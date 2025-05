Sitapha Savané, Willy Villar y Jaka Lakovic renuevan hasta 2027 con el CB Gran Canaria

Tres por uno. El Cabildo de Gran Canaria se asegura la continuidad de su "triple más seguro", en palabras de su presidente, Antonio Morales, que confirmaba la renovación hasta 2027 de Sitapha Savané como presidente del Dreamland Gran Canaria, de Jaka Lakovic como entrenador y de Willy Villar como director deportivo, en un movimiento con el que la institución cabildicia pretende otorgar a una de sus propiedades más preciadas de una estabilidad que le ayude a seguir creciendo tanto en el ámbito social como en el deportivo, asegurando la presencia de tres piezas claves en la estructura de la entidad claretiana.

Casi tres temporadas después del comienzo de la era Savané en la presidencia del Granca, la satisfacción es total por ambas partes lo que ha facilitado unas negociaciones que se cerraron hace varios meses en el caso del presidente y del director deportivo y que tardó un poco más en el caso del entrenador que firmaba su contrato hace poco más de una semana, si bien en su caso el retraso se debió más bien al carácter del esloveno que siempre prioriza todo lo demás por encima de sus necesidades.

Lakovic: "Queremos competir con los mejores"

Lakovic afirmó sentirse en el acto de presentación del acuerdo en el patio de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria "contento y agradecido por la confianza que me han dado para continuar trabajando en este proyecto que hemos empezado hace tres temporadas y tenemos muchas ganas de continuarlo con ambición y con orgullo de poder pertenecer a este proyecto y poder representar a Gran Canaria por todos los lugares de Europa y en el resto de España".

El esloveno entre sus retos destacó que quiere "continuar creando junto con mi staff este legado que llevamos forjando desde hace tres temporadas, e intentar con toda la humildad, pero con la máxima ambición, con trabajo el poder seguir ilusionando a nuestra gente y que se puedan sentir orgullosos del equipo, del esfuerzo que pone cada día en el parqué".

El entrenador del Granca recalcó la importancia de "hacer un trabajo bien hecho, con el esfuerzo máximo en cada partido y en cada entreno, con la ambición de ganar títulos, pero sobre todo estar en disposición de poder ganarlos, ser competitivo en cada partido y con suerte se puede convertir todo este trabajo en títulos".

En cuanto a los motivos que llevaron al balcánico a renovar antes de que la temporada tocas a su fin, declaró que "tanto mi familia como yo nos sentimos bien aquí, estoy muy contento con la gente fabulosa con quienes trabajo y comparto mi día a día". "Continuar con este proyecto es un reto importante e ilusionante, entrenando en Gran Canaria no me siento menos entrenador que dirigiendo a un equipo de Euroliga, este proyecto me llena, estoy en un lugar muy serio, ambicioso y sólido", aclaró.

En cuanto a la posible promesa por parte del club de hacer un esfuerzo económico para poder optar en el mercado a jugadores que permitan al equipo seguir creciendo, Lakovic remarcó que "es difícil de hablarlo, porque primero tenemos que ver con la dirección deportiva cuáles son nuestras posibilidades, teniendo en cuenta el presupuesto y valorando como podemos mejorar la plantilla en las temporadas que vienen, porque el mercado cada verano es más difícil por el éxodo de jugadores jóvenes a las Universidades y tenemos que estar preparados y ser capaces de crear nuestras plantillas de la mejor manera posible para ser competitivos al máximo nivel".

Por su cabeza pasa el mantener al núcleo duro de la plantilla actual porque en su opinión "la continuidad es muy importante en los proyectos y sobre todo en el caso de una plantilla que ha dado frutos sería importante de cara a la próxima temporada, pero es algo que hay que estudiar porque todo va a influir en la confección de la nueva plantilla".

Interrogado sobre la competición europea que le gustaría disputar, el esloveno lo tiene claro: "la Euroliga (risas), la máxima posible, porque como deportistas queremos siempre competir en la máxima competición posible, con la máxima ambición, queremos competir contra los mejores y dentro de nuestras posibilidades siempre escogería la mejor competición posible".

Savané: "Esta renovación es una apuesta por la continuidad del trabajo bien hecho"

Para el presidente del Granca con la decisión del Cabildo de Gran Canaria de renovarles ha mostrado "una apuesta por la continuidad de un trabajo que se viene haciendo bien a todos los niveles en el club, hay muchos proyectos que tenemos en marcha que han influido también en mi decisión personal, porque cuando llegué hace casi tres temporadas acordamos hacer una evaluación de todo este trabajo y ha sido muy positiva por parte del Cabildo, pero por la mía también, porque he podido trabajar, con mis aciertos y mis errores, pero queda todavía mucho trabajo por hacer y no me sentía cómodo dejando el trabajo a medias y me alegro de que Jaka y Willy hayan sentido lo mismo".

Savané reconoció que a la hora de convencer a Lakovic para que renovase, "no costó tanto y esto dice mucho de él, porque es una persona que pone lo suyo lo último, estaba siempre con el próximo objetivo por delante y esa ha sido la mayor razón, porque nunca hemos estado muy lejos y el esprint lo dimos después de la Eurocup y me alegro mucho de que al final se haya quedado con nosotros".

En cuanto a la bajada de la aportación económica del Cabildo, el presidente claretiano señaló que "debemos hablar de los objetivos que nos queremos marcar, que medios vamos a tener para alcanzarlos, porque para lograr los objetivos no solo depende de la voluntad, sino también de tener esos medios".

El directivo amarillo recordó en cuanto al potencial de crecimiento del club que "si tú quieres crecer los demás también quieren hacerlo, por eso en ocasiones das dos o tres pasos hacia adelante, pero los demás también, por eso en ocasiones puede parecer que te equivocas, pero la realidad es que estamos avanzando a todos los niveles, sabemos lo complicada que es esta liga y hacer una buena temporada ni siquiera te garantiza ya estar en el Playoff".

Savané rechazó valorar una posible continuidad más allá de 2027, remarcando que "me gusta llegar a los momentos para poder hacer una valoración, lo mismo que se hizo ahora", y recordó que antes de decantarse por seguir en la Eurocup o cambiarse a la BCL "primero tenemos que clasificarnos, porque en ambos casos todo depende de ello, si acabamos décimos a lo mejor no podemos decidir y toca conformarnos con las lentejas que quedan".

En cuanto a la sección femenina y la opción de tener un equipo profesional, el presidente de los amarillos resaltó que "ha ido creciendo pero sigue siendo amateur, tenemos un sénior femenino pero solo a nivel autonómico y tenemos a un club histórico en la Isla como es el Islas Canarias que lleva muchísimo tiempo allí arriba, tenemos una buena relación e intentamos apoyarles en todo lo posible, pero por ahora tenemos en este punto solo una cantera femenina y no está sobre la mesa tener un equipo profesional femenino y para que esto sé dé el camino más lógico sería una fusión de los primeros equipos, pero no es algo que dependa sólo de nosotros".