Dos cocos para empezar: El Real Madrid y el Unicaja, primeros rivales del CB Gran Canaria en la Liga Endesa 2025-26

Un coco para empezar. El Dreamland Gran Canaria comenzará la temporada 2025-26 de forma oficial enfrentándose a domicilio el Real Madrid en la primera jornada de la Liga Endesa el 4 ó 5 de octubre. De esta forma, el conjunto de Jaka Lakovic abre el campeonato contra el principal favorito al título, que se ha reforzado de forma agresiva este verano con los fichajes del base francés Théo Maledon, el escolta alemán ex de La Laguna Tenerife, David Kramer, el italiano Gabriele Procida y el ala-pívot procedente de la NBA, Chuma Okeke, todo ello, a la espera de hacer oficial el fichaje de una de las perlas del baloncesto español como el interior Izan Almansa.

Sin embargo, el principal cambio del Real Madrid en este mercado ha sido en el banquillo. La llegada de Sergio Scariolo, tras la destitución de Chus Mateo, añade una pieza fundamental para mejorar el rendimiento de un equipo, el madridista, que la campaña pasada solo pudo conquistar la ACB después de caer eliminados por Olympiakos en los cuartos de final de la Euroliga, así como de perder las finales de Supercopa y Copa del Rey ante Unicaja de Málaga.

Unicaja, primer visitante en el Arena

Además, el Granca tendrá que medirse en la segunda jornada de la competición doméstica a Unicaja de Málaga en el que será el primer partido como local en el Arena el 11 ó 12 de octubre. Los malagueños también cuentan con novedades en su plantel tras varias salidas importantes como las de Kam Taylor, Dylan Osetkowski, Yankuba Sima, Melvin Ejim y Tyson Carter. En lugar de estos jugadores han aterrizado en el equipo dirigido por Ibón Navarro nombres interesantes como los de Xavier Castañeda, Chris Duarte, James Webb III y Emir Sulejmanovic. Por otra parte, también supondrá un nuevo regreso de Olek Balcerowski a la Isla.