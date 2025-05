Previa del Río Breogán - CB Gran Canaria: duelo de banquillos con el Playoff asegurado para los amarillos

No todos los días se ven las caras frente a frente los dos entrenadores más laureados de la historia del Dreamland Gran Canaria, Luis Casimiro, como entrenador del Río Breogán, campeón con los amarillos de la Supercopa de España, se enfrentará a Jaka Lakovic, al frente de los claretianos, a los que hizo campeones de la Eurocup. Mañana por la tarde (16.00 horas, Movistar Deportes 4), sobre el parqué del Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, lucenses y grancanarios se verán las caras sin demasiadas urgencias. Mientras los locales no tienen ninguna opción de acercarse a la zona de Playoff y ya están salvados hace varias jornadas, los visitantes, con la derrota del BAXI Manresa con el Morabanc en Andorra (83-81), les aseguró matemáticamente la octava posición como mal menor, aunque cuentan con opciones para escalar hasta la sexta plaza en la que se encuentra el Joventud, con igual balance y basket average que los isleños.

Que el Breogán no se juegue nada, deportivamente hablando, no debe de relajar a un Granca que intentará evitar a toda costa terminar octavo, que conllevaría el consiguiente emparejamiento con el Real Madrid, su verdugo en los últimos Playoff. Quien piense que los lucenses van a saltar a la pista ante su afición relajados es que poco o nada conocen al técnico manchego, que ya fue capaz en la primera vuelta, en su debur al frente del equipo, al que cogió estando último en la décima jornada, y dio la campanada de vencer a sus ex en el Arena, en una de las derrotas que más escocieron en la Isla en la presente temporada.

El propio Luis Casimiro reconoce que poco o nada se parece este partido al de la primera vuelta, sobre todo por los cambios en ambas plantillas y por las necesidades de uno y otro, pero un exceso de confianza podría volver a jugarle una mala pasada a los hombres de Jaka Lakovic. La victoria del Baskonia ante el Bilbao y del Joventut ante el Zaragoza obliga en cierta forma a los grancanarios a hacer los deberes en Lugo para mantener una victoria de ventaja sobre la escuadra dirigida por Pablo Laso e igualar los triunfos verdinegros.

Balance equilibrado

Aunque pueda a priori parecer lo contrario, las estadísticas de los 31 duelos directos anteriores entre el Granca y el Breogán marcan una igualdad casi total entre ambos, con 16 triunfos gallegos que les dan una pequeña ventaja.

Sin embargo, el Granca no conoce la derrota en el Pazo con Jaka Lakovic sentado en el banquillo. Para encontrar la última derrota hay que retroceder hasta la jornada 9 del curso 2021-22, con Porfi Fisac entrenando a los amarillos. En sus dos últimas visitas el triunfo siempre ha sido para el equipo amarillo por 53-71 y 70-77.

En cuanto al estado de ambas enfermerías, cabe recordar que mientras el esloveno tendrá que hacer descartes al contar con todos sus efectivos disponibles, por contra, Casimiro cuenta con la baja por lesión de Charlie Moore. Además son duda, Toni Nakic, que en caso de ser finalmente de la partida apuntaría a la titularidad y Jordan Sakho, que aunque se lesionó en un entrenamiento, podría ser convocado aunque no saltase a la pista, como sucedió en el último duelo ante el Granada.