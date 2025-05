«No supimos responder a la energía del Valencia»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseguró tras la derrota de su equipo en la pista de Valencia Basket que no supieron contestar a la intensidad con la que su rival regresó a la pista tras una primera parte que dominaron. «Acabamos muy bien la primera parte pero en el partido cambio en el tercer cuarto cuando el Valencia salió con mucha mas intensidad y agresividad que nosotros no supimos o no estábamos preparados para responder con la misma intensidad», explicó en la rueda de prensa posterior. El técnico dijo que en un final igualado fue el «rebote ofensivo» y las segundas opciones lo que generó el Valencia a través de esos rechaces el que decidió el partido.

«Tenemos que seguir porque hay más partidos», apuntó el balcánico a la conclusión del encuentro. Pedro Martínez, por su parte, sacó pecho por la reacción de sus jugadores tras el descanso. «No nos podemos quedar en que empezamos mal y todo es una mierda, porque no es así y porque los partidos duran 40 minutos. Empezar mal no es lo ideal pero normalmente va a ser mejor acabar bien que empezar mal y hemos tenido una reacción excelente», destacó en la rueda de prensa.

El técnico resaltaba que el Gran Canaria desplegó un juego «excelente» en los primeros cinco minutos. «Tenemos que empezar mejor los partidos pero hay que reconocer el buen juego del rival porque han hecho una gran primera parte moviendo muy rápido y nosotros estábamos fuera de ritmo», sentenció el exentrenador claretiano.