Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "No creo que el estilo de juego del Valencia se adapte bien a nosotros pero hemos sabido limitarles y jugar bien en ataque"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, confirmó en la víspera del duelo de mañana ante el Valencia Basket que "todo el equipo está en condiciones para jugar". Del rival destacó que "es un equipo que quiere jugar rápido, con un tempo de partido muy alto, son los segundos en el porcentaje de posesiones finalizadas en transición, son el mejor equipo de tiros de tres tanto en porcentaje como en tiros metidos y es el mejor equipo reboteador en ataque, por lo que son tres cualidades importantes y que tenemos que intentar delimitarlas bien para poder competir con ellos".

En cuanto al estilo de juego de los taronjas y su conveniencia al juego de los amarillos tras imponerse tanto en la primera vuelta como en los cuartos de la Copa del Rey, el esloveno resaltó que "ganar bien nunca es fácil, los dos partidos que hemos ganado ninguno de ellos lo fue, no diría que su tipo de juego se adapta bien a nosotros, sino que los dos últimos partidos los hemos competido bien, hemos limitado los aspectos principales de su juego para poder competirles bien y esto sumado a que jugamos bien en ataque, escogiendo buenos tiros, nos ha permitido ganar esos partidos".

En su opinión "este no es el partido que nos vaya a mostrar como llegamos al Playoff, porque se ha demostrado que no hay partidos que enseñan más o sean más fáciles, todos serán finales para determinar si llegamos, en que posición lo hacemos y hasta donde llegamos".

En cuanto al partido que espera en La Fonteta mañana, el balcánico declaró que "el plan de partido de los dos equipos no cambiará mucho, ellos intentarán jugar rápido, con muchos tiros de tres, destacando en el rebote ofensivo y jugar agresivos en defensa, en su casa tendrán ganas de jugar este partido porque les hemos ganado dos veces y debemos de estar preparados para este primer golpe que nos van a querer dar y tenemos que estar preparados para recibirlo y responder, debemos prepararnos mentalmente para entrar en el partido, sobreponernos a las dificultades e intentar poner en práctica nuestro plan de partido".

Tres nombres propios

Sobre la importancia de Mike Tobey en la batalla del juego interior ante el Valencia, Lakovic remarcó que "es importante tanto en ataque como en defensa, fue muy efectivo en ataque y también en el juego desde el bloqueo directo, tanto en continuaciones como en algunos rebotes que cogió en ataque y en esta ocasión, volverá a ser importante en nuestra creación del bloqueo directo". "Tenemos que estar preparados para leer las posibles ventajas que nos dé el Valencia en el partido y aprovecharlas", matizó.

En cuanto a la recuperación en el último mes y medio de la mejor versión de John Shurna, el esloveno declaró que "él tuvo una lesión a final de año que se perdió tres semanas y ha tenido algún problemilla físico como todos y las cosas no le salían tan bien, pero con él es siempre así porque todas las otras cosas en el día a día como son los entrenos , el vestuario, el compañerismo, siempre está al 100%, por eso no hay razones para no tener siempre nuestra confianza en él, por eso ahora que las cosas le están saliendo bien también en porcentaje de tiro y en puntos de anotación, ahora nos ayuda mucho más, pero con su manera de ser ya nos da mucha confianza y nunca fue una preocupación".

Respecto a Ziga Samar destacó que "está mejor, se ha acoplado al equipo, entiende las cosas mucho mejor, ha cogido ritmo y confianza y su rendimiento en los partidos va a más, por eso estamos contentos con su mentalidad, es un trabajador nato, está muy comprometido con el equipo y estamos muy contentos con su progresión en estos meses". Sobre una posible renovación de la cesión del base esloveno debido a la lesión de Carlos Alocén, explicó que "está bajo contrato del Alba Berlín, por lo que es decisión del propio Alba, pero también de él, aquí nosotros estamos muy contentos con él, incluso nos gustaría conocer con tiempo las posibilidades de nuestro club y las necesidades del Alba Berlín que con el cambio de competición también su planificación puede que cambie".

Mirando a la batalla por el rebote y la defensa del juego interior, señaló que "en el pasado teníamos ciertos problemas, pero cuando sabíamos que el peligro venía por el rebote en ataque, el equipo mejoró y hemos defendido bien, nos hemos enfocado en este concepto, pero muchas veces es difícil simular situaciones de rebote en los propios entrenamientos, es algo que se ve en los partidos".

Minimizar a Montero

Mirando a la figura de Jean Montero, Lakovic destacó que "ha demostrado esta temporada que es un gran jugador, un gran talento y ha estado entre los mejores jugadores durante toda la temporada tanto en la Liga como en la Eurocup, siempre será un jugador sobre el que tenemos que tener un buen plan partido, porque tiene capacidad para romper por si solo el partido". "La línea exterior del Valencia, no solo Montero, es muy potente, tienen mucho talento y puntos en las manos", matizó.

El técnico balcánico no quiso valorar las opciones de poder alcanzar incluso la quinta plaza, "hay que ir partido a partido, son cinco los que nos quedan y cada uno será una final para nosotros, luego a partir de ahí las victorias que podemos conseguir ya veremos cuantas son, porque depende también de otros resultados, por eso debemos de focalizarnos solo en el siguiente partido y no en las posiciones".

BCL o Eurocup

En cuanto a la decisión del Alba Berlín de jugar la BCL y las dudas al respecto en algunos medios sobre las intenciones del Valencia, el esloveno recordó que "todos los deportistas queremos competir en la mejor liga posible y cuál de las dos será la mejor es algo que se verá a final de temporada, además tampoco sabemos todavía a que competición podemos optar, porque no son plazas infinitas ni para la Eurocup ni para la BCL y sobre todo para la segunda se va a tener en cuenta la clasificación de la ACB, por eso tenemos que ser capaces de quedar por encima de esos equipos". "Así como la decisión del Alba Berlín es ya oficial, pero todo lo demás son rumores y presiones a la propia Euroliga, por eso creo que es pronto para hablar de como quedará la estructura de las competiciones europeas, aunque es cierto que esto generará una cierta inestabilidad en el baloncesto europeo y el club tiene que estar atento a todas las informaciones para tomar la decisión correcta para el club", explicó.