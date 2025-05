El CB Gran Canaria falla con el UCAM y se cita en cuartos de Playoff con Valencia

Poco que celebrar en el Día de Canarias entre los muros del Arena, que fue testigo de excepción de uno de los peores partidos del Dreamland Gran Canaria esta temporada como local y en el que sumó su decimoquinta derrota del curso ante un UCAM Murcia que se jugaba la novena plaza y al que le bastó llevarse la batalla por el rebote (43 capturas, por 27 de los amarillos) y aprovechar la indolencia y las facilidades de su rival para llevarse el gato al agua (69-76).

La inesperada derrota de los claretianos dejaba sin valor el resultado del Joventut en Málaga ante Unicaja, porque la séptima plaza era la que le correspondía a los hombres de Jaka Lakovic que dependían del resultado final de La Laguna Tenerife en Manresa. La derrota de los laguneros (86-83), emparejaba definitivamente a los grancanarios con el Valencia el lunes (18.00 horas) en cuartos del Playoff.

Espejismo en el arranque

El partido arrancaba con el Granca enchufadísimo en defensa y sobre todo en ataque con Nico Brussino afinando la puntería desde fuera del arco con dos triples en los primeros minutos y con Mike Tobey imponiendo su ley bajo el aro pimentonero para poner nervioso a Sito Alonso que congelaba el tiempo a 6:39 del final del primer acto con un 12-5 que reflejaba el buen arranque de los amarillos en el Día de Canarias.

El parón le servía al UCAM para regresar con nuevos bríos, endosando un parcial de 2-10 a los claretianos, con triples de Gates y Hakanson incluidos, que les servía para voltear el marcador en un abrir y cerrar de ojos, llevando a Jaka Lakovic hasta el pedal del tiempo muerto a 4:10 para el final del primer acto (14-15).

Los claretianos conseguían frenar la sangría en defensa y recuperaban el mando en plaza gracias al arte y la picaresca de Caleb Homesley, sumado a una puerta atrás culminada por Pierre Pelos, que les servía para adjudicarse el primer parcial del encuentro (23-17).

El UCAM aprovechaba el descanso entre actos para rearmarse, encontrando en el acierto de Sant Roos y Radebaugh desde fuera del arco el camino hacia su segunda remontada en el partido, a pesar de que Ziga Samar estrenaba también su casillero desde fuera del perímetro (26-27).

Aviso al descanso

El duelo atravesaba por una fase de ida y vuelta, sin un dominador claro, con un intercambio de golpes que rompía el Murcia con un parcial de 0-5 que no le gustaba nada a Lakovic que no dudaba en parar el duelo a 45.3" para el descanso en busca de mejorar sus guarismos en el ecuador del choque, pero el luminoso no se movía y se cerraba en un 32-37 que obligaba a remontar a los amarillos en la segunda parte.

El Granca perdía la batalla por el rebote con el UCAM que aprovechaba para estirar con Dylan Ennis y Birgander su renta hasta los 10 puntos en el reinicio del juego obligando a Lakovic a parar el partido a las primeras de cambio en busca de soluciones (35-42).

Dos triples consecutivos de Shurna y Thomasson traspasaban la intranquilidad al banquillo murciano, optando Sito Alonso por quemar un tiempo muerto con 38-42 en el electrónico.

Los claretianos parecían haber despertado de su letargo y Conditt se encargaba de dejárselo claro a los pimentoneros con un mate colosal que hacía temblar el tablero. Hakanson mantenía a los suyos por delante con sus entradas sin llamar hasta la cocina. Homesley enchufaba un triple desde Kripton y la afición comenzaba a apretar sabedor de la importancia de sumar la victoria 20 ante los murcianos (47-49).

Hakanson demostraba que lo de los triples lejanos también iban con él y los claretianos volvían a dar síntomas de poca intensidad, aprovechando el UCAM para penalizar su falta de intensidad para volver a acercarse a la barrera de los 10 puntos (47-56).

La pasividad de los amarillos quedaba reflejada en un robo de Radebaugh a Homesley que el pimentonero se encargaba de materializar con un mate que cerraba el marcador a 10 minutos para el final con un preocupante 48-58, no tanto por el marcador sino por las sensaciones que desprendía el cuadro dirigido por Jaka Lakovic.

Falta de ritmo

Con el agujero en el rebote y una alarmante falta de ritmo, los amarillos seguían cediendo puntos ante un UCAM al que le bastaba con aprovechar los regalos claretianos, con Diagné hurgando en la herida claretiana.

Las pérdidas tontas acrecentaban las opciones de derrota de los amarillos, decidiendo Lakovic volver a detener el partido a 7:53 para el final del duelo tras un mate de Diagné que colocaba un preocupante 49-64 en el electrónico del Arena.

El Granca no terminaba de encontrar el ritmo de partido que necesitaba para remontar el partido y el UCAM se mostraba cómodo en un escenario que le iba a las mil maravillas, sin presión, con el marcador a favor y con un rival empecinado en seguir haciendo regalos a su rival en un partido muy alejado de lo solicitado en la previa por Jaka Lakovic a sus jugadores.

Silbidos en la grada

Tres canastas consecutivas de Falk desataban los silbidos del respetable ante la lamentable actuación de sus jugadores. Lakovic lo paraba con un sonrojante 55-75 en el marcador y se recurría al Quédate de Quevedo para intentar suavizar los ánimos con parte de la afición enfilando el camino de salida.

Pelos y Jovan Kljajic maquillaban el marcador, pero el goteo de aficionados decepcionados no se frenaba, mientras Sito Alonso lo paraba con 61-75 a falta de 2:33 para el final del partido.

Con Massamba Diop y Jovan Kljajic en pista en la recta final del partido, los amarillos parecían estar más centrados ya en el Playoff del lunes, mientras el reloj marchaba perezoso hacia el final de la derrota número 15 de los claretianos en la temporada a pesar del maquillaje final de los canteranos con el apoyo de Ziga Samar (59-76).