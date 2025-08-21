Eric Vila, en su presentación como jugador del CB Gran Canaria: "No soy un jugador tan demandado como pareció en este mercado de fichajes"

El Dreamland Gran Canaria, como corresponde al equipo que según su entrenador, Jaka Lakovic, fue el que más kilómetros recorrió el curso pasado eligió las instalaciones de Viajes Insular, en la Minilla, como escenario para la primera presentación de sus fichajes, un ilusionado Eric Vila que se presentaba en sociedad acompañado por el director general de la agencia de viajes, Ignacio Poladura, además de Sitapha Savané y Willy Villar, presidente y director deportivo de la entidad claretiana.

Poladura recordó a los presentes que la del interior gerundense es "la tercera presentación" que se ha realizado en sus dependencias, aprovechando la ocasión para dar una calurosa bienvenida al nuevo fichaje de la escuadra isleña. "Estamos muy orgullosos de poder seguir trabajando una temporada más con el Granca, que es el santo y seña de los clientes de Viajes Insular, llevamos muchos años trabajando conjuntamente, con una sintonía maravillosa", resaltó, además de hacer hincapié en que "es un cliente muy exigente, que tiene una serie de necesidades muy específicas relacionadas con el deporte y con los destinos a los que viaja el equipo, que algunos no son convencionales y en este sentido, damos y ofrecemos todo lo que debemos de ofrecer".

Por su parte, Sitapha Savané puso en valor la relación consolidada con su patrocinador, rememorando que "trabajo con ellos desde mi etapa como jugador, desde que llegué aquí", destacando que "se nota la cultura en el trato con el cliente que hay desde la propia empresa, en la que a pesar de cambiar a piezas clave, mantiene el nivel de satisfacción, en un club que como todos saben somos el club que más ha viajado en Europa y en determinados momentos en el mundo, aunque esperamos que este año no sea así, pero es una responsabilidad enorme llevar esta cuenta". "Estamos encantados con ellos y hemos renovado el acuerdo que nos une durante los próximos años y esperamos que sean muchos más juntos", desveló el presidente claretiano.

Le tocaba el turno a Willy Villar de presentar al jugador, destacando de Vila que "responde al perfil de jugadores que solemos buscar, es un jugador polivalente que puede jugar tanto en las posiciones de cuatro como de tres y de sus características de juego por su versatilidad puede jugar con su amenaza desde el tiro exterior y está justo en la edad, 27 años, en la que está preparado para sacar todo lo que lleva dentro y eso hace que estemos muy satisfechos con su fichaje".

Un sonriente Eric Vila tomó la palabra y manifestó que "estoy muy contento de unirme a este gran club, cuando se me ofreció la oportunidad de venir al Granca estaba muy ilusionado, porque como bien dijo Willy, tengo una edad en la que tengo que dar un paso en mi carrera y estoy en un club en el que creo que puedo ayudar y lo que se me pida lo voy a hacer, voy a trabajar duro cada día para ello y espero estar aquí durante muchos años, aunque lo primero es trabajar mucho este año y los resultados seguro que llegan".

Leyendas urbanas veraniegas

Eric Vila durante su presentación como nuevo jugador del Granca. / José Pérez Curbelo

Sobre los múltiples rumores durante el mercado de fichajes que le situaron en numerosos equipos de la ACB, el propio jugador bromeó con la situación, afirmando entre risas que "de verdad hay bastante poco, me sorprendió a mi mismo, tuve que llamar a mi agente un par de veces para preguntarle por lo que estaba pasando, no creo que sea un jugador tan demandado en este sentido, pero sin duda fue un verano entretenido".

En cuanto a los motivos que le llevaron a decantarse por la oferta claretiana, Vila destacó que "cuando se te ofrece la oportunidad de fichar por un club tan grande como el Granca, de venir y poder ayudar al equipo, es difícil decir que no, porque es un proyecto ilusionante que compite por ganar títulos y por mi parte sólo me queda intentar ayudar para que eso siga siendo así". "Es un grupo que jugando contra ellos se nota que tienen una química impresionante, y ahora que llevo unos días con ellos entiendo el porqué y poder ver como hacen las cosas es muy importante".

El propio Eric Vila desveló que "uno de los principales motivos por los que elegí el Granca es que jugué con Jaka y en una de las conversaciones que tuve con él me transmitió las cosas que tengo que hacer, que tengo que ayudar al equipo en cosas básicas, lo más importante será correr para que el equipo juegue rápido y ahora mismo lo más importante es adaptarme a la idea y a la cultura del equipo, que es algo diferente a lo que estaba jugando, aunque siempre hay mínimos que tienes que dar".

Luis Casimiro y Oriol Paulí

A pesar de haber tenido el curso pasado a Luis Casimiro como entrenador, señaló que "hablé con él, pero no para este fichaje, soy un jugador que me gusta comunicarme bastante con los entrenadores y sí que hablamos bastante de la Isla, pero no por el fichaje, sino durante la temporada cuando vinimos a jugar aquí, me contó como fue su experiencia aquí". "Sí que le pregunté a Oriol Paulí entrenando con él este verano, me dio su opinión sobre la Isla, me dijo que era un lugar perfecto para mi, que estuvo muy contento en su paso por aquí".

Respecto al rol que espera tener en el juego interior del equipo, el catalán afirmó que "soy un jugador joven y tendré que trabajar mucho para ganarme los minutos en pista, sé a que equipo voy, es muy versátil, hay cinco jugadores interiores que pueden hacer muchas posiciones, porque por ejemplo Mike -Tobey- es un cinco poco tradicional que puede tirar, Pierre -Pelos- es un cuatro que postea muy bien, y creo que en este sentido puedo aportar mi versatilidad en un conjunto de interiores que es muy interesante al permitir hacer muchas cosas".

Dentro de su versatilidad, el propio Eric Vila manifestó que puede si es necesario jugar no sólo de tres o de cuatro, sino también de cinco: "El año pasado jugué también un poco al cinco cuando lo demandó el equipo, pero como decía antes siempre haré lo que se me pida, estoy a disposición de ayudar al equipo en determinadas situaciones y ese es mi rol, por eso lo que me pida Jaka o el resto del staff lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda".

En cuanto a sus objetivos a nivel personal en su estancia en el Granca, el catalán reconoció que "el escenario perfecto sería el poder asentarme en un club como este, que compite en Playoff, en Copa y en Europa, para un jugador de mi edad sería lo ideal, poder demostrar que he dado un paso más en mi carrera para seguir creciendo".