La emotiva carta de despedida de Shurna: «Vayamos donde vayamos, siempre serán nuestras Islas Canarias»

John Shurna ha querido despedirse de la afición amarilla, tras oficializarse su no renovación con el Dreamland Gran Canaria y firmar como nuevo jugador del Hiopos Lleida, con una emotiva carta abierta en la que relata lo que han sido para su familia y para él, estos seis años en la Isla.

«Querida Gran Canaria:

Han sido un par de semanas difíciles, intentando procesar y darme cuenta de que mi familia y yo no volveremos a Gran Canaria.

La Isla es un lugar precioso y siempre será mi favorita, y no es por su fantástico clima y playas, sino por su gente. Ya fuese un aficionado al baloncesto o alguien que conocimos en Las Canteras, en una cafetería o en la escuela, siempre había una calidez y amabilidad que nos acogía de maravilla. Mi esposa y yo llegamos aquí recién casados en 2019, emocionados por una nueva aventura.

Dábamos nuestros primeros pasos en Las Canteras con cara de sorpresa y ambos riéndonos con una sonrisa enorme: «¿De verdad vamos a vivir aquí?». Desde allí, siempre que podíamos, explorábamos toda la belleza que Gran Canaria nos ofrecía. Y con los años, nuestra familia creció con nuestros dos hijos, Jake y Miles, y nuestro amor por la Isla también.

Los colegios, con sus maravillosos profesores, recibieron a nuestros hijos con los brazos abiertos, mientras hacían amigos y, al igual que con sus padres, y de repente, el gofio se convirtió en un elemento fijo en nuestra casa y Jake cantando la canción que aprendió en la escuela Son mis Islas Canarias a todo el que podía. No tenemos palabras para describir lo bien que nos sentimos en la Isla y con su gente.

Y luego, por supuesto, está el baloncesto. A la afición, gracias por todo su apoyo en los buenos y malos momentos, y aunque no soy un jugador muy expresivo ni ruidoso, espero que sepan cuánto los aprecio, ya que siempre he sentido una conexión especial con ustedes y me he esforzado al máximo por conocerlos como personas, siempre intentando representar al club y a la Isla lo mejor posible.

Sería un descuido si no mencionara la victoria en casa en la Eurocup, ya que ese ambiente y esa celebración serán inolvidables y siempre me harán sonreír. Una vez más, la gente hizo que el momento fuera especial, y contar con su apoyo lo hizo aún más especial para mis compañeros y para mí.

Hubo muchos recuerdos maravillosos, ya que logramos grandes cosas como equipo, y también sufrimos algunas derrotas en el camino que hicieron que las victorias fueran aún más dulces.

Si alguno de mis compañeros, cuerpo técnico o entrenadores está leyendo esto, ya me he puesto en contacto con la mayoría de ustedes, y si no he podido conectar con ustedes, solo quiero agradecerles por todos los buenos recuerdos dentro y fuera de la cancha, ya que cada uno de los equipos a lo largo de estos seis años estuvo lleno de jugadores talentosos y, aún más importante, de personas excelentes.

Un agradecimiento especial a Miqui, Nico y Drew. Hemos viajado muchísimo juntos, jugado innumerables partidos, con los altibajos de una temporada, pero nuestro amor y respeto mutuos nunca han cambiado. Desde perder ese partido decisivo contra Andorra hasta ganar la Eurocup al año siguiente y celebrar juntos sabiendo lo que pasamos el año anterior, esa celebración fue mucho más dulce.

Andrew, jugamos siete años juntos, que son como 100 en años en el baloncesto europeo. Empezamos jugando un millón de partidas al Uno en esos viajes en autobús a Andorra y llegamos a nuestras primeras semifinales de la Eurocup, y luego, aquí en Gran Canaria, pasamos de preocuparnos por las cartas del Uno +4 a cambiar los pañales de nuestros hijos y a pensar por qué no duermen, jaja.

Desde tomarnos unas cervezas con Oli tras la devastadora derrota contra Andorra hasta que tú y yo nos mirábamos antes del partido de Playoff del Bursaspor diciéndonos que teníamos que ganar este año. Pasar rápidamente a verte lanzando los últimos tiros libres contra el Turk Telekom y vernos en la línea de tiros libres sabiendo que por fin lo habíamos conseguido es algo que siempre recordaré.

Siempre vas a ser un gran jugador donde quiera que fueras, pero gracias a ti pude convertirme en el jugador que soy, y nuestra conexión dentro y fuera de la cancha me ha ayudado a disfrutar de todos estos años.

Gran Canaria, mi familia y yo somos solo una pequeña parte de la historia del baloncesto de Gran Canaria, ya que tuvieron un gran éxito antes de mi llegada y seguirán teniéndolo ahora, pero gracias por permitirnos ser parte de ello y por hacer de estos últimos seis años unos que siempre recordaremos con cariño.

Me parece apropiado que cuando leas esto el 29 de julio, sea el quinto cumpleaños de mi hijo Jake, y no tengo ninguna duda de que cantará Son mis Islas Canarias y, vayamos donde vayamos, siempre serán nuestras mis Islas Canarias.

Pío Pío

John Shurna».