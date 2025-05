El CB Gran Canaria y el Valencia Basket, entre Champions y Eurocup

Elegir entre la Eurocup y la Basketball Champions League (BCL) se ha convertido en una de las decisiones más complicadas para los equipos españoles, que escudriñan a conciencia los pros y los contras de una decisión que puede afectar a su futuro a corto, medio y largo plazo. Mientras el Unicaja -vigente campeón de la BCL-, La Laguna Tenerife, Bilbao Basket -campeón de la segunda competición de la BCL que le da plaza directa para disputarla la temporada que viene- y el Joventut, tienen claro que el curso que viene jugarán la competición orquestada por la FIBA, el Granca y el Valencia no lo tienen tan claro.

Si hace unos meses, el calendario más benévolo de la BCL, sumado a los ingresos económicos derivados de ganar la competición y que ascienden en ese caso hasta el millón de euros, parecían ser argumentos de peso en la entidad claretiana para apostar por un cambio de competición. Sin embargo, algo ha cambiado en el seno del vigente subcampeón de la Eurocup. El verse por tercera vez en una final, sumado al aumento de la competitividad de la competición en comparación con una Champions en la que a pesar de la fuga de equipos españoles no termina de equipararse a la de la segunda competición continental, no termina de convencer a la entidad claretiana para optar por el cambio y no intentar ganar la competición por segunda vez para jugar de nuevo la Euroliga.

El propio Jaka Lakovic el día de su renovación hasta 2027, al ser preguntado por la competición que quería jugar dejó claro que su objetivo era medirse a los mejores y de momento eso pasa por seguir en la Eurocup, ganarla y acceder directamente a la Euroliga.

Jugar al despiste

El rechazo del pago de los seis millones por jugar la Euroliga durante las tres próximas temporadas por parte del Valencia ha generado una presunta renuncia de los valencianos a jugar la Eurocup y mostrar su predisposición a fichar por la Champions, un movimiento estratégico que haría mucho daño al prestigio de la segunda competición continental.

No parece una decisión sensata tras la inversión en el Roig Arena y por el incremento esperado en los abonos de la próxima temporada, al pasar los aficionados valencianos a dejar de comer el jamón pata negra de la Euroliga a tener que conformarse con el chopped de jugar la Champions, cuyo nivel competitivo de momento la sitúa en el tercer escalón, por detrás de la Eurocup y de la propia Euroliga.

La presunta duda podría esconder un intento por parte del Valencia Basket de presionar a la propia Euroliga, con la amenaza de la NBA europea campeando en el horizonte, para obtener una rebaja considerable en su licencia y no tener que verse abocado un año más a jugar la Eurocup para ganarse su plaza en la pista, ante el riesgo de que el Hapoel Tel Aviv de turno le deje sin recompensa. La Euroliga es su objetivo y habrá que ver hasta donde son capaces de estirar el farol, teniendo en cuenta que primero hay que clasificarse entre los cuatro primeros.