Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Al 99,9% está descartado que me vaya a mover de aquí antes de terminar mi contrato"

¿Qué balance hace de la temporada del equipo y qué nota le pondría?

Esto de poner notas no me gusta mucho, pero creo que en general para mí el trabajo y los resultados, y no sólo eso, porque también pongo en valor el proceso de trabajo del equipo no sólo en partidos, sino tambien en los entrenos y por todo ello le daría una nota alta. Estoy muy contento por la temporada con el equipo. Creo que ha hecho un tremendo trabajo y los resultados han acompañado. Hemos conseguido todos los objetivos e incluso los hemos superado y hemos creado oportunidades para competir. En febrero en la Copa del Rey donde nos clasificamos para la semifinal. Perdimos con el Madrid compitiendo hasta la media parte, cuando se nos fue la energía. Hemos llegado a la final de la Eurocup donde hemos estado y hemos tenido la segunda oportunidad en tres años y este año especialmente con equipos en la competición del nivel del Valencia, Hapoel Jesuralem, Bahcesehir o el Hapoel Tel Aviv, equipos todos ellos hechos con plantillas potentes y con mucho presupuesto. Al final hemos quedado el Hapoel Tel Aviv y nosotros, pero no pude ser. Estoy muy contento. Somos consciente de que podríamos hacer algo mas pero hay sentido de que al final Valencia llegó al Playoff en una mejor forma a esta eliminatoria, pero aun así creo que lo hemos competido bien, especialmente en el segundo partido, en el que estuvimos opciones hasta el final para forzar el tercer partido. Me ha quedado una sensación agridulce, pero pasados los días, poniendo en perspectiva todo, estoy contento con el trabajo de grupo porque sabemos y somos conscientes de la dificultad que requiere ser competitivo y estar siempre ahí es difícil.

Ganar títulos es complicado. ¿Este año qué faltó? ¿Se debió a la gran diferencia presupuestaria con el Hapoel Tel Aviv o fue por la falta de una pizca de suerte?

Es un poco la tendencia que se está viendo en Europa. Los presupuestos marcan mucho las diferencias entre los equipos. Ahora se ve que la Euroliga es otro nivel y luego en nuestra competición, equipos como el Hapoel Tel Aviv o el

Valencia han invertido mucho más que nosotros y tienen presupuestos más grandes. Esto desde el principio les da la opción de contar con plantillas mas largas y con mas físico, además de tener la posibilidad de llegar a unos jugadores que juegan Euroliga. Eso les da una calidad y un talento y potencia física que explica que nosotros hemos llegado tambien peor a la recta final. Creo que la suerte siempre ayuda y es necesaria para conseguir grandes cosas, pero esta vez tenemos que ser realistas y decir que el Hapoel Tel Aviv era mejor equipo, con mas físico, con más fondo de armario e incluso con más talento individual y nos han ganado merecidamente. Pero tambien en este caso el tener un poco más de suerte nos hubiese ayudado.

¿En los partidos importantes en los que el Arena ha registrado un bajo registro de presencia de aficionados, se han sentido solos en algún momento?

En principio no es que pensemos en eso. A la hora de jugar estás focalizado en lo que tienes que hacer y como hacerlo lo mejor posible, pero a veces te das cuenta, sobre todo en los partidos que son de máximo nivel como la final de la Eurocup, cuando la entrada no era la esperada, pero nunca nos hemos sentido solos, siempre nos hemos sentido apoyados por la gente que ha venido y tambien por los que no han venido. Este apoyo yo personalmente lo siento, sobre todo cuando paseo por las calles y centros comerciales y la gente se acerca y te agradece el trabajo hecho y los resultados conseguidos.

¿Qué estímulos le presentó el club para renovar su contrato hasta 2027?

No son estímulos. Creo que es mi propia ambición y hambre de continuar en este proyecto, de querer seguir haciendo cosas bien, seguir creando estas oportunidades con el equipo para estar en lo mas alto de las competiciones y tambien ambición, estimulo o el bienestar de compartir la oficina y la pista con gente maravillosa, con quienes me siento muy cómodo. A veces comparto con ellos más tiempo que con mi familia por tema de viajes o acumulación de partidos y todas estas cosas me han dado razones para continuar aquí, porque realmente me siento bien y aparte de sentirme bien tengo ambición y hambre para crear cosas buenas con el club.

Cuenta con una cláusula de salida en caso de que reciba una oferta de Euroliga, ¿a pesar de ello puede garantizar que cumplirá su contrato con el Granca?

En principio la fecha de validez de esa cláusula ya ha expirado. Creo que al 99.9% la posibilidad de que pueda moverme de aquí está descartada, pero como todos dicen si viene una oferta de otro mundo siempre se puede hablar, pero esto es teoría. En la práctica y la realidad es otra cosa y por eso digo que creo que casi el 100% descarto otras opciones y estoy focalizado totalmente en la temporada que viene.

Carlos Alocén no estará disponible hasta diciembre o enero, además termina la cesión de Sarmar y Albicy tendrá el año que viene un año más. Ante esta situación, ¿se plantean la necesidad de firmar un base que sea cupo para ayudar al capitán hasta ese momento o se le dará una oportunidad a Dylan Bordón?

Dependiendo de la decisión final del club de elegir entre la Eurocup y la BCL vamos a estar condicionados en la planificación y en la estructura del equipo por la necesidad de tener cuatro cupos de 12 jugadores en la ACB, mientras que en la Eurocup no hay límites en ese sentido, mientras que en la Champions deberíamos de contar con cinco cupos y eso debemos de tenerlo en cuenta a la hora de confeccionar la plantilla.La lesión de Carlos Alocén no afectó, en enero era un jugador importante que iba para arriba y era uno de los jugadores que con él en pista el equipo rindió bien. Seguramente intentaremos cumplir con las reglas y satisfacer las plazas de cupos porque para todos los equipos es un verano donde estos serán importante y es complicado. Primero será atender a estas necesidades y después dar oportunidades a los chicos de casa. Han dado un paso más en su formación y han hecho una campaña buena, han tenido minutos algunos con el primer equipo y están dando pasos adelante para llamar a la puerta del primer equipo. Siempre vamos pensando en los chicos que dan esos pasos en como poder involucrarles con el primer equipo y en partidos de nuestras competiciones.

En el caso de Jakub Urbaniak que debutó con ficha del primer equipo, pero que terminó fuera de las convocatorias al tener que hacer descartes, ¿le aconseja renovar y buscar minutos en una cesión a otro equipo?

Renovar y cederle para que tome experiencia fuera es una decisión que será importante en la planificación y en el futuro. No es que desapareciera del equipo, porque aunque no estaba en las convocatorias siempre estuvo presente en el proceso de los entrenos y era importante. En su caso lo que sucedió es que Massamba Diop dio un paso más que él en su formación como jugador y ha enseñado su potencia, su talento y el futuro que tiene por delante. A los cupos que tenemos que cuidarlos porque el futuro puede presentar muchas exigencias en este tema, especialmente ahora como se plantea el futuro inmediato en Europa, sobre todo con los jugadores jóvenes.

Una temporada más se han producido desconexiones en el equipo en partidos que parecía tener controlados y que en ocasiones se ha puesto en peligro la victoria o incluso se ha perdido ¿A qué se debe y cómo puede solucionarse?

Esas desconexiones nos han enfadado y frustrado y nos preguntamos como es posible que nos haya pasado eso. Cada uno tiene diferentes lecturas. Con el Breogán aquí, pienso que no hemos salido como debíamos y hemos subestimado al rival. Y lo hemos pagado caro con una derrota que sería importante en la recta final de la temporada de cara a los puestos del Playoff. La siguiente derrota, con Andorra en casa yendo 18 arriba y relajándonos en la segunda parte, les dejamos que se lo creyeran y se llevaron la victoria. Cuando un equipo en esta liga, en la que todos son buenos, les dejas tener confianza te quitan, cuando necesitas sacar el partido ya es tarde para recomponerse y lo pagas caro. Son cosas que le pasan a todos, incluso al Real Madrid y al Barça. Es difícil estar bien toda la temporada y con todos los viajes. Es muy bonito y lo intentamos pero no siempre es posible. Añadiría también otro ejemplo, que fue contra Hapoel Tel Aviv donde no jugo Albicy ni Shurna y nos barrieron. La lectura era otra. Estábamos físicamente fuera por el desgaste y en este caso la mejor reacción era limpiar la mente, recuperar y seguir. Son lecturas en momentos que tienes que hacer que reacciones bien. Son momentos de la temporada que hay que manejar bien y después de cada momento de esos el equipo ha dado la cara y ha reaccionado bien y por eso hemos llegado a donde hemos llegado incluso con tropiezos.

¿Cómo se le puede ganar al Tenerife?

No solo el Gran Canaria se pregunta esto. Casi todos sus jugadores juegan de memoria. No son muy atléticos, ni físicos, no tuvieron menos posesión, pero es el equipo más eficiente en ataque de toda la liga. Eso les hace un equipo sólido, fuerte y para ganarles tienes que hacer las cosas muy bien y tener el día. Estamos compitiendo con ellos bien, pero no hemos dado el siguiente paso para ganarles. En un futuro estoy seguro de que vamos a ganarles. Pero la preocupación no es como ganar al Tenerife, sino como llegar de nuevo a las finales que hemos disputado esta temporada.

¿Qué le parece el nuevo problema de la fuga de talentos jóvenes hacia la NCAA?

Es una situación muy complicada que se está presentando de repente. No sólo sucede en España, sino en toda Europa. Se produce una fuga de los mejores talentos nacionales que se van a estudiar y que van a jugar allí como si fuesen profesionales, aunque todavía no está decidido si van a cotizar como profesionales o todavía como estudiantes, son los matices que debe de definir bien FIBA, porque es una organización que está por encima del baloncesto europeo y mundial tiene que saber proteger a las federaciones nacionales para proteger a los clubes que trabajan con los jóvenes. Espero que FIBA encuentre una solución rápida aunque no veo que sea tan fácil porque la NCAA no está bajo el paraguas de FIBA. Una de las soluciones que se están manejando es que los clubes de formación de esos jugadores puedan mantener sus derechos sobre ellos cuando regresen de la NCAA. Espero que se solucione porque es un problema en países como España, Italia o Alemania a la hora de contar con los cupos necesarios para jugar.

