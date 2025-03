Savané: "Hay que demostrar que hay ganas de ir a la Euroliga llenando el Arena para que el Cabildo y la parte privada apoye al club"

El equipo y el entrenador estamos con muchas ganas de ver lo que va a ocurrir en el segundo partido después de lo que pasó en el del martes en el que una mala primera parte en la que no estuvimos al nivel e intensidad necesario de lo que implica una semifinal europea. Ellos tuvieron un parcial muy grande que les permitió marcharse en el marcador y a partir de ahí fue cuando enseñamos la cara que debíamos haber ofrecido desde el principio. Defendimos muy sólidos y así pudimos ir recortando la difrencia hasta los cinco puntos. Después se decidió por baloncesto. Fue una victoria justa del Bahcesehir.

¿Ha podido hablar con Jaka Lakovic o algún jugador después de la derrota?

Está con la mente muy positiva. Te digo como ex jugador que te quedas muy rascado cuando pierdes así. Piensas que si no fuese por esos 20 primeros minutos podíamos haber conseguido otro marcador. Pero también la ventaja de este modelo de eliminatoria nos permite que aunque tengamos el primer partido fuera, si ganas el segundo en tu casa, te llevas el tercero de nuevo a Turquía y allí tendría muchísima presión para ganar y va a jugar en su contra.

El partido se le fue poniendo de cara al conjunto turco desde el segundo cuarto, pero el Granca llegó a ponerse a cinco puntos en el último periodo. ¿Llegó a creer en la remontada con el 64-59 y el triple que falla Ngouama?

Estaba al filo del sofá con ese tiro. Todos vimos en la segunda parte al Granca que queríamos ver desde el principio. En ataque nos costaba muchísimo por el físico que tiene el Bahcesehir. Tienen una defensa de cambios muy difícil para atacar. Pero vimos cómo el equipo rascó poco a poco y si llega a entrar ese triple seguramente esta entrevista tendría otro escenario. Tenemos que llevarnos el aprendizaje de que sí somos un equipo capaz de atacarles. Podemos con ellos y con el empuje de nuestra gente debe ser una historia bien diferente.

¿Qué puede hacer el club para intentar llenar el Gran Canaria Arena y que se produzca ese empuje desde la grada?

Me quedo con unas palabras de Pedro Martínez en las que decía: “Mira, esto es una semifinal de Eurocup”. Todos los que llevamos 40 años o más siguiendo el deporte sabe que estas oportunidades no se tienen muchas veces. Cualquiera que sea abonado o aficionado del club ni les hace falta que les anime a venir. Después está la realidad de cada uno y si puede estar presente en el pabellón o no. Veo muchas ganas de la afición y el partido de ayer es el ejemplo en el que si está ese plus de la afición hubiera sido otra cosa.

Ahora que se refería a las oportunidades de ver estos partidos. Es la quinta semifinal de la Eurocup que juega en su historia el Gran Canaria. ¿Cree que el aficionado no es consciente de lo complicado que es llegar hasta este escalón?

Quiero pensar que la mayor parte de la afición si es consciente de ello. Solo hay que mirar quienes nos acompañan en esta semifinal. Tres clubes con presupuesto de Euroliga y jugadores de esa competición y después el Granca. Esto dice mucho del camino que hemos tenido que recorrer para estar aquí. Hay que recordar que hemos pasado por las vacas flacas. Desde el 2016 al 2023 solo se jugó una vez con Porfi Fisac. Es algo que no se repite cada año. Cuando llega la oportunidad hay que valorarlo muchísimo, más allá de que tengamos una entidad en la Eurocup. Que es algo positivo en sí porque nuestra gente espera que tengamos que estar ahí luchando por el título. Eso no pasa en muchos sitios de la ACB.

Muchas veces hemos visto que hay división de opiniones en la grada porque a algunos les cuesta animar en algunos momentos de los partidos.¿Cómo cree que puede solucionarse eso?

Siempre deseamos más. A mí me gustaría que tuviéramos un estadio en el que estemos de pie 40 minutos. Tenemos la afición que tenemos, que es buena porque siempre ha estado ahí con el equipo. Luego cada uno tiene su manera de animar. Ahí hemos hecho todo lo posible como club. Llevamos a cabo la iniciativa de meter una segunda grada de afición. Todos echamos en falta las peñas que estaban en el CID, pero hoy en día quizás es que la juventud no se organiza tanto para animar. Por eso pusimos esta grada en el partido de octavos, para que la cantera fuera la que estuviera animando. Cuando acabó el partido Miqui Salvó me dijo que esta acción tenía que repetirse porque notaron muchísimo el empuje de los chicos. Éramos 4.200 ese día, pero no es tan importante la cantidad de gente sino saber cómo animar en los momentos clave. Nuestra afición no ha fallado en los momentos grandes.

Una de las medidas que el club tomó de cara a este partido es que los abonados tuvieran que pasar por caja con unos precios irrisorios para una semifinal de Eurocup. 10 y 15 euros. ¿Cree que el aficionado del Granca está mal acostumbrado? Porque después vienen las quejas de que no hay dinero para jugar la Euroliga.

[Ríe]. Has puesto parte del dilema que siempre tenemos. Yo y el club no podemos valorar lo que un aficionado puede pagar o lo que no. Cada uno tiene su economía, pero para una semifinal de la Eurocup, consideramos que 15 euros es una cantidad lógica. Todo ello teniendo en cuenta que tenemos los abonos más baratos de la liga con diferencia. Podemos ir a la vía de todo gratis para atraer a la gente, pero sinceramente creo que el que es abonado y aficionado del club, si no viene el viernes va a ser porque tenía otro plan que le atrajese más, no por el dinero.

¿Partido a partido o ya tiene alguna previsión por si hay que jugar la final?

Yo, ni nadie del club está dando por hecho que haya un tercer partido. Máximo respeto al oponente. El martes demostró por qué quedó primero en la fase de grupos. Es un equipazo, las cosas como son. Tienen pasado en la NBA y en la Euroliga. Tienen recambio en cada posición. Tenemos que hacer un partido de 40 minutos para llegar a ese tercer partido. Ni estamos pensando en el Unicaja, que va a jugarse antes de 48 horas de diferencia.

Ahora que habla del partido contra el Unicaja y la escaso tiempo de descanso. ¿Está dolido con la ACB porque no se cambiase el horario del partido (domingo a las 12.00 horas)?

En este caso rompo una lanza a favor de la Liga. No siento que estén yendo a por nosotros ni mucho menos. Ellos tienen que manejar a 18 equipos y sabemos que es complicado. El problema viene por el calendario europeo porque no hay fechas. Hablé con Joan Roca [director de competiciones de la ACB] y me dijo: “Taph, tú sabes que si podemos ayudarte, lo hacemos”. Así lo han hecho anteriormente. Eso pasa porque la liga se molesta en ayudar a los equipos canarios. Ahora no se podía porque hay otros equipos con sus situaciones particulares. El Valencia está peor que nosotros, juegan el viernes a las 17.30 horas en Bulgaria contra el Hapoel y el domingo en Granada a las 11.30 horas. No es por falta de voluntad sino por las limitaciones de las televisiones y el calendario.

Le retomo el tema de una posible final ¿Valora la opción de contratar un chárter o algún plan para que la afición acompañe al equipo fuera?

Este tema lo dificulta mucho el tema del calendario también. Hay tan poco tiempo entre una ronda y otra. Hemos hecho las preguntas pertinentes para ver las opciones que podía haber, pero tampoco es que ayude que sea un partido entre semana. Para hacer un chárter y que la gente tenga que trabajar o estudiar. Hemos preguntado por el hambre que puedan tener con un viaje así y las cifras y los condicionantes no nos invita a llevarlo a cabo.

Si el calendario es tan problemático, ¿qué opciones hay de que se fusionen las dos competiciones o de que el club se cambie al de la Champions League, que es más permisivo?

La temporada que viene no va a haber fusión. Es una gran decepción para nosotros porque equipos como nosotros o el Joventut, la clase media alta de la ACB, deseamos ver esta fusión para tener una competición muy potente y atractiva. La Euroliga ha cambiado tanto de dirección que hace muy complicada la fusión. Primero vamos a intentar ganar esta Eurocup y ahí nos plantearemos dónde jugar en Europa la próxima temporada. Lo he dicho desde el primer día y lo mantengo ahora, todo está encima de la mesa y veremos qué es lo que sirve mejor a los intereses de nuestro club. No vamos a jugar donde peor vamos a estar.

¿Le inquieta la posibilidad de ganar de nuevo la Eurocup y verse otra vez con el problema de tener que renunciar a la Euroliga?

Si me inquietase debería dejar el cargo. Imagínate que quieres ganar pero no quieres ganar. Te da una úlcera seguro. Mi salud está por encima de esto [ríe]. Lo hemos tocado muchas veces este tema. Desde que ganamos la Eurocup estamos en una situación diferente. El Cabildo ha expresado que si ganamos otra vez el torneo y demostramos que hay hambre por ir a la Euroliga, esto se puede demostrar este viernes llenando el Arena, para que la propiedad del club vea que hay ganas y así apoyará ir a la Euroliga. Sobre todo porque el club está ahora en una situación de mucha más estabilidad.

¿Entiende entonces que llenar el pabellón debe servir para motivar a la inversión de la parte privada y que el Cabildo apoye la participación en la Euroliga?

En esto ha sido claro el Cabildo. Las otras partes ya veremos. Cuando ganamos la otra Eurocup ya dijimos que esto tiene que ser un esfuerzo entre todos. Si vamos a la Euroliga lo disfrutamos todos, no podemos dejarlo todo en los hombros del Cabildo. Porque será una peor situación. Pero siempre hemos recibido el apoyo de ellos. Con más razón animo a la afición del basket a que venga el viernes a demostrar que quieren baloncesto de máximo nivel.

¿En este momento de la temporada, qué nota le pone al equipo?

Hay dos competiciones. En la Copa del Rey terminamos en el top-4 y en la Eurocup ya lo tenemos asegurado. Eso lo hemos conseguido dos veces en nuestra historia. Creo que esto solo habla de la nota alta que habría que poner a la temporada. Pero esto no ha terminado, queda mucho todavía por recorrer en la ACB. Hay que poner en valor todo lo que estamos haciendo aun más porque hemos perdido a un jugador muy especial para nosotros como Carlos Alocén. Siempre nos quedaremos rascados pensando qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado.

Y llegando al tramo final de la temporada, tres personas relevantes como usted, Willy Villar y Jaka Lakovic terminan contrato. ¿Cuál es la idea del club sobre el futuro de los tres?

La intención es que sigamos los tres. Estamos concentrados en la renovación de Jaka porque es a lo que hemos querido darle prioridad. Lo mío ya se ha hablado de forma privada con la parte de la propiedad para que continúe y yo les he transmitido que el proyecto aun no ha conseguido todo lo que pretendemos. No me refiero a lo deportivo, sino a la remodelación del club, la tienda, las luces leds, la academia... muchas cosas faltan por hacer y queremos seguir por este camino juntos. Willy Villar también quiere seguir y yo sigo manteniendo mi confianza en él.

En la otra semifinal el Valencia ya va 1-0. Ayer Jean Montero se salió con 24 puntos. ¿Se arrepiente de que la relación con el dominicano fueran como fueron?

Pasado el tiempo sigo manteniendo lo mismo. Desde el día 1 por parte nuestra y mía le trasladé tanto a él como a su agente, y públicamente, que nos hubiese encantado haberle tenido aquí. No ha habido ningún cambio de opinión. ¿Quién mejor que nosotros para saber lo buen jugador que es? Lo ha demostrado en Andorra y en Valencia. Todo lo que hace no nos sorprende porque sabemos el nivel que tiene y el futuro que le queda. Pero también sabemos que estas situaciones se dan en el deporte y no cuajó. Él tenía sus razones para cambiar de dirección y si miramos su trayectoria tomó buena decisión porque le ha ido muy bien. Aunque creo que si hubiera jugado aquí también le iba a ir igual de bien y a lo mejor hubiese tenido un título en su vitrina junto a él. Le deseamos todo lo mejor, que aquí sigue teniendo muchos amigos y le tienen mucho cariño. Solo le digo que ojalá nos veamos en las finales.