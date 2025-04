El infierno de Samokov aguarda al CB Gran Canaria en la final de la Eurocup

Los 2.365, 4 kilómetros que separan Tel Aviv de Samokov (Bulgaria), no han impedido al Hapoel contar con un apoyo cada vez más masivo en sus partidos. De los 750 hebreos que se desplazaron hasta Bulgaria en los cuartos, la cifra se disparó hasta los 1.950 en la semifinal disputada ante el Valencia, o lo que es lo mismo un casi lleno para las 2.000 plazas permitidas en el recinto búlgaro, lo que asegura un ambiente infernal para un Gran Canaria que en principio no contará con el apoyo de ningún aficionado claretiano en las gradas para este primer partido.

Para hacerse una idea del infierno en vida que le espera al Dreamland Gran Canaria solo hay que retroceder a lo que sufrió el Valencia Basket en una eliminatoria marcada por temas extradeportivos que influyeron en la eliminación de los taronjas, a priori los máximos favoritos al título.

Juan Carlos Villena, tal y como relató en Las Provincias de Valencia, durante el encuentro en Samokov -el segundo de su serie de semifinales- «todo fue normal hasta que salió a calentar el Valencia, momento en el que se produjo un cántico coral de los casi 2.000 aficionados que se metieron en el pabellón, de Valencia hijos de puta, que lo cantaban todos en español y fue algo que se repitió durante todo el partido, enfadando a toda la directiva, porque fueron más allá con cánticos de asesinos, maricones, y a mí también me dijeron de todo y vi incluso como en el descanso un ultra bajó hasta las canastas mientras practicaba tiro Brimah y le hizo el grito del mono». Pero lo más grave llegaría al término del partido según el periodista valenciano: «cuando el equipo salió del vestuario estaba el bus rodeado de ultras sin escolta y tuvieron que refugiarse en el vestuario y pedir que viniera la policía para poder salir. Al final vinieron un par de policías locales y pudieron salir rodeados de ultras que seguían profiriendo insultos, que fue lo que provocó la queja del Valencia y la multa de cuatro millones de euros de la Euroliga, que fue algo que también indignó al club por la escasa cuantía».

Debido a la gravedad de los acontecimientos durante el segundo partido, «Valencia tomó la determinación de no vender entradas para el tercer partido, salvo las 50 que están obligados a vender por la Eurocup y al final fue un partido en el que no supieron ganar, montaron la mundial en la Fonteta, Itoudis se encaró con los aficionados y lo tuvieron que placar dos miembros de seguridad y varios jugadores, empezando por Madar, sus aficionados estaban situados en el anillo de arriba y quisieron llegar hasta ellos atravesando a los aficionados del Valencia, provocando empujones, momentos de tensión, saltándose la protección policial que le había brindado el club y que ellos no habían brindado allí». «Vi como Palatin al bajar de la grada escupió a los asientos, algo que no había visto antes en los 28 años que llevo cubriendo en todos los campos al Valencia Basket», concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo