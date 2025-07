Savané, presidente del Granca: “Se está trabajando en nuevas incorporaciones. Mañana podría haber algún anuncio”

El Dreamland Gran Canaria coge forma. El club ha ido haciendo a su forma el nuevo equipo de cara a la próxima campaña, en la que se estrenará en la Basketball Champions League. Con el técnico Jaka Lakovic renovado y las bajas de Caleb Homesley, Joe Thomasson y George Condittel club apura los trabajos para incorporar a las filas amarillas nuevas incorporaciones. De hecho, Savané, presidente del club, ha anunciado que están trabajando en ello y que probablemente mañana sábado se haga oficial algún anuncio.

Savané, Manuel Afonso y Carlos Alocén / José Pérez Curbelo

No dio más detalles, pero dejó caer la bomba durante una rueda de prensa conjunta en la que estuvo acompañado por Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias y Carlos Alocén. Una aparición conjunta en la que se habló de las actividades de verano que cada año el Granca pone a disposición de los más pequeños, contando con el apoyo de esta entidad bancaria, a la que tiene como patrocinador.

De hecho, este verano, la Summer Academy, según explicó Savané, apenas ha necesitado de publicidad debido a las peticiones que han recibido. “Hemos tenido problemas de falta de plazas. Tenemos gente de las islas y de hasta siete países extranjeros. De cara a la próxima temporada, tendremos que hacer varias semanas de campus y dejar atrás eso de una única semana, porque tenemos peticiones de Estados Unidos, Italia y China”, explicó.

Sin viajes complicados en los desplazamientos

Aprovechando la aparición pública, el presidente no dejó escapar la ocasión para hacer una valoración del grupo del Granca en la Champions, el H. “Lo primero que hemos mirado ha sido los viajes, y no son de los más complicados”, expresó Savané. En cuanto a la descripción de cada uno de los enfrentamientos, ha asegurado que es algo difícil ya que todos están todavía formando cada una de sus plantillas. “Siendo cabezas de serie nuestro objetivo es acabar primeros. Hay que estar atentos para no tropezar”, indicó.

Savané, presidente del Dreamland Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Sobre las ausencias en la plantilla, el ex jugador y presidente ha explicado que a nivel de cláusula, solo Thomasson estaba implicado, puesto que los demás tan solo tenían un año de contrato. “Hay varios casos de jugadores que tienen una opción de corte y no hay ningún anuncio que hacer, como Salvó, que tiene contrato, pasa una fecha, no se ejecuta el corte y siguen aquí. Con Nico (Brussino) tampoco hay nada que anunciar, para aclararlo a nuestros aficionados”.

El posible interés en Víctor García

Sobre los rumores de que Víctor García ponga rumbo al Real Madrid como ayudante de Scariolo, Savané hizo referencia a la época del año en el que los rumores están en la calle y expresó que a día de hoy en el club no hay constancia de ningún interés. Sin embargo, dejó la puerta abierta. “Si le sale una oportunidad que le apetece coger no hay cláusulas de por medio que lo impidan, a nadie se le pasa por la cabeza cerrar la puerta a nadie”, apuntó.

Por su parte, Carlos Alocén volvió a ponerse delante de las cámaras. Su recuperación, aunque todavía está en curso, sigue su camino favorablemente y cada vez falta menos para volverle a ver sobre la pista. “Hay que mantener la calma, pero estoy contento de cómo va la cosa”, expresó durante el acto publicitario.

Carlos Alocén / José Pérez Curbelo

Desde su grupo de trabajo no valoran fechas para su regreso, pues entienden que es un proceso largo que hay que asumir con responsabilidad. “No hay un día ni un mes para volver, pero tengo claro que desde que tenga el alta médica y me sienta bien voy a empezar a jugar y a entrenar, pero hasta entonces hay que ir dando pasos adelante”.

El papel de Chus Mateo

En su historial de lesiones complicadas, hay un nombre en la agenda de Carlos Alocén. Se trata de Chus Mateo, el ex técnico del Real Madrid que le ayudó en su recuperación en sus años de blanco. “De mi pasado en Madrid guardo cariño a mucha gente. Chus desde que llegué me ayudó, siempre ha sido muy cercano y eso es lo importante en este mundo. Ha estado muchos años defendiendo el escudo del Real Madrid y le tengo mucho cariño. Le deseo toda la suerte del mundo en sus éxitos profesionales y también en la vida”, indicó Alocén.

Noticias relacionadas Jugadores de hasta siete países distintos participarán en la II CBGC Summer Academy

Sobre la incorporación del Granca en la Champions, Carlos se mostró ilusionado con el nuevo proyecto, asegurando que se trata de un “paso positivo para el club”. También asumió responsabilidades como jugador de cara a este nuevo proyecto. “Tenemos por delante un verano bonito para hacer un buen equipo e ilusionar a la afición”.