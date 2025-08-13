Bombazo inesperado: Dylan Bordón cambia el CB Gran Canaria por La Laguna Tenerife

Cambio de isla en forma de bombazo. La Laguna Tenerife ha hecho oficial el fichaje del exjugador del Dreamland Gran Canaria, Dylan Bordón (Ciudad de Corrientes, Argentina, 16/10/2004) para las próximas dos temporadas con opción a ampliar dicha vinculación dos cursos más.

Bordón llega a la entidad aurinegra tras ser cortado este mismo verano por el Granca y ahora hace las maletas para jugar a las órdenes de Txus Vidorreta, donde también podrá aprender de Marcelinho Huertas, actual MVP de la Liga Endesa.

Tras aterrizar en el verano de 2022 en Gran Canaria, Dylan consiguió hacerse un hueco en el equipo claretiano de Segunda FEB y durante la pretemporada del curso 2023-24 del primer equipo fue uno de los nombres más destacados. Sin embargo, una lesión de cruzado y menisco de la rodilla izquierda frenó su progresión cuando parecía destinado a ganarse un hueco, aspecto que le obligó a tener que vivir un año en el dique seco. Aun así, se recuperó bien y regresó a las pistas para ser uno de los líderes del filial amarillo esta pasada campaña, promediando 17,4 puntos, 4,5 asistencias y 18,6 de valoración. Además, debutó hace apenas unos meses de forma oficial a las órdenes de Jaka Lakovic con los mayores tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup.

Un intento de renovación fallido

La salida de Dylan Bordón de Gran Canaria se produjo después de varios intentos por ampliar su vinculación con la entidad presidida por Sitapha Savané. De hecho, en una entrevista concedida por el máximo mandatario insular hace unas semanas explicaba los motivos del adiós del playmaker: «A Dylan le quedaba una opción para renovar por parte del club y ya se había perdido un año de los cuatro que le habíamos fichado, por la lesión de rodilla. El año pasado ha podido volver a jugar y despuntar en el Segunda FEB. El director técnico ha estado detrás de sus agentes durante tres meses y ni siquiera se han dignado en contestar, lo que me parece bastante feo hacia un club que le acogió y le ha llevado hasta aquí. Por lo menos podía haber contestado aunque fuera para decir que no. Se le planteó una extensión de su contrato para varios años y no recibimos una respuesta hasta el último día, forzando algo que me parece un acto de mala educación por parte de sus agentes. Es una respuesta que no valora el estar aquí y en este club sólo queremos gente que quiera estar aquí. Nos ha sentado bastante mal su actitud», señalaba el directivo claretiano.

Sea como sea, la historia del jugador albiceleste con el Dreamland Gran Canaria llegó a su fin y sus próximos pasos serán vistiendo la elástica de La Laguna Tenerife, que suma a su plantel a uno de los mejores talentos que han pasado por La Vega de San José en los últimos años.

El morbo en los próximos derbis será un poquito más picante.