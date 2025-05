¿Qué sucedió en el único precedente entre el Valencia y el CB Gran Canaria en el Playoff de la ACB?

Las entradas para no abonados en el Arena, el lunes a la venta

El plazo para los abonados del Granca para ejercer su derecho preferencial y sacar sus entradas al precio simbólico de cinco euros para el segundo duelo de la eliminatoria de cuartos de final con el Valencia Basket, que se disputa en el Gran Canaria Arena el miércoles (20.15 horas), concluye mañana a las 23.59 horas. En ese momento, las localidades de los socios amarillos que no hayan sido adquiridas se liberarán. De esta forma, la venta de tickets para el público general se inicia el lunes a las 12.00 horas. No obstante, el club le da la oportunidad a los abonados que se hayan despistado con el plazo a gestionar a través del mail de atención al abonado la compra de sus entradas siempre y cuando sus asientos no hayan sido ya vendidos. El precio de las localidades para los no abonados es la normal en los partidos de la Liga ACB, dependiendo de la ubicación en el pabellón, si bien se mantiene la promoción de que los socios pueden sacar dos entradas al 50% de su precio a partir de mañana con los precios normales. Por su parte, el Valencia ha puesto la entradas para el primer partido que tendrá lugar mañana (18.00 horas) en La Fonteta, al precio de 25 euros y medio y 30 euros en el sector 218, reservado a las aficiones visitantes.