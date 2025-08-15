Eric Vila, refuerzo del CB Gran Canaria, ya está en la Isla: «Conozco a Jaka Lakovic y me va a pedir trabajo duro»

La primera nueva cara del Dreamland Gran Canaria ya está en la isla. El ala-pívot Eric Vila ha sido el primero de los fichajes amarillos en llegar a tierras grancanarias y lo ha hecho con la ilusión como parte de su cargado equipaje para unirse a la entidad isleña. Después de firmar su mejor temporada a nivel profesional en las filas del Río Breogán, donde fue dirigido por un exentrenador claretiano como Luis Casimiro, el interior catalán se suma ahora a la plantilla insular para aumentar la competencia en el juego interior y ampliar un poco más una rotación que en los últimos cursos se ha quedado un poco corta en muchos momentos.

En ese sentido, el gerundense ha expresado, nada más aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria, que está muy «contento y con ganas de asentarme en la Isla, además de asentar a la familia, que es muy importante para mí. Tengo ganas de empezar a trabajar y de ir al pabellón aunque sea a tirar. Me apetece mucho empezar acostumbrarme a estar por aquí».

Esta nueva etapa no la arranca a ciegas, ya que conoce a varios de los integrantes de la plantilla con la que va a compartir vestuario esta campaña. «Conozco a varios de los chicos que hemos fichado y son muy buena gente. Este grupo de Gran Canaria siempre es conocido por ser muy bueno. Tengo ganas de conocer también al resto», reseñaba el nuevo cuatro claretiano. Además, dio su opinión sobre el equipo que se ha formado para afrontar la Liga Endesa y el debut en la Basketball Champions League, reseñando que el Granca siempre «compite al máximo; el trabajo de este verano está muy bien hecho. Creo que se ha confeccionado una buena plantilla».

Así pues, también habló sobre la exigencia de un entrenador como Jaka Lakovic, al que considera un técnico «duro, aunque he estado con él y le conozco bien. Sé como es y sé que me pedirá que trabaje duro, que es lo más importante, que me adapte al equipo lo más rápido posible y seguro que durante la pretemporada todo irá rodado. Espero poder adaptarme lo antes posible al equipo».

Por último, Vila quiso destacar que su fichaje por el CB Gran Canaria se produce para «ayudar en lo que sea», dejando claro que su idea es sumar de cualquier forma para lograr victorias. «Soy un jugador que puede hacer varias cosas, ayudar en varias situaciones durante el partido. Haré lo que me pidan. Trabajaré duro y quiero ayudar en lo que pueda para ganar partidos», remarcaba el excanterano del Barça.

Más fichajes por llegar

Aunque Eric Vila ha sido la incorporación más tempranera en hacer las maletas para poner un pie en la Isla, ya que durante los próximos días aterrizarán tres fichajes más para iniciar la pretemporada la próxima semana. El base esloveno Ziga Samar llegará el sábado por la noche, mientras que el escolta estadounidense Isaiah Wong tendrá contacto con el territorio grancanario por primera vez el domingo por la tarde. Asimismo, el interior galo Louis Labeyrie estará en Gran Canaria el lunes y será el último de los fichajes claretianos, sin contar a Kur Kuath y Braian Angola, ambos concentrados con sus respectivas selecciones, en tomar tierra