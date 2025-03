Lakovic: «No creo que estemos en crisis»

Jaka Lakovic, técnico del Granca, reconoció el particular bache de resultados que atraviesa su equipo –dos triunfos en los últimos ocho encuentros de la Liga Endesa– tras la derrota contra el Real Madrid (54-69), si bien consideró que el equipo claretiano «no está en crisis» y mostró su confianza en el «carácter de esta plantilla».

«No creo que estemos en crisis. No sé cómo deberíamos contar las victorias en función de qué rachas, porque, por ejemplo, vencimos aquí al Valencia en Copa, y ahora venimos de una pausa por las Ventanas FIBA. Es cierto que nos faltó acierto, aunque tengo confianza en este equipo», recalcaba el entrenador balcánico del Dreamland.

Así analizó el duelo ante los blancos: «Ha sido un partido duro en el que hemos perdido claramente por la faceta de ataque. Con esos porcentajes de acierto escasos, sobre todo en la primer parte, es imposible ganar no solo al Madrid sino cualquier partido».

En cualquier caso, el estratega amarillo elogió «el trabajo defensivo del equipo, que fue excelente», si bien admitió que concedieron «demasiados puntos de segundas oportunidades y en contraataques». «Le hemos dado opciones de correr y en esos dos conceptos nos han metido 28 puntos», añadió el estratega esloveno.

Por otro lado, Lakovic destacó la ausencia de Homesley. «Es un factor que se ha notado», porque no tenían «a otro manejador y anotador en pista». «En cualquier caso, esperamos que se incorpore el lunes (por hoy) o martes a los entrenamientos y que esté disponible para el encuentro en la Eurocup –ante el Venezia el miércoles», dijo.

Ante la posibilidad de alinear o no para este encuentro al director de juego francés Mehdy Ngouama, que no entró en la convocatoria ante el Madrid a pesar de la ausencia de Homesley y no existir problemas de cupo, Lakovic manifestó que «no ha sido una decisión deportiva, ha sido contractual, por lo que no lo hemos podido incluir», pese a que ya había disputado un encuentro de la Liga Endesa.

También analizó el momento de John Shurna, uno de los capitanes del equipo claretiano: «No está aún con buenas sensaciones, y no sabría qué responder porque está entrenando muy bien, haciendo trabajo extra como el que más. Solo queda esperar a que tenga esa suerte para enganchar un par de canastas buenas y salga de este bloqueo. Se trata de un jugador muy importante para nosotros».

Ante el calendario que se le presenta al equipo, el técnico negó estar «preocupado», incidiendo en que tiene «mucha confianza en este equipo que se identifica con este club y que sabe que el miércoles tiene un partido a vida o muerte».