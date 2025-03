CB Gran Canaria - Venezia (previa): Déjà vu de vida o muerte en los octavos de final

No hacer los deberes el curso pasado en la fase de grupos le costó al Dreamland Gran Canaria caer en octavos de final ante su gente en un duelo a cara de perro ante el Besiktas, en un curso en el que el campeón de la competición caía a las primeras de cambio en la defensa de su cetro continental. Una situación que es imposible que no desprenda una sensación de déjà vu, si bien en esta ocasión el rival que visita mañana el Arena (20.00 horas, #Vamos) será el Umana Reyer Venezia, el sexto clasificado del grupo B, que se presenta en la cita con un equipo más entonado desde el pasado mes de enero y con tan solo dos victorias de diferencia en su balance con respecto al equipo dirigido por Jaka Lakovic.

Entre amigos anda el pase

El técnico esloveno se reencuentra en la pista con una parte de su pasado. Al frente del equipo rival estará el croata Neven Spahija, quien tuvo la oportunidad de entrenarle en su etapa como jugador en las filas del conjunto esloveno del Krka Novo Mesto en la temporada 2001-02. El esloveno destacó la carrera en los banquillos de su «buen amigo» recordando que «ganó la ACB con el Baskonia, también jugó una final de la Eurocup contra el Valencia con el Krka Novo Mesto, tiene experiencia en la NBA -asistente en los Atlanta Hawks (2014-17) y de los Memphis Grizzlies (2019-20)-, se trata de un gran entrenador con el que he mantenido el contacto durante todos estos años».

La amistad quedará a un lado sobre la pista de juego en un partido en el que fallar no está permitido si el conjunto claretiano no quiere agudizar la incipiente crisis de resultados del equipo, especialmente en el Gran Canaria Arena que parece haber perdido su condición de fortín y en el que el pasado domingo, a pesar de contar con más de 8.000 almas en el partido ante el Real Madrid no se logró generar en ningún momento el ambiente de las grandes tardes, en gran parte por la desconexión de la grada con el equipo, una circunstancia que debe evitarse a toda costa en un partido con tintes de final como el que se vivirá esta noche en el recinto de Siete Palmas.

El encuentro de mañana le llega al conjunto transalpino en un momento delicado en la competición doméstica. Marcha noveno, fuera de las plazas de Playoff de la Lega A, con un balance de 10 victorias y 10 derrotas, aunque viene de derrotar en la prórroga al Scafati (92-96) en su último encuentro liguero.

A pesar de todo, el Dreamland Gran Canaria debería de desconfiar de un equipo que fue capaz de tumbar al Valencia Basket de Pedro Martínez el pasado 2 de enero (81-74), en un partido en el que estuvieron liderados en ataque por Davide Moretti y Mfiondu Kabengele, con 15 puntos anotados por cada uno.

De su rival, Jaka Lakovic afirmó en la víspera del duelo que es «un equipo muy sólido y físico». «Ennis y Kabengele son los dos jugadores que mayor impacto tienen en su juego, aunque también cuentan con otros jugadores como Munford y McGruder, los dos tiradores Wiltjer y Simms en la posición de cuatro, y otros jugadores que siempre aportan», analizó el estratega esloveno.

Balance histórico negativo

Ambos equipos coincidieron en la fase de grupos de la Eurocup en la temporada 2021-22 y en aquella ocasión los dos duelos ante los transalpinos se saldaron con un resultado adverso para los claretianos, con Walter De Raffaele dirigiendo a los italianos y Porfirio Fisac a los isleños. 77-59 fue el resultado en la primera vuelta en tierras italianas y de 69-76 en la segunda ronda en el Arena, aunque la segunda derrota no penalizó a los isleños que aseguraron su primera plaza en el grupo B.

Defensa, rebote y recuperar el acierto es la receta de Lakovic para evitar que la historia se repita para poder acceder a cuartos.