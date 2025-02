Ziga Samar, base del CB Gran Canaria: «Lakovic me ayuda a saber qué debo hacer en cada momento»

¿Cómo se siente en su nuevo destino y en un club como el Dreamland Gran Canaria, que le seguía la pista desde hace un par de temporadas?

Me siento muy bien y agradecido de haber recibido la oportunidad de incorporarme al equipo esta temporada, disfrutando del baloncesto y de la ACB en un lugar como Gran Canaria.

¿Le está costando adaptarse al equipo teniendo en cuenta que ha llegado a mitad de campaña con todo lo que ello conlleva?

Es la primera vez en mi carrera en el que he llegado a un club a mitad de la temporada, es algo nuevo para mí. Pero creo que era una ocasión y tenía que aprovecharla. Siempre uno intenta hacerlo lo mejor posible, pero ves que en ocasiones mientras tú lo intentas hacer tus compañeros ya lo tienen aprendido, porque lo han hecho cientos de veces antes. A veces veo que me falta un poco más de tiempo para poder hacerlo igual que ellos.

¿Cómo fue la acogida del grupo desde su llegada?

Me han acogido todos muy bien desde el primer momento. La gente del club, los compañeros... Todos son una gran familia y me hicieron sentir como uno de ellos, por eso todo es más fácil.

¿Qué parte de culpa tiene Himar Ojeda de que hoy esté usted aquí jugando?

Toda la negociación fue muy rápida. Si no recuerdo mal, Carlos Alocén se lesionó un miércoles, el viernes nosotros -el Alba Berlín- teníamos partido y al terminar de jugar Himar Ojeda me comentó que cabía la posibilidad de que se diera este acuerdo y que él me daba el OK para poder venir. El sábado hice las maletas y el domingo ya estaba aquí por mi cumpleaños. Fue un bonito regalo de cumpleaños, sin duda.

El acuerdo es una cesión hasta final de temporada por parte del Alba Berlín, ¿hay opciones de que pueda coninuar en el equipo la próxima temporada?

Hasta ahora tengo firmado hasta el final de esta temporada y no sé todavía lo que pasará el año que viene.

¿Cómo es su compatriota y entrenador Jaka Lakovic?

Es exigente. Tiene que ser así, porque cuando eres exigente con los jugadores siempre te van a dar más. Es algo bueno. Siempre digo que cuando alguien quiere ayudarte te va a decir lo que cree, pero si alguien no es sincero no está tan claro que vaya a ayudarte, por eso me gusta que Jaka me diga lo que piensa. Además, me considero autocrítico y eso me ayuda.

¿El hecho de que él también haya sido base en su época de jugador le ayuda a la hora de entender lo que quiere de usted?

Seguro. Me da muchos consejos para que sepa qué es lo que debo de hacer en cada momento, en qué me debo de fijar.

En esa evolución desde su etapa formativa en el Real Madrid hasta llegar aquí, pasando por el Fuenlabrada y por el Alba Berlín, ¿en qué ha cambiado?

También estuve en Zamora y creo que fue un paso muy importante en mi carrera, con un entrenador excelente, Saulo Hernández. Me ayudó a entender que debo ir paso a paso, que intentar saltarme algún paso no es bueno, porque al final te vas a quedar más abajo. En el Alba Berlín tuve algo de mala suerte con las lesiones, pero ahora estoy muy contento de estar en Gran Canaria.

¿Nota algún paralelismo entre este Granca y el Alba Berlín, al que el grancanario Himar Ojeda, director deportivo, ha trasladado parte del ADN claretiano?

En el baloncesto, en general, siempre hay bastantes similitudes, pero al final la diferencia está en los detalles que te traslada cada entrenador. La gran diferencia del Alba con el resto de clubs es que se juega mucho al juego sin balón y aquí hay más pick’n roll, un estilo que en lo personal me viene bastante mejor.

El domingo se reencuentran con el Real Madrid. ¿Hay algún ánimo de revancha? ¿Ese casi en el partido de ida en el Palacio de los Deportes y en la semifinal de Copa cree que sirve para creer más si cabe en la victoria?

Seguro. Debemos creer en esa posibilidad e ir al partido siendo constantes durante todo el encuentro, porque es lo que nos puede llevar a la victoria. En la primera parte del partido de la Copa del Rey hicimos un trabajo increíble en defensa y eso nos permitió incluso ir ganando.

¿A qué se debe la falta de acierto en el lanzamiento exterior,en los últimos partidos teniendo en cuenta de que el equipo tiene en principio muy buenos especialistas?

Creo que ante el Madrid no fue tanto un problema de acierto en el triple, sino que no estamos acostumbrados a jugar contra Edy Tavares, un jugador que cambia totalmente el juego. No tuvimos demasiado tiempo para poder preparar el partido, con menos de 24 horas. Seguro que esta vez estaremos mejor preparados.

¿Qué aprendió durante su estancia en la Fábrica madridista?

Esa etapa me sirvió de mucho. Era la primera vez que jugaba fuera de mi país -Eslovenia-, cada día podía competir con chicos de mi misma edad en los entrenamientos, nos empujábamos los unos a los otros para mejorar. Disfrutaba en cada entrenamiento y sentía cómo mejoraba cada día, esta es una de sus claves.

Aunque no puede disputar la Eurocup con sus compañeros, ¿cómo ve ese cruce de octavos ante el Venezia?

Confío mucho en que lo vamos a sacar adelante y vamos a pasar a la siguiente ronda, pero primero toca focalizarnos en el Madrid y luego ya lo haremos en el Venezia.

¿Es favorito el Madrid?

Sí, les dejamos serlo, pero luego tienen que ser capaces de demostrarlo en la cancha.

