Samar quiere seguir, pero el Alba Berlín espera dinero

En un mercado difícil y leonino como es el de los cupos para jugar en la Liga Endesa, el esloveno Ziga Samar se ha convertido sin duda alguna en el jugador formado en la liga más apetecible, en una negociación a tres bandas entre el Dreamland Gran Canaria, el Alba Berlín y los agentes del jugador, en la que su alta ficha acorde a un equipo de Euroliga y la presencia de una cláusula liberatoria en su contrato han complicado una negociación a la que se han sumado en las últimas fechas otros equipos de la Liga Endesa y de fuera de España.

La lesión de Carlos Alocén obligó al Granca a moverse en el mercado en un tiempo récord el curso pasado, encontrando en el base balcánico el remedio que necesitaban para cubrir un vacío que amenazaba todo el proyecto claretiano. Himar Ojeda, director deportivo del Alba Berlín, aceptaba una cesión hasta final de temporada, que por una parte solventaba el problema del equipo de su tierra y por otra parte, encontraba un equipo en el que su jugador tendría los minutos que necesitaba para recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles, para recuperarle para la causa.

Durante su estancia en la Isla, Samar convenció a su compatriota Jaka Lakovic, su principal valedor. Aunque su fichaje llegó con el mercado de la Euroliga cerrado, pudo disputar 18 partidos de ACB, en los que permaneció en pista una media de 14:35 minutos, logrando 5,3 puntos, 2,3 rebotes y 1,4 asistencias por encuentro, con 4,3 créditos de valoración.

Tanto Jaka Lakovic como Ziga Samar están interesados en prolongar esta unión pero tienen que solucionar la alta ficha del jugador, que cuando firmó su contrato el Alba Berlín era equipo de Euroliga, mientras que la próxima temporada jugará la Basketball Champions League, y por otra parte, el equipo que desee ficharle debe de pagar su cláusula.

En el Granca consideran que liberan al Alba Berlín de un contrato alto, inasumible para la nueva situación de los germanos y que por lo tanto no están dispuestos a pagar una cantidad por el traspaso del jugador, y más cuando sólo le ficharían por una temporada, dado que se espera que se recupere Alocén de su lesión. Además entienden que el esloveno deberá rebajar sus emolumentos y ser consciente de que va a competir en la BCL y no en la Euroliga.

Por su parte, el Alba Berlín traslada el mensaje de que el jugador es un cupo ACB, con todo lo que ello conlleva, y que ha despertado el interés no sólo del Granca sino de otros equipos de la Liga Endesa, por lo que no están dispuestos a no cobrar un traspaso. Aunque consideran que la cifra no es elevada –alrededor de 100.000 euros aproximadamente–, estarían dispuestos a hacer una rebaja económica, y además, entienden que Samar debería de hacer una rebaja salarial si quiere continuar en Berlín el curso que viene.