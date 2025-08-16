La resiliencia de Pierre Pelos, el actor secundario del CB Gran Canaria

Un superviviente por naturaleza. Pierre Pelos comienza el próximo miércoles, día señalado para el arranque de la pretemporada del Dreamland Gran Canaria, su tercera campaña consecutiva como miembro de la plantilla amarilla, un aspecto que lo convierten en miembro destacado de la guardia pretoriana de Jaka Lakovic. La continuidad del francés en el conjunto grancanario no reside en cuestiones baladíes, sino que se sustenta en su papel como actor secundario para ayudar en todo.

Pelos, que cumplía 33 años ayer, llegó a Gran Canaria en el verano de 2023. El cuatro, nacido en Agen, tuvo que lidiar con un proceso de adaptación y aprendizaje, pues en la Isla iniciaba su primera experiencia profesional lejos de su país. Debido a esa circunstancia, le costó encontrar la estabilidad en su juego, aunque dejó buenos momentos durante ese año de debut en el baloncesto español.

Sin embargo, el curso pasado su aportación creció, sobre todo, en cuanto a eficiencia. Sus porcentajes se elevaron tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup, maximizando los minutos que estaba en la pista. En los tiros de dos pasó del 49,9% en su primer año, entre las dos competiciones, al 53,5. Mientras, en los triples, el incremento subió desde el 40% hasta el 45,9. Además, los lanzamientos desde las esquinas se han convertido en su mejor arma, ya que es su zona favorita y desde la que resulta más letal. En el resto de guarismos estadísticos, su juego no se resintió y mantuvo su aportación; en cuanto a minutos también fue similar.

Precisamente, esa capacidad para cumplir con un rol menos protagonista le ha hecho ganarse la oportunidad de seguir como claretiano. Pelos trabaja en silencio y nunca rehúye un esfuerzo extra. No exige tiros y no requiere del balón para ejercer su labor, sino que intenta aportar en lo que se le necesita. Ejemplo de ello ha sido su encaje con John Shurna, quien no continúa en Gran Canaria después de que el club decidiera no contar con sus servicios este verano. El francés trató de asumir más responsabilidad cuando el ya mítico14 no estaba disponible, mientras que cuando sí jugó trató de sumar más físico y rebote.

Cierto es que el ex de Bourg se diluye en algunos momentos de los partidos y que su toma de decisiones, en ocasiones, no es la correcta cuanto menos, pero al final del día lo que da está por encima de lo que resta, y es ahí donde su valor en la plantilla encuentra sentido en los esquemas de Jaka Lakovic.

Así pues, Pierre Pelos tendrá una nueva oportunidad vistiendo la elástica del Granca. En esta ocasión, lo hará junto a Louis Labeyrie y Eric Vila, quienes competirán con el francés para jugar minutos en la posición de ala-pívot en una campaña que, a diferencia de las últimas, tendrá menos encuentros por el cambio de la Eurocup por la Champions. No obstante, no queda ninguna duda de que va a intentar ganarse los minutos de nuevo como lo ha hecho siempre: con resiliencia, con trabajo y dejándose la piel para ayudar en lo que pueda.