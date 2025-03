Básquet Girona-Gran Canaria (la previa): Duelo ACB con la mente puesta en la Eurocup

Por muy ‘cholista’ que uno sea, con el lema de partido a partido como bandera, en la situación en la que se encuentra el Dreamland Gran Canaria en cuanto a calendario, es hasta lógico dirigir la mirada y el pensamiento más allá del encuentro de la jornada 24 de la Liga Endesa que le mide este sábado al Bàsquet Girona en tierras catalanas (17.00 horas, Movistar Deportes 3).

No por la falta de relevancia clasificatoria que tiene este enfrentamiento, con los amarillos defendiendo su octava plaza de Playoff. Pero ese objetivo a más largo plazo queda ensombrecido por el compromiso que la próxima semana tienen por delante los de Jaka Lakovic: las semifinales de la Eurocup contra el Bahcesehir, el martes 25 en tierras turcas y el viernes 28 en el Arena –si hubiese que recurrir a un tercer y definitivo encuentro éste se celebraría el miércoles 2 de abril en suelo otomano–. A ello habría que sumar el compromiso liguero del domingo 30 en casa contra el Unicaja.

Ante esta saturación de partidos, parece obvio que uno de los objetivos en el Dreamland debe ser el reparto de esfuerzos. Aunque el entrenador de los claretianos no da tregua: “Son cuatro partidos y ninguno es para tirarlo. El mejor control de cargas será el nuestro y que cada uno de nosotros dé el 100%, porque así podremos manejar las cargas. Si pensamos en otra cosa que no sea el momento, los partidos nos pueden pesar y se nos pueden hacer largos, y ahí ya nos podríamos ver un poco perjudicados. Se trata de enfocarnos en el momento y dar el 100% para hacer esas rotaciones que planeamos y poder llegar bien al final de la semana que viene”.

El calendario

Jaka Lakovic se refería a lo cargado del calendario en momentos como estos, sin ningún tipo de cuartelillo por parte de la ACB al disputar los isleños unas semis continentales el viernes que viene y dos días más tarde tener el choque contra el Unicaja a las 12.00 horas. “Hay equipos de Euroliga que juegan el viernes y, normalmente, juegan el domingo por la tarde. Nuestro calendario es así. El partido del viernes y también el del martes –de Eurocup ambos– no están ahí por hecho. Nos hemos ganado el derecho de jugar esta semifinal. El calendario de la ACBqueda así, lo vamos a jugar y ya está”, analizó.

Lakovic siguió reflexionando sobre la carga de partidos: “Los jugadores son los más importantes. Son los protagonistas y la salud de los protagonistas es muy importante porque si no hay jugadores, no hay espectáculo. Los calendarios parece que son mas difíciles cada año, porque las teles, el interés y el marketing demandan más partidos, pero todas las condiciones alrededor de esos partidos no cambian. Entonces, lo que cambia es el número de partidos y dentro de estos partidos es muy difícil compaginar varias competiciones y hacerlo óptimo para todos”.

El técnico esloveno del Granca considera que en un momento de la temporada como éste, en la que los partidos que vienen son un reto tanto en la Liga, con la pelea por el Playoff al rojo vivo, como en la Eurocup, con las eliminatorias para intentar entrar en la final, “la motivación nos ayudará a sobrepasar el cansancio y algunas molestias”.