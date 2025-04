El CB Gran Canaria apela al factor Arena como llave para cerrar el Playoff

El Dreamland Gran Canaria se reencuentran con su afición 22 días después del segundo partido de la final de la Eurocup frente al Hapoel Tel Aviv. La victoria en Zaragoza permite a los amarillos aferrarse a sus partidos en el Gran Canaria Arena como la llave para conseguir la clasificación para el Playoff. Seis finales le restan por delante a los claretianos en este final de la temporada regular que puede marcar sus opciones de estar en la lucha por el título liguero con más o menos opciones, dependiendo del puesto en el que termine clasificado.

La evolución de la asistencia de la afición amarilla al Gran Canaria Arena en las tres últimas temporadas ha sido claramente al alza y salvo en contados momentos, el recinto de Siete Palmas siempre ha sido un fortín en los momentos de necesidad para los claretianos.

La primera batalla no se hará esperar. El necesitado Covirán Granada visita a los isleños este sábado, en un reencuentro con la afición que es trampa para un Granca que recibe a un rival que marcha penúltimo y que necesita puntuar para no decir definitivamente a sus opciones de salvación que se encuentran a falta de cinco jornadas para el final, a tres victorias de distancia, una diferencia que sobre el papel parece insalvable para los nazaríes, a pesar de la costumbre no escrita de los amarillos de regalar victorias a las causas desesperadas. Además los nazaríes daban una de las sorpresas en la última jornada imponiéndose en su casa al sexto clasificado, el BAXI Manresa (86-80).

El triunfo del Baskonia ante el Valencia Basket en una prórroga de resultado contrario a los intereses claretianos (125-128), es toda una llamada de atención para los hombres de Jaka Lakovic, que no están en condiciones de regalar nada, a pesar de contar con esa bala en la recámara que es el partido atrasado ante el Hiopos Lleida, que permitiría en caso de triunfo el próximo 14 de mayo a los amarillos romper la igualdad existente de momento con los vitorianos. No sólo el equipo de Pablo Laso viene desde atrás empujando para coger una de las ocho plazas de privilegio que permitirá a los equipos pelear por el titulo liguero, sino también el UCAM Murcia de Sito Alonso, que con su trabajada victoria a domicilio en Miribilla ante el Bilbao Basket (80-83), les ha metido de lleno en la pelea por el Playoff, al colocarse con 14 victorias, una menos que el Granca que cierra las ocho primeras plazas.

Evitar al Real Madrid

El segundo objetivo de los soldados de Jaka Lakovic debería de ser la de evitar terminar en una octava plaza que les emparejaría directamente con el Real Madrid, el peor socio posible en los cuartos de final y que se ha presentado como una barrera insalvable para los isleños en todas las ocasiones en las que se han medido a los blancos en los cuartos de final.

En ese sentido la derrota inesperada del Manresa les ha colocado a los catalanes alcance de los grancanarios si cumplen con su objetivo de alcanzar una plaza que tiene a una victoria de distancia, siempre que cumplan con los deberes de imponerse a los granadinos y a los ilerdenses. En medio, la visita a la Fonteta para enfrentarse a un Valencia que marcha tercero, pero que no se encuentra en su mejor momento de la temporada, se antoja como asequible para aspirar en esta recta final de cinco jornadas -seis para los amarillos- de poder escalar hasta la sexta plaza en la que se encuentra actualmente el Joventut, lo que permitiría a los isleños esquivar al Real Madrid y citarse en cuartos con La Laguna Tenerife, Valencia o Unicaja.

El arreón final para dar carpetazo a la temporada regular llevará a los amarillos a recibir a un dival directo como es el Joventut el próximo 17 de mayo, para posteriormente reencontrarse a domicilio con Luis Casimiro al frente de un Río Breogán que pelea por la salvación y finalmente cerrar en casa ante un UCAM Murcia que podría estar apurando su última bala para estar en el Playoff.

Seis finales, seis batallas y seis oportunidades para los soldados de Jaka Lakovic para seguir dando alegrías a los suyos.