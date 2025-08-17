Isaiah Wong, nuevo escolta del CB Gran Canaria, promete chispa: «Voy a jugar tan duro como pueda»

El fichaje con solera universitaria y bagaje NBA ya está aquí. Isaiah Wong aterriza en el Dreamland Gran Canaria para ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic y vivir la que será su segunda experiencia en Europa, tras su paso por el Zalgiris Kaunas lituano en el tramo final de la temporada pasada. El nuevo escolta claretiano llegaba ayer a su nuevo destino después de un largo viaje, pero lo hizo con la ilusión de poner su granito de arena en un curso importante tanto para él, ya que está ante un escaparate clave, como para la propia directiva de la entidad, que tiene muchas esperanzas puestas en esta incorporación.

Precisamente, lo primero que destacaba Wong al llegar a territorio isleño tiene mucho que ver con lo que supone para su trayectoria profesional el incorporarse a la disciplina del Granca: «Creo que es una gran oportunidad para mí; éste es un gran equipo, en el que puedo mejorar como jugador junto a grandes compañeros», reseñaba el escolta estadounidense.

Más allá de eso, el dos con pasado en los Charlotte Hornets de la NBA viene con un poco de trabajo hecho desde casa, porque se tomó su tiempo para «investigar a mis nuevos compañeros». «He visto algunos vídeos de la temporada pasada y soy consciente al equipo que vengo, aunque también conozco a alguno de mis nuevos compañeros», explicaba . Asimismo, a la hora de hablar de lo que considera que puede aportar a la escuadra isleña, Isaiah Wong no duda en colocar la palabra energía como punto de partida. «Aportaré mucha energía en pista; soy un jugador que puede crear y aportar en ataque, pero también soy capaz de jugar duro en defensa; voy a jugar tan duro como pueda en cada partido», aclaraba el nuevo fichaje de los claretianos.

Por otra parte, el jugador natural de Trenton, New Jersey, es conocedor del reto que tiene por delante y que debe adaptarse a algo diferente a lo que ha vivido anteriormente: «Siempre estoy dispuesto a trabajar para mejor mi juego y sé que llego a un baloncesto diferente al que se juega en la NBA. A pesar de ello, tengo media temporada de experiencia después de haber jugado en la Euroliga con el Zalgiris la pasada campaña, pero sé que tengo que seguir aprendiendo e intentando ser el mejor jugador posible».

Así pues, Wong tiene claro la ambición con la que empieza esta nueva etapa, ya que considera que el grupo que ha conformado el Granca para este curso es «capaz de hacer grandes cosas, estoy seguro», rematando esta afirmación dejando patente que ayudará «en todo lo que pueda para que el equipo llegue a alcanzar sus objetivos al final de esta campaña».

Isaiah Wong pasa hoy el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro para sumarse a la pretemporada con el resto de sus compañeros el miércoles en el primer entrenamiento. Este año el ex de la Universidad de Miami compartirá posición con Braian Angola, en lo que supone un cambio radical respecto a la pareja de escoltas del curso pasado, la formada por Joe Thomasson y Caleb Homesley. En ese sentido, ambos tienen que aportarle a este nuevo Dreamland Gran Canaria la mordiente suficiente en todas las facetas del juego, especialmente en la anotadora, como para pasar con buena nota una temporada que será muy exigente.

Atentos a Labeyrie y Kuath

Esta noche llega a la Isla el francés Louis Labeyrie, el último de los fichajes que estará en la primera sesión de trabajo del Granca, y mañana pasará el pertinente reconocimiento médico .

Además, Kur Kuath disputa con su Sudán del Sur el encuentro de octavos de final del Afrobasket que se celebra en Angola ante Senegal. El duelo comienza a las 19.00 horas y dependiendo del resultado retrasará o no su aterrizaje en Gran Canaria para sumarse a la preparación con los demás jugadores de la plantilla.