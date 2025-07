El CB Gran Canaria cede a Jakub Urbaniak al Slask Wroclaw polaco

El Dreamland Gran Canaria oficializa la salida en calidad de cedido de Jakub Urbaniak (22 años y 2,06 metros), rumbo al Slask Wroclaw polaco, donde el club y el propio jugador esperan que tenga los minutos necesarios para proseguir con su formación.

La temporada pasada, el Granca le dio la alternativa como jugador de pleno derecho en su primer equipo, pero el rendimiento y el compromiso del jugador no estuvieron a la altura de la exigencia de Jaka Lakovic, lo que derivó en una pérdida evidente de protagonismo del interior polaco que terminó quedándose fuera de las convocatorias para los partidos de ACB y de Eurocup, ocupando su lugar Massamba Diop, en ese puesto de quinto interior que en principio le correspondía a él.

El fichaje reciente de Eric Vila dejaba a las claras que Urbaniak iba a salir cedido a un club donde realmente pueda tener los minutos necesarios para seguir curtiéndose como jugador profesional.

Las estadísticas demuestran que su rol en el primer equipo fue prácticamente nulo, al participar tan solo en tres partidos de la Liga Endesa con menos de dos minutos en pista y en los que obtuvo una media negativa en su valoración. Tampoco le fue mejor en la Eurocup, donde sólo disputó otros tres partidos, aunque con 11 minutos en pista de media en los que su valoración media fue de 3,7 créditos, aportando 4,7 puntos y 2,3 rebotes de media por partido.

En su retorno a Polonia jugará en uno de los grandes de su país, campeón liguero en 18 ocasiones y que esta temporada disputará la Eurocup.

Adiós a Dylan Bordón

Otro canterano que no formará parte del proyecto amarillo la próxima temporada será Dylan Bordón, si bien en el caso del base argentino el club ha decidido no ejecutar la cláusula para que siguiera jugando en el equipo grancanario y queda libre para firmar por otro equipo.

El Dreamland Gran Canaria le realizó durante la temporada varias ofertas para prolongar su contrato con el equipo, pero tanto el jugador como su representante no dieron ninguna respuesta al respecto y ante la cercanía del límite para ejecutar la cláusula se decidió no activarla ante la falta de interés del jugador en seguir más allá de la próxima temporada, por lo que decidieron no seguir invirtiendo en el jugador y hacerlo en otras posibles opciones.

La grave lesión de rodilla sufrida la temporada anterior y la apuesta del equipo por firmar en propiedad a Ziga Samar son parte de los motivos de que el jugador, que ha sido incluido en la preselección de la selección absoluta argentina junto a Nico Brussino, haya decidido no seguir vinculado a la entidad claretiana.