Este será el cuerpo técnico del Dreamland Gran Canaria el curso 25/26

Jaka Lakovic arranca su cuarto curso consecutivo como director de la nave del Dreamland Gran Canaria. El profesional esloveno estará al frente del banquillo del equipo amarillo en Liga Endesa y Basketball Champions League como entrenador jefe.

Entre sus ayudantes, una novedad: la de Eulis Báez. El exjugador dominicano ocupa el puesto que dejó libre Albert Oliver. Junto a él, repiten los grancanarios Víctor García y Asier Setién.

También presenta novedades el equipo de fisioterapeutas del club. Gabriel Torres, quien fuera fisioterapeuta del club desde 2018 pasando tanto por el primer equipo como por el filial, abandona la entidad. En su lugar, Quique Sánchez, ‘fisio’ de la cantera estas últimas temporadas, y Diego Viera, se suman al equipo en el que repite Lionel Montelongo.

Cuerpo técnico 25/26 / La Provincia

Lander Castro, como preparador físico; Joan Pera, como delegado; Suliman Boughrrouss como encargado de material; y los doctores Tomás Roca, Néstor Moreno y Manuel de la Torre, repiten un curso más en el cuerpo técnico del equipo amarillo.