Previa del CB Gran Canaria - UCAM Murcia: ganar y esperar rival para el Playoff

Adiós fase regular, hola Playoff. La Liga Endesa vive hoy su última jornada con varios asuntos aún por solventar en la zona noble de la tabla. Queda por definir el orden definitivo de los ocho conjuntos que disputarán desde la próxima semana las series por el título. Y el Dreamland Gran Canaria es uno de los afectados. Los amarillos, séptimos actualmente con el mismo número de victorias que el Joventut, sexto, para optar a escalar una plaza deben vencer esta noche (20.00 horas, M+ Dep3) en el Arena a un UCAM Murcia que pelea por la novena posición, importante de cara a participar en Europa la próxima campaña, y esperar a lo que haga la Penya en el feudo de un Unicaja ya sin presión alguna.

Otro asunto que se resuelve hoy es el rival que tendrá enfrente el lunes el Granca en el arranque como visitante de los cuartos del final del Playoff. El Tenerife La Laguna o el Valencia Basket, que en esta última fecha optan a la segunda plaza de la clasificación.

Además, por otra razón menos conocida, para el Dreamland resulta importante derrotar al Murcia en su intento por escalar un puesto en la tabla. Así lo desvelaba en la previa Jaka Lakovic: «Primero vamos a estar concentrados y enfocados en este último partido de temporada, en el que nos jugamos la sexta o séptima posición. Es importante, no solamente por el Playoff o por el rival que nos tocaría, porque la segunda y tercera plaza están también en juego, sino por asegurar la plaza más alta posible para dar al club el lujo y la opción de escoger la competición europea que quiera disputar el año que viene -jugar la Eurocup como siempre o bien pasarse a la Champions, posibilidad que gana enteros para el curso siguiente-».

Evidentemente, el entrenador del Granca, en la previa del duelo ante el UCAM se le cuestionó sobre su opción preferida entre los dos rivales que le pueden tocar a los claretianos en el arranque del Playoff, Tenerife o Valencia. «Lo he pensado, pero la verdad es que no tengo preferencia. Son dos equipazos que han hecho temporadas muy buenas. Como no puedo escoger, no tiene mucho sentido contestar la pregunta», explicó.

Con la mente limpia en el Playoff

Jaka Lakovic señalaba que una victoria ante los murcianos «nos mantendría con la confianza que hemos conseguido en las últimas semanas». «El equipo está bien y físicamente preparado. En los dos días siguientes que quedan para el Playoff -empieza el lunes- no queremos ir limpiando cosas del pospartido y mirando los errores, queremos estar con la mente limpia y con confianza para preparar el Playoff», argumentaba el entrenador esloveno del Granca.

En cuanto al rival de mañana, el UCAM Murcia, advirtió que «juega siempre muy físico, al límite de las falta. «Es el que más faltas comete por su estilo de juego, es también la mejor defensa de la Liga y debemos de estar preparados para un partido exigente a nivel físico y de intensidad», analizaba.

Como peligros murcianos, destacaba «su lanzamiento desde fuera del perímetro con Hakanson y Dylan Ennis, que están haciendo una temporada excelente, Radebaugh y Kurucs, que pueden jugar mucho también por dentro, y su juego interior con Birgander y Radovic, tienen mucha presencia, además de Gates en el cuatro».