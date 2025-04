«Nuestra capacidad de defender solo la hemos mostrado al final»

Jaka Lakovic, responsibilizó la defensa de su equipo en el último cuarto como la clave para conseguir la decimoquinta victoria de la temporada para el equipo que dirige. «Ha sido una victoria importante en lucha por el Playoff. Hemos sabido contra quien íbamos a jugar, un contrario que en ataque tiene muchos puntos en sus manos y sabíamos que el éxito iba a depender de nuestra capacidad de defender, pero esto solo lo hemos demostrado en ultimo cuarto. Hemos realizado una defensa agresiva y asegurado el rebote defensivo y hemos podido ganar el partido», apuntó.

El preparador claretiano explicó que fue un buen choque de ataque por parte de los dos equipos pero que al final lo que había decidido el choque había sido la defensa agresiva de su equipo en el último cuarto y la concentración para lograrla. «Ha sido un partido igualado durante la mayor del tiempo y casi siempre hemos ido arriba en el marcador, aunque sin estar cómodos. Ellos tienen capacidad y talento en ataque pero nosotros hemos sabido jugar y crear tiros contra su defensa y hemos estado acertados», subrayó; además de señalar el trabajo defensivo de Ziga Samar en el último parcial y el hecho de haber anotado dos triples después de una floja primera parte.

Porfirio Fisac, por su parte, entrenador del Casademont Zaragoza, no estaba contento a la conclusión del encuentro. «Hemos sabido estar en el partido durante muchos minutos a pesar sufrir muchas pérdidas y muchas con poca agresividad. Hemos cometido demasiado errores y además el porcentaje del rival debajo del aro ha sido grande y en los triples también», inició el segoviano. «Tenemos que ser conscientes de que en baloncesto no vale solo con desgastarse y sufrir sino que hay que llegar siguiente nivel de cansancio. Hemos tratado de rotar para llegar más frescos al final pero las tempranas faltas del Bell-Haynes y Yusta nos han trastocado los planes», continuó. El entrenador del conjunto aragonés, ex del Granca, concluyó pensando que les había faltado dar «un plus más de esfuerzo defensivo» así como «una buena lectura y compartir el balón cuando no salen las cosas».