Un amistoso ante el Covirán Granada pone la guinda a la pretemporada del CB Gran Canaria

Una buena pretemporada es la base principal para el buen desarrollo del equipo durante la exigente temporada que le espera al Dreamland Gran Canaria, en la que afrontarán la Liga Endesa, la Basketball Champions League y si se cumple el objetivo, la Copa del Rey que esta temporada tendrá lugar en el nuevo Roig Arena de Valencia.

El Granca disputará un total de siete encuentros amistosos tras poner la guinda a su pretemporada con un nuevo amistoso en Granada ante el Covirán, que tendrá lugar el 25 de septiembre, en un horario todavía por definir y en el que se encontrarán con uno de sus ex, el montenegrino Jovan Kljajic en el equipo rival.

Los reconocimientos médicos arrancarán el lunes 18 de agosto como paso previo al comienzo de una pretemporada en la que los amarillos debutarán en partido amistoso ante todo un equipo de Euroliga como es el Olimpia Milano, durante el XV International Basketball Cagliari que se celebra en la isla de Cerdeña (6 de septiembre a las 17.00 horas). Al día siguiente, según gane o pierda su duelo de semifinales al día siguiente se medirá al ganador o al perdedor del Dinamo Sassari - Bayern Múnich.

La siguiente parada en su ruta de preparación les llevará hasta tierras orensanas, donde participará en el As Burgas Basket Cup, en un torneo con idéntico formato al de Cerdeña. En semifinales le espera el Río Breogán (12 de septiembre) y al día siguiente dependiendo de su resultado se verá las caras con el ganador o el perdedor de la otra semifinal entre el anfitrión, el Ourense y el Surne Bilbao Basket.

No podía faltar el doble enfrentamiento con el eterno rival, La Laguna Tenerife. Así el 18 de septiembre los aurinegros visitarán el Arena (18.30 horas) y el domingo 21 los claretianos le devolverán la visita al Santiago Martín (12.30 horas).

Con el séptimo choque de la pretemporada en tierras nazarís, el Granca pondrá fin a su ronda de amistosos de preparación de cara a su debut en la primera jornada de la Liga Endesa (4-5 de octubre), a la espera de conocer rival al no haberse celebrado todavía el sorteo del calendario. El que sí se conoce ya es su rival para el debut en la Basketball Champions League, el Benfica portugués, al que visitarán el martes 7 de octubre (20.30 horas) en Lisboa.