Ziga Samar ve al CB Gran Canaria capacitado para «ganar títulos»

Dicen que segundas partes no son buenas, pero Ziga Samar está dispuesto a cambiar el significado de esa frase. El base esloveno, que llegó al Dreamland Gran Canaria la temporada pasada en calidad de cedido procedente del Alba Berlín, vivió su segunda presentación como jugador amarillo en el Poema del Mar, aunque en esta ocasión ya formando parte de la entidad grancanaria en propiedad. La primera de sus presentaciones tuvo lugar en las puertas de la sala club del Arena, un poco atropellada, debido a que aterrizó de forma fugaz tras la lesión de rodilla de Carlos Alocén el pasado mes de enero.

Ahora, más tranquilo y con más ritmo que entonces, porque el natural de Jesenice hizo las maletas hacia la Isla el curso pasado después de haberse recuperado de una rotura de tendón de Aquiles y apenas había contado con minutos, arranca esta nueva etapa como claretiano dejando claro desde el principio que se puede pelear por cosas importantes este curso.

Precisamente, Samar explicó que la idea de este nuevo Granca es «luchar por estar lo más arriba posible en la ACB. En los últimos cuatro o cinco años hemos caído en la primera ronda, pero yo creo que con trabajo vamos a poder intentar dar un paso adelante en ese sentido». Asimismo, a la hora de hablar de la Basketball Champions League, la competición europea que va a disputar el conjunto isleño esta campaña, el jugador balcánico fue claro al alegar que sí cree que se pueda optar al título: «Podemos hacer algo bonito. Cada año se puede tocar título, especialmente, en Europa. El año pasado jugamos la final de la Eurocup y pienso que esta temporada también podemos llegar lejos en la BCL», asevero el nuevo dorsal 5 insular.

Además, el director de juego reseñó que está muy «emocionado por volver a estar en la Isla. Quiero aprender y dar mucha energía; quiero dar mi máximo siempre para el equipo y para nuestra afición». A colación de esa declaración, el excanterano del Real Madrid expresó lo importante que es para él iniciar el curso desde cero, señalando que es «clave hacer la pretemporada con el resto de mis compañeros porque puedo ir cogiendo ritmo. El año pasado también llegué al equipo después de una lesión, pero ahora me estoy encontrando cada vez mejor».

Sus compañeros en el puesto de base, Lakovic y lo que debe mejorar

En otro orden de cosas, Ziga Samar comentó que la idea de compartir posición con Andrew Albicy y Carlos Alocén, cuando éste se recupere, resulta un factor fundamental porque considera que se deben «ayudar unos a otros. Albicy es el que lleva las llaves del equipo y es quien nos da buenos consejos, siempre nos está ayudando. Contar con tres bases es un plus para poder descansar si hay alguna molestia, y también creo que hay determinadas situaciones de partido en las que podremos jugar con dos unos en pista».

En cuanto a Jaka Lakovic, técnico del Granca y persona clave en su continuidad, el esloveno relató que el preparador amarillo le ha pedido que siga «creciendo y aprendiendo de él y de Andrew Albicy. Me está pidiendo que dé cada día más y que coja todos los detalles posibles para mejorar mi juego». En ese sentido, Samar expuso que para esta nueva temporada tiene que mejorar en «todos los aspectos. Tengo que tener más control del juego, mejorar en el tiro, ser más agresivo, poder ayudar más a nivel defensivo… Táctica y físicamente creo que puedo mejorar en todo».