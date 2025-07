Willy Villar, director deportivo del CB Gran Canaria: "Esperamos poder anunciar a Labeyrie más pronto que tarde"

A estas alturas de la pretemporada, ¿cuántos fichajes le quedan por cerrar para completar la plantilla?

Le diría que un cuatro, un pívot que fuese cupo y un escolta.

¿En esa posición de ala-pívot cuentan con Pierre Pelos para la próxima temporada?

Continúa Pelos seguro y estamos buscando otro jugador en esa posición.

¿Hasta qué punto se le ha complicado el trabajo con los cupos al cambiar la Eurocup por la Basketball Champions League y la fuga de jóvenes talentos como Massamba Diop a las ligas universitarias norteamericanas?

El cambiar a la Champions ha supuesto un cambio a la hora de formar el equipo, porque implica el tener cinco jugadores cupo que es algo que hasta ahora nunca había estado en liza y lo hemos solventado de la mejor manera posible. La idea es contar con cuatro cupos como hasta ahora y probablemente uno de nuestros chicos de cantera será siempre convocado para los partidos de BCL y uno de los sénior le tendrá que dejar su sitio. Es una situación que nos viene sobrevenida y a la que tenemos que adaptarnos. En cuanto al tema de las NCAA, el caso de Massamba Diop ha sido para un club como el nuestro en el que nos gusta repetir casos de éxito como en su día el de Olek (Balcerowski) o Khalifa (Diop), queríamos hacer lo mismo con él, y ha sido un palo duro,

¿El hecho de necesitar un cupo extra este año puede hacer que Jakub Urbaniak no salga cedido finalmente esta temporada?

Las dos posibilidades están encima de la mesa. Existen clubes interesados y a los que contemplamos con muy buenos ojos, pero también podría quedarse para completar la plantilla. En los próximos días tomaremos una decisión.

Salía recientemente la lista de jugadores sujetos a tanteo, en la que el Granca ha metido finalmente a Caleb Homesley y David Mutaf, aunque ambos ya han fichado por sendos equipos turcos y sin embargo, no se hizo lo mismo con John Thomasson y George Conditt IV, ¿Cuáles han sido los motivos en estos cuatro casos?

En el caso de Mutaf y Homesley, que ya estaban fichados, lo que hemos hecho es protegernos de cara al futuro, porque si alguno de ellos volviera a España mantendríamos los derechos sobre ellos, porque son jugadores de un nivel extraordinario y el club estaba en esa obligación de tener la opción de recuperarlos o pactar un importe económico. Por contra, en los casos de Conditt y Thomasson, el tema económico ha sido crucial, porque de meterlos habría podido suponer una carga económica que incluso este año no hubiera sido posible asumirla.

¿El adiós de Shurna, de todas las bajas que ha tenido que decidir en su etapa en Gran Canaria, es una de las más difíciles en el plano emotivo?

La más difícil sin duda. Anteriormente he podido vivir situaciones parecidas en otros sitios, pero en Gran Canaria no había vivido ninguna igual a esta, porque todos sabemos el jugador que es, lo que nos ha aportado todos estos años, no sólo en la cancha sino su ejemplo sobre persona. Ha sido la más dura para el club y para mí en particular. Asumo la responsabilidad de esta decisión, ya veremos en el futuro si es acertada o no, pero ello no quita que haya sido muy complicada. Profesionalmente se intenta hacer lo mejor para el equipo, no es una decisión que se adopte por algo malo hacia John, sino mirando en positivo. La valoración incluye muchísimos matices, la última temporada no ha sido la mejor de su carrera, pero en este sentido son jugadores que por su trabajo nunca puedes descartar que puedan volver a alcanzar su nivel. Él ha formado parte durante todo este tiempo de un equipo ganador, que viene de hacer una de las mejores temporadas de su historia y eso tiene que ver mucho con lo que él hace durante su día a día y durante los entrenos. Es difícil encontrar peros a un jugador como él, porque siempre lo da todo. Hasta el último minuto no se tomó la decisión.

Tengo que preguntarle si esta noche ha dormido bien, por el comentario vertido en instagram por Dylan Ennis en el que daba a entender que la persona que tomó la decisión de que Shurna no continuase era lamentable y que probablemente no podría dormir por la noche después de tomar esta decisión

Me sorprende que diga eso porque lleva dos o tres años pidiéndome ayuda por diferentes problemas personales que ha tenido y yo, en representación del club, que es el que al final le ayuda, siempre le he tendido la mano. Aquí siempre se le ha tratado de maravilla. Soy una persona que normalmente no me meto con nadie, pero me molesta mucho cuando alguien habla así del mío y tengo que responder que es un comentario injusto. Con esas declaraciones dice mucho de la gente populista y queda bien porque se les quita la máscara. No puede ser que siempre quiera quedar bien con todo el mundo, es algo que se lo tiene que hacer mirar, sobre todo por lo desagradecido que está siendo. En todo caso, creo que es un buen chico, pero se ha equivocado. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero le recomendaría que no hablase demasiado de los demás. Al final considero que ha tratado de ayudar a un amigo, que se lo merece y lo comprendo, porque John se lo merece, pero no a cambio de nada más.

Han sonado entre otros los nombres de Labeyrie y Steinbergs como posibles refuerzos del Granca, ¿puede confirmar el interés en alguno de los dos?

Espero que Labeyrie pueda terminar siendo jugador del Granca, que más pronto que tarde lo podamos anunciar ya que estamos en el final del proceso de negociación y espero que no se tuerza nada. En el caso de Steinbergs no será en esta ocasión jugador del Granca.

¿Qué van a aportar Angola y Kuarth al Granca?

Angola viene a ser lo que durante los años anteriores hemos tenido con Homesley o Slaughter, una referencia ofensiva en puntos y en asistencias, va a ser un referente en ataque. Es capaz de jugar muchas situaciones de pick&roll, de tiro de tres, bandejas, ritmo, viene con mucha experiencia en Europa y estamos muy contentos de tenerlo. En el caso de Kuarth no es un fichaje al uso de lo que solíamos hacer, porque siempre nos gusta tener jugadores polivalentes, mientras que él es un jugador muy determinado, con unas características muy específicas, de defensa, intimidación, agresividad, rebote y consideramos que a nivel defensivo nos iba a dar un rendimiento muy alto, sobre todo a la hora de cerrar el aro. Estamos con la expectativa de ver como se puede adaptar a nuestro juego, recordándonos un poco a Khalifa.