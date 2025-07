Sitapha Savané, presidente del CB Gran Canaria: "Estamos en una posición de lujo para encontrar una gran oportunidad en el mercado para el puesto de escolta que nos falta"

¿Qué valoración hace del mercado de fichajes del Dreamland Gran Canaria a falta de cerrar una sola pieza?

La secretaría técnica del club está bastante satisfecha, se han conseguido cerrar las piezas que se buscaban. Se empezó la reunión con Ziga Samar, que era fundamental para nosotros por la lesión y recuperación de Carlos Alocén, que no se quiere forzar de ninguna manera. Además de lo que nos mostró la temporada pasada, tendrá esta vez la oportunidad de hacer la pretemporada con el equipo y va a continuar con su senda positiva. Con el fichaje de Braian Angola hemos querido sustituir la salida de Caleb Homesley, un jugador que siempre ha estado en nuestros listados durante los últimos tres años y esta temporada por fin se ha dado la posibilidad, porque él venía con ganas de unirse al Granca y nosotros también, así que estamos muy ilusionados por todo lo que nos puede aportar, porque es un jugador que llegó a anotar 40 puntos al UCAM en la BCL -Basketball Champions League-, sino que aporta en más facetas que un jugador tan específico como era Caleb. Por otro lado, tenemos el ficha de Kur Kuath, que nos tiene muy ilusionados, porque es un perfil que no hemos tenido desde la marcha de Khalifa Diop y él estaba todavía muy tierno y joven, mientras que Kur tiene ya una experiencia, ha estado jugando en Eurocup y nos puede dar esta intimidación atrás en todo momento, rompe el juego del contrario y combina muy bien con el juego de todos los exteriores en las acciones de bloqueo directo, para terminarlo arriba o con terminaciones cortas y es un chico que viene con muchísima hambre y por las referencias que tenemos a nivel personal, creemos que también va a conectar muy bien con la grada. En cuanto a Louis Layberie, creo que poco tenemos que presentar de él, y aunque algunos tendrán la duda por el hecho de haber estado fuera de España estos tres años, pero no ha estado jugando en una liga menor, sino en la rusa, que aunque sufre por no estar compitiendo en Europa, la propia liga tiene su nivel y antes de ficharle hemos analizado todos sus partidos durante estos años, tuvo un parón por una lesión que no se le había diagnosticado bien y esto le fastidió un poco la última temporada, pero es un jugador que vuelve con muchísimas ganas y hambre de rayar a gran nivel. Por último, Eric Vila, fue en su momento una de las promesas de la cantera del Barça, se fue a EEUU donde también tuvo un problema de lesión mal diagnosticada, volvió a la llamada de Marc Gasol para jugar con el Girona y desde ahí ha ido creciendo cada año, viene de hacer una buena temporada en Lugo y para nosotros es un lujo poder contar con un cupo con este potencial y esta versatilidad.

Parecen tener claro que Angola es el escolta que llega para marcar diferencias la próxima temporada, pero ¿qué nos puede decir del perfil del otro dos que falta todavía en la plantilla?

Está claro que Angola tiene este cartel, pero quitándole un poco de presión, creo que estamos buscando en la línea del año pasado, dos escoltas que sobre el papel ambos tienen la calidad para ser el máximo anotador del equipo, el más destacado, ambos tienen que tirar mucho del ataque. Teniendo ya fichados a 11 jugadores y teniendo libre todavía un puesto de extracomunitario disponible, no se está poniendo el director deportivo una fecha límite, porque estamos en una posición de lujo para contemplar el mercado y esperar una oportunidad. A veces fichar temprano tiene sus cosas buenas y malas, porque pueden salir después opciones mejores a las que podías haber aspirado, aunque también puedes dejar pasar cosas y luego arrepentirte. Hay jugadores siempre interesantes entre los norteamericanos que se encuentran en la frontera con la G-League.

¿La ausencia de rumores sobre la identidad de ese posible segundo escolta se debe a que no hay de momento nada cerca de cerrarse o que cada vez tapan mejor las filtraciones?

Un poco las dos cosas. En general tenemos muchos rumores en el club y es algo que se agradece, porque nos permite trabajar mejor, porque muchas veces se pueden llegar a romper determinados fichajes por ese tipo de rumores, porque muchas veces los agentes juegan con eso para que haya ruido sobre sus clientes y despertar el interés de otras partes, por eso se mantiene este hermetismo. Han habido acercamientos, pero todavía no nos ha acabado de llenar y no tenemos la presión del reloj para tener que terminar de cerrar algo que no nos convenza del todo.

Sitapha Savané, presidente del Dreamland Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Pero, ¿hay una lista de futuribles sobre las que estén trabajando?

Hay una lista desde antes de acabar la temporada, aunque muchos nombres se han tachado.Además, se han hecho bien las cosas los tres años anteriores, no se ha fichado más que para cubrir lesiones y siempre sin tener que cambiar la estructura principal que nos habíamos planteado.

¿Qué se busca con la cesión de Jakub Urbaniak al Slask Wroclaw?

Que pueda tener los minutos que aquí no ha podido tener. En LEB Plata lo hizo muy bien, lo subimos al primer equipo y ha aprendido muchísimo. La gente puede pensar que ha perdido un año, pero el poder entrenar con jugadores de nivel Euroliga durante todo un año, es algo que no lo puedes pagar. Pero, le faltaba la parte de los minutos, y al tener licencia ACB no podía jugar a la vez en LEB Plata. Había muchos intereses por conseguir su cesión, incluso de equipos de la ACB, pero esta cesión nos parece un lujo porque podrá jugar en Polonia y en la Eurocup. Le queda otro año de contrato con nosotros y seguramente hablemos antes para ampliar este vínculo, porque sigue siendo una apuesta del club.

Sitapha Savané, en el acceso al Gran Canaria Arena. / José Pérez Curbelo

La afición parece que le está costando digerir la no continuidad de John Shurna. ¿Cómo se ha tomado el club la decisión del jugador de despedirse de la afición a través de los periódicos y no a través de las redes sociales de la entidad amarilla?

Yo hice lo mismo que él la primera vez que salí del Granca. Son muy difíciles los momentos de salida de cualquier leyenda de cualquier club, yo lo he vivido en primera persona dos veces, he estado al lado de Jim Moran y con los casos de Eulis Báez y Albert Oliver. Es muy complicado, porque como jugador uno se sigue viendo muy válido para este proyecto y en algún momento la dirección deportiva del club decide ir en otra dirección. Es parecido a lo que se vive en las parejas que deciden dejarlo, al día siguiente no van a poder ni tomarse un café juntos, pero pasado un poco de tiempo las aguas vuelven a su cauce y en mi caso me fui a cenar con el director deportivo y el entrenador que decidieron en su momento que yo no siguiera. Con el tiempo uno lo puede entender y sólo el tiempo dirá si se ha acertado o no. La primera vez que salí de aquí fue porque después de romperme el tendón de Aquiles y se creía que mi tiempo había pasado, sin embargo, me fui a la Penya y sabemos lo que pasó. Pero si echo la vista atrás y yo en aquel momento fuese el director deportivo con el análisis que tenía encima de la mesa, lo normal es que ellos pensaran lo que pensaron en aquel momento. Hay que dar un tiempo y agradezco a los periódicos porque hayan dado este espacio a Shurna y a la afición, para que pueda haber este cierre. Seguramente en el Lleida tendrá la posibilidad de alargar más su carrera de lo que habría podido hacer aquí, al tener otros objetivos el equipo. Podrá volver a pisar esta cancha este año y será un momento entre la afición y el jugador, el club ahí tiene que no entorpecer.

¿Una posible retirada del 14 de Shurna estaría entre las opciones a largo plazo por parte del club?

Es obvio, se trata de un nombre muy destacado en la historia de nuestro club, por todo lo que ha hecho, especialmente en el caso de Europa , siendo el MVP de nuestra Eurocup ganada, son argumentos que le colocan como candidato principal a la retirada de su número.

Llama la atención que un jugador americano, como fue el caso en su momento de Jim Moran o su propio caso, se identifiquen de esa manera con el club y con su afición

Esto dice mucho del club y de lo que ha ido consiguiendo. Hemos sido una familia y es algo que no debemos de perder por mucho que sigamos creciendo como club. Habla del caso de Jim Moran o del mío, pero también lo vemos en Eulis Báez o Albert Oliver, eso habla mucho de lo que hemos conseguido como club.

¿Cómo le afectará a Andrew Albicy la ruptura como compañero deportivo con el propio Shurna que se remonta a la época de ambos en Andorra?

Detrás de los jugadores lo que hay son personas y las amistades se mantienen, simplemente no estarán ya juntos entrenando. Es algo habitual en la vida de los deportistas, las amistades se mantienen e imagino que Andrew entiende perfectamente la parte deportiva, que hay momentos y rendimientos, que dejando las partes personales son más obvias. El tiempo siempre nos pasa factura a todos.

¿Qué se espera mejorar con el cambio de Layberie en lugar de Shurna?

En la parte física, que es la más obvia, sabemos que este año en el juego interior hemos sufrido mucho cuando hemos jugado ante equipos físicos, sin ir más lejos, ante el Valencia Basket en el Playoff. Teníamos dos cuatros, donde este debate se produjo hace un año y fue un debate que vimos también en la propia afición en las redes sociales y este año llegó el momento de tomar las decisiones difíciles marcadas por factores económicos, las características de ambos jugadores, quien podría venir, si compaginaba mejor o peor con los otros jugadores, por eso como dijo Willy Villar la decisión no se adoptó hasta el último momento.

¿Cómo se justifica su aumento de salario como presidente del Granca en su renovación por dos años, tras cumplir los objetivos marcados por el Cabildo de Gran Canaria en los tres años precedentes?

Es una pregunta para la propiedad del club que es la que ha venido a ofrecerme seguir como presidente. Como es normal en el deporte, cuando cumples los objetivos y los superas con creces y se intenta renovar a un profesional del deporte, generalmente se le hace una oferta al alza. En este caso, lo que a mí me llama la atención es que renueven tres profesionales y que solo se hable y filtre el sueldo del que menos cobra de los tres. Del que ha tenido una subida de sueldo después de tres temporadas superando los objetivos. Cuando hablamos de gasto en un presupuesto de 10 millones, hablar de un cambio de 20.000 euros para un profesional que a raíz de su trabajo ha generado un ahorro de más de un millón a la propiedad, no tiene mucho sentido. Creo que esta crítica venía más motivadas por fobias hacia el presidente, pero en cualquier empresa un trabajador que me ahorre más de un millón de euros, ¿dónde tengo que firmar?

¿Cuánto tiempo tardó en ponerse de acuerdo con el Cabildo en la negociación de su renovación?

Creo que no necesitamos ni una reunión entera, porque el sueldo no fue ni siquiera lo más importante de esa negociación. Lo único que se hizo con el sueldo fue intentar acercarlo al salario medio de otros presidentes ejecutivos de un nivel similar. Se ofreció una información incorrecta cuando por ejemplo se afirmó que el sueldo del presidente del Canarias era inferior al del presidente del Granca, cuando y era más alto antes de este aumento y lo sigue siendo después del mismo.

Ya es una realidad la nueva Liga U, ¿cómo le va a afectar al futuro de la cantera del Granca?

En nuestro caso no nos cambia tanto porque ya teníamos un enfoque similar, porque decidimos que el LEB Plata era para nuestros proyectos de jugadores, no queríamos fichar a jugadores de 28 años para subir el nivel. El mensaje es que están aquí no para ganar partidos, sino para formarse, mejorar y eventualmente llegar al primer equipo. Ahora se da esta situación con la NCAA que lo falsea todo y ese es el gran problema con todas las canteras de la ACB, no para los destacados de turno como fueron Khalifa Diop y Olek Balcerowski, que se fueron a la Euroliga, pero sí para el resto.

Sitapha Savané, en la entrada principal del Gran Canaria Arena / José Pérez Curbelo

Sorprendió recientemente la salida de Dylan Bordón por la decisión del club de no activar su cláusula de renovación, ¿qué motivos hubo para ello?

A Dylan le quedaba una opción para renovar por parte del club, se había perdido un año de los cuatro que le habíamos fichado, por la lesión de rodilla de la que le hemos recuperado aquí perfectamente, ha podido volver a jugar y despuntar en el LEB Plata, el director técnico ha estado detrás de sus agentes durante tres meses y ni siquiera se han dignado en contestar, lo que me parece bastante feo hacia un club que le acogió y le ha llevado hasta aquí. Por lo menos podía haber contestado aunque fuera para decir que no. Se le planteó una extensión de su contrato para varios años y no recibimos una respuesta hasta el último día, forzando, algo que me parece un acto de mala educación por parte de sus agentes. Es una respuesta que no valora el estar aquí y en este club sólo queremos gente que quiera estar aquí y apostamos por jugadores jóvenes que quieran estar. Nos ha sentado bastante mal su aptitud.

¿El cambio de operador televisivo influye de alguna manera en el presupuesto del club para la próxima temporada?

Hay muchas filtraciones que son muy malas para la liga, pero todavía es un proceso abierto. Se filtró la oferta de Dazn que está sobre la mesa, pero el proceso está abierto. Se empezó en una primera oferta muy baja, porque los derechos deportivos están bajando por la televisión, pero gracias al trabajo de Antonio Martín y su equipo, se tiene encima de la mesa varias opciones y algunas permiten tener más dinero y más visibilidad al dar partidos en abierto.

En cuanto a las opciones de poder ver en alguna televisión los partidos de la Basketball Champions League, ¿hay algún avance?

Junto a Aniano Cabrera, al que aprovecho para felicitarle por su nombramiento como presidente del Canarias, estamos haciendo un frente común para que la gente pueda ver nuestros partidos de la BCL, sobre todo los de fuera de casa, en la Televisión Canaria, teniendo en cuenta que tienen a dos de los mejores equipos de la competición y espero que llegue a buen puerto esta posibilidad. Se tiene que encontrar una solución.

¿Qué le parece el crecimiento del 3x3? ¿Se plantean tener un equipo de 3x3 del Granca?

Tenemos bien cerquita un equipo de 3x3 con nuestros hermanitos a los que apoyamos en lo que podamos. Es una disciplina que tiene mucho futuro y es uno de los temas que ya estamos fomentando a nivel formativo, es una puerta abierta, aunque siempre le damos la prioridad a colaborar con los clubes que en la Isla ya practican no sólo el 3x3, sino también el baloncesto femenino o en silla de ruedas, para no pisar su trabajo y ayudarles en lo que podamos desde el Granca.