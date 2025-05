Lakovic sobre un posible derbi en playoff: “No estaría mal, sería bueno para las islas y para el baloncesto español”

A la espera de lo que ocurra este domingo en el duelo que enfrentara al Breogán con el Granca y a sabiendas de que una victoria daría al conjunto amarillo el acceso a los playoffs, Lakovic no cierra la puerta a ningún enfrentamiento, ni siquiera a un derbi canario. El técnico esloveno aclaró en rueda de prensa que enfrentarse al máximo rival isleño sería bueno para “las Islas Canarias y para el baloncesto español”. Sin embargo, no se hace ilusiones con ninguno porque sabe que las cosas pueden cambiar mucho tanto arriba como abajo. No le asusta volver a verse las caras con el CB Canarias, ni siquiera siendo consciente de que en los últimos duelos la derrota ha estado asegurada. “Siempre hay otra oportunidad para ganar”, expresó entre risas.

Alabó Jaka la temporada de Mike Tobey, una de las figuras más importantes del cuadro grancanaria durante la temporada. “Nos ha dado muchas cosas, como calidad y experiencia y además nos ha ayudado a hacer nuestro baloncesto”, señaló. “Ha necesitado un tiempo de ajuste con el equipo, pero es un jugador muy inteligente que tiene calidad y lo ha hecho muy bien; ha ido hacia arriba y ahora está a un buen nivel”, dijo sobre su jugador.

A la hora de hablar del rival, el Breogán, el esloveno destaca la segunda vuelta del conjunto, en el que han conseguido el objetivo de seguir un año más en la liga ACB y que recibirá al Dreamland sin nada en juego. “Tienen varios jugadores que en los últimos cinco partidos tienen una media de 21 puntos y eso es una amenaza exterior muy grande. Es un equipo completo y tenemos que estar preparados porque una victoria confirmaría nuestra plaza en el playoff y queremos lograrlo en la primera oportunidad, que es la del domingo”, aseguró Lakovic.

Buen balance defensivo y ofensivo

Tras hacer un buen estudio del rival, algo que para Lakovic siempre tiene que haber tiempo, desde el cuerpo técnico del Granca han llegado a la conclusión de que para desactivar todas las virtudes del Breogán, el equipo amarillo deberá defender bien las transiciones. “Tenemos que tener buen balance ofensivo para tener un buen balance defensivo. En su casa castigan mucho las pérdidas del rival y tenemos que estar atentos, por lo que nuestra misión será jugar bien en ataque”.

Jaka Lakovic da tranquilidad a los seguidores amarillos de cara al encuentro del domingo, y asegura que van con los deberes hechos y con el rival bien estudiado. “Hemos analizado nuestro partido en el Arena donde ellos nos ganaron. Hay cosas que han cambiado, pero también cosas que siguen igual, por lo que tenemos que estar atentos a lo que no hemos hecho bien y a lo que tenemos que hacer mejor”, aclaró.

En frente tendrá a Luis Casimiro, un entrenador al que Lakovic definió como “una leyenda en la liga ACB y en el baloncesto español”. Un buen trabajo y una carrera para admirar, algo que no es fácil, ha sido el broche de oro a su trayectoria, según palabras de Jaka. “Todos tenemos mucho respeto hacia él y hacia su trabajo”, sentenció.