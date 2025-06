Juanmi Morales, director de cantera del CB Gran Canaria: "La Liga U encaja a la perfección con nuestro modelo de cantera"

Pocas voces hay más autorizadas para hablar de baloncesto formativo que la de Juanmi Morales, director de la cantera del CB Gran Canaria y adjunto a la presidencia. Para el directivo grancanario la Liga U es una gran oportunidad para facilitar a los jugadores del filial el salto al primer equipo. Maniema, Bordón y Schott los ve preparados para ayudar al primer equipo.

En este nuevo panorama que se ha generado en el baloncesto con la fuga de talentos a la NCAA, ¿en qué afecta al proyecto de cantera del Granca teniendo en cuenta que equipos como el Real Madrid y el Barça se llegaron a plantear la renuncia a sus propias categorías de base?

La postura del Madrid y del Barça yo la veo más como una medida de presión ante el escenario que se está planteando para que se busquen soluciones. Se ha producido una explosión por las cantidades que se mueven para ir a la NCAA, que para jugadores tan jóvenes sorprenden y es demasiado tentador para los chicos. Nosotros en el club ante esta situación hemos buscado las posibles ventajas que pueda haber y que podamos ser compensados por toda la formación que hemos invertido en nuestros jugadores. En este caso a nosotros nos ha pasado sólo con un jugador, Massamba Diop, por el que el club va a recibir una compensación y unos derechos a futuro. Es cierto que la NCAA no es una competición regulada por un transfer FIBA, por lo cual se complica todo, pero me consta que se está trabajando para intentar que haya una carta de libertad o un transfer FIBA que regule todo.

¿No les consta que algún otro jugador vaya a ser tentado para marcharse este mismo verano a la NCAA?

Ahora mismo en riesgo parece que están todos por las noticias que salen, pero a día de hoy no nos consta que haya ningún otro jugador de nuestra estructura que esté en una situación parecida a la de Massamba. Internamente, estamos trabajando para garantizar los intereses a futuro con todos nuestros jugadores.

¿Qué es lo que ya se conoce a ciencia cierta de la nueva Liga U y qué aspectos están todavía por definir?

Se está trabajando todavía en el que será el reglamento y las bases de la competición, porque es verdad que ha sido algo que ha salido hace poco y nosotros tampoco teníamos demasiado conocimiento, más allá de alguna que otra información extraoficial. Nos reunimos hace poco con las federaciones. A día de hoy se está trabajando en el calendario, dependiendo de la composición final de los equipos que formarán esa liga. Al respecto existen varios escenarios dependiendo del número de equipos que entren en la competición, porque podía optarse por formar dos grupos o una liga regular con un solo grupo. Lo que está decidido es que se dirige a jugadores seleccionables nacionales, de la sub 22, nacidos en 2004 o posterior. Hay una aportación -cinco millones de euros en las tres primeras temporadas- para los clubes a través del CSD para cubrir parte de los gastos y en lo referente a las becas de jugadores, se orienta más al tema de estudios, a través de convenios con universidades para que sigan desarrollando de forma paralela la formación académica y deportiva, que es lo que siempre se ha venido haciendo en los EEUU y en su día se hizo también aquí con las universidades. No se trata de una beca particular económica para los jugadores, sino que esa parte corre por cuenta del club como antes veníamos nosotros haciéndolo con los jugadores de nuestro filial.

¿Cómo han recibido los jugadores del filial el dejar de competir en la Segunda FEB y pasar a hacerlo en la Liga U?

A nosotros este nuevo escenario no nos cambia demasiado el pensamiento que teníamos con nuestro filial y con los jugadores que lo integran, porque prácticamente todos son sub 22. Hasta ahora habíamos tenido algún jugador sénior con un cierto recorrido en la antigua Liga EBA que necesitaban en su momento que diéramos el impulso de jugar en la Segunda FEB para hacer más corto el salto al primer equipo, pero ahora tenemos jugadores júnior de muy buen nivel, pero para los que el salto a la FEB era muy importante y este nuevo formato pienso que nos puede dar un buen encaje para todos ellos. Es un proyecto ilusionante, con incógnitas, porque todavía no se sabe cuál será el nivel de la competición, pero para la tipología de jugadores que trabajamos nosotros, creo que puede ser un escenario positivo.

¿Hay jugadores del filial qué estén preparados para paliar la necesidad de cinco cupos que necesita el primer equipo para jugar en la Champions?

En la cantera hay muchos jugadores nacionales o de formación que estén preparados para dar ese salto. A partir de ahí se está trabajando en la configuración del primer equipo y lógicamente los jugadores de formación son una pieza importante dentro no sólo de la BCL sino también de la ACB.

¿Lucas Maniema, Dylan Bordón o Fynn Schott les ve con opciones de tener minutos en el primer equipo la próxima temporada viendo su evolución hasta el momento?

Ya han estado en dinámica con el primer equipo, especialmente Dylan, a pesar de que tuvo esa lesión que le cortó un poco su progresión. Maniema ha estado prácticamente todo el año en dinámica con el primer equipo y Fynn también, aunque de una manera más intermitente. Considero que han madurado durante esta temporada y al jugar bastantes minutos con el filial están más preparados. Está claro que van a ser jugadores que estén ahí y en base a eso, igual que el año pasado nos lo preguntábamos con Massamba o el anterior con Urbaniak. A pesar de que al principio le veíamos un poco verde, pienso que al final Massamba ha estado preparado y con el trabajo y el buen hacer de los entrenadores ha conseguido ayudar al primer equipo.

¿La marcha de Massamba les obliga a reforzar el juego interior del filial con algún fichaje?

Siempre estamos abiertos a incorporar a nuestras categorías de formación a nuevos jugadores que sean interesantes, aunque tenemos varios jugadores júniors que ya han tenido bastante presencia en el equipo de Segunda FEB y seguramente serán los nombres de los que hablaremos en el próximo verano. Contamos con júniors que son importantes y creo que pueden ser importantes.

Arranca en breve la segunda edición de la GC Summer Academy, ¿han aumentado los participantes con respecto al año pasado?

Han crecido el número de participantes y en cuanto al número de demandas para participar, hasta el punto de que hemos tenido que limitar las plazas a 55 y sólo tenemos ya solicitudes en lista de espera. Es una noticia agradable ver como vienen jugadores de diferentes países, a pesar de la complejidad de promover un evento de este tipo en otros continentes y en otros países. Hemos recibido inscripciones de Italia, Estonia, Finlandia, del continente africano, ... Iremos dando información de todas las nacionalidades. La acogida ha sido espectacular, pero reducimos el número de plazas para mantener la calidad, aunque se duplicó el número de inscripciones. Se hace un trabajo exclusivo, cuidándose hasta el más mínimo detalle para lograr la mejoría individual de cada jugador, a nivel físico y técnico-táctico, con informes personalizados. Estamos muy ilusionados.

¿Algún participante de la primera edición está en el radar del club? ¿Vendrán ojeadores foráneos?

Es un proyecto que ha levantado muchas expectativas, aunque nosotros no lo vemos con un fin específico para el reclutamiento, aunque ha servido por ejemplo para que tres de los jugadores canarios que estuvieron en la primera edición han sido convocados por las categorías de base de la selección española. Hacemos un trabajo específico que le reportamos a los jugadores para que ellos sigan trabajando durante el año en base a lo que han trabajado durante esa semana.

¿Cómo se logra tener el Campus más longevo de toda España?

Con mucho cariño e ilusión. Se dice pronto, pero son ya 44 ediciones, que le convierten en el más longevo a nivel nacional. Es una opción diferente a la Summer Academy, ya que además de baloncesto se fomenta la diversión y otras actividades que demandan los más jovencitos en esta época, el poder practicar un deporte que es muy bonito, pero al mimo tiempo disfrutar del verano y de sorpresas, que no podemos adelantar todavía. Alrededor de los 200 participantes tendrá este año el Campus.