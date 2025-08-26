Albicy, capitán con acento francés y vecino de Arucas

Un capitán con sentimiento isleño. Andrew Albicy cumple este curso su sexta campaña vistiendo la elástica del Dreamland Gran Canaria como un grancanario más. Sin contar su papel dentro del plantel insular, donde cumple un rol fundamental en todos los sentidos, dentro y fuera de la pista, su asentamiento en la Isla también tiene un poco de base en un aspecto personal que respira pura canariedad. Ahí, donde lo deportivo queda en un segundo plano, llega una vida familiar que ofrece una estabilidad que termina de completar a un deportista exitoso que tiene en casa, por ejemplo, dos medallas de plata de los Juegos Olímpicos conquistadas con Francia en Tokio 2020 y París 2024.

El base francés aterrizó en Gran Canaria en 2020 procedente del Zenit de San Petersburgo. Su estatus dominante como pieza vital del equipo isleño nunca se ha puesto en duda, mejorando sus prestaciones año a año. Su participación en las grandes tardes isleñas resuena con fuerza, ya que protagoniza muchos de los recuerdos memorables de los últimos tiempos, incluyendo su gran partido en la final de la Eurocup en 2023 que acabó en éxtasis y en el primer título europeo en la historia amarilla. Sin embargo, lejos de la cancha ha encontrado también una felicidad a través de la cual ha finalizado su transformación en un canarión de pro que capitanea al club de su isla con orgullo.

El comienzo de este flechazo tiene su origen, también, en le hecho de haber encontrado una persona con la que construir una vida. Elisabeth, nacida en Gran Canaria, es la compañera con la que ha forjado un vínculo muy especial. Residente de Arucas, el uno natural de Sévres descubrió en el municipio grancanario la tranquilidad y la paz que se complementan con lo ajetreado que suele ser el día a día de un deportista profesional. Todo ello, le ha servido para dar el paso junto a su pareja para formar una preciosa familia con la llegada de dos hijos, un niño y una niña nacidos en la isla.

Precisamente, esa paternidad, en palabras del propio internacional con Francia, le ha «cambiado la vida», ya que ahora esas derrotas dolorosas, que lo siguen siendo, duelen un poco menos cuando los suyos están con él. «Siempre que llego a casa recupero mi gasolina cuando vuelvo a casa y estoy con mi hijo; recupero mi energía. Me ha cambiado la vida tener un hijo porque son todo amor», relataba el propio jugador del Granca en una entrevista en Radio MARCA Gran Canaria en septiembre de 2023. De esa forma, el calor del hogar lo sostiene en esos momentos deportivos duros que en soledad son muchos más complicados de sobrellevar y digerir.

Además, el amor de Andrew por Gran Canaria no parece tener un punto final. Aunque su contrato termina el 30 de junio de 2026, la idea del galo es retirarse de amarillo cuando decida dar por terminada su carrera. «Me siento como en casa y esta estabilidad es muy importante, la aprecio. Por eso, si pudiera terminar mi carrera en el Granca sería muy feliz. Ese es el gran objetivo», explicaba Albicy a los medios oficiales de la entidad insular cuando extendió su vinculación por última vez a principios de junio de 2024.

Con ese escenario, Andrew Albicy luce en su pasaporte con ilusión que su nexo con el archipiélago va más allá de las palabras. Gran Canaria es su casa, pero también una parte importantísima de su historia personal. Uno no es de donde nace, sino de donde se siente querido, y aunque el capitán claretiano luzca con orgullo la bandera de Francia, en su corazón queda hueco de sobra para el amarillo grancanario, que se mantendrá eterno en su interior.

Un récord a tiro

Por otro lado, una de las metas que tiene Andrew Albicy para esta temporada vestido de amarillo, sin contar los resultados colectivos, se encuentra el alcanzar la cima en una cifra estadística que domina a la perfección. El pasado mes de enero, el dorsal 6 escaló hasta la primera plaza en el ránking histórico de máximos asistentes del Granca en competiciones europeas, mientras que en mayo se colocó segundo en el registro histórico de pases a canasta en Liga Endesa, solo superado por otra leyenda como Albert Oliver.

Ahora mismo, se encuentra a menos de 80 asistencias del playmaker de Terrassa, por lo que si mantiene el nivel mostrado en las últimas campañas y la salud le acompaña, acabará por convertirse en el rey en solitario del pase vestido de amarillo. Esa circunstancia terminaría de redondear al cien por cien su entrada con honores en el exclusivo club del Olimpo claretiano al que solo tienen acceso unos privilegiados.