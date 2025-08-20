Labeyrie trae «ambición y deseo» para el Granca

Louis Labeyrie, el tercer mosquetero del Gran Canaria de la Torre Eiffel. El ala-pívot de Genosse aterrizó ayer con la maleta repleta de ambición y confirma que Albicy y Pelos ejercieron de mediadores en su fichaje por el club claretiano. «Me encuentro bien. Mis amigos me habían dicho que Las Palmas de Gran Canaria era una ciudad muy fea [aseveró en todo jocoso]. Me alegra volver a España [militó en las filas del Valencia Basket durante cuatro temporadas desde 2018 a 2022 para luego competir en el UNICS Kazan ruso], es un desafío que estaba en mi hoja de ruta. Tengo, además, muy buena relación con muchos jugadores que ya forman parte del equipo como Andrew [Albicy] y Mike [Tobey]. Me alegro de estar aquí y tengo muchas ganas de comenzar a trabajar», valoró. En relación a los objetivos del Dreamland Gran Canaria, se marca como prioritario colarse en el Playoff por la lucha del entorchado de la Liga Endesa.

«Desde el punto de vista colectivo, el objetivo de un club como el Gran Canaria es siempre es intentar llegar a los Playoff, por supuesto, y con toda la ambición. Además, estar en el Top 8 al menos. En Basketball Champions League [BCL], me gustaría llegar a jugar la Final Four. Durante el año también están las ventanas de selección, así que a ver si hay espacio para un viejo como yo [el internacional con Francia cuenta con 33 años]. Tenemos que disfrutar y jugar con mucho esfuerzo y deseo», relata el exjugador del cuadro ruso, que llega libre y sin cláusula alguna para ampliar su vínculo en la Isla.

Hace referencia a su condición de reclamo de espectáculo y jugador fogoso. «Soy un francés totalmente diferente a Andrew. Muchas veces saco un poco de fuego porque es lo que soy. Estaré a tope y llego muy ilusionado». Louis Labeyrie tratará de hacerse un hueco en la historia del Granca, como ha logrado el citado Albicy, que es el segundo asistente histórico tras batir el pasado mayo la marca de Tomás Bellas. Entre franceses ante el juego, para esta versión oh là là del bloque claretiano que alza el telón con una visita exigente al campeón Real Madrid, el próximo fin de semana del 4 y 5 de octubre.

Agujetas y rutómetro

El Granca inicia la pretemporada con los reconocimientos médicos y las sesiones de trabajo. El 6 de septiembre se celebra la primera probatura del verano para los de Lakovic en Cagliari (Italia) con la disputa del XV International Basketball Cagliari Tournament ante el Olimpia Milano. Bayern Múnich y Dinamo Sassari se verán las caras en la otra semifinal. El 7 de septiembre tendrá lugar la final o la lucha por el tercer puesto.

Más allá de la segunda participación en el torneo de la isla de Cerdeña, los amarillos se cruzarán con el Río Breogán de Lugo en las semifinales del As Burgas Basket Cup (12 de septiembre) en el Pazo dos Deportes Paco Paz. Ourense y Surne Bilbao Basket completan el cartel y hay final o duelo por el bronce (13 de septiembre). El jueves 18 del próximo mes, primer derbi en el Arena ante La Laguna Tenerife. El segundo duelo de máxima rivalidad regional llega el domingo 21 en el Pabellón Santiago Martín. El jueves 25 se cierra la fase preparatoria ante el Covirán Granada. El estreno en Europa llega el 7 de octubre en la cancha del SL Benfica, el Fidelidade.

Labeyrie es un legionario de la ambición. Fuego para escapar de la rutina. Fuego para hacer historia y tumbar al ejército de Vidorreta para recuperar el trono canario.