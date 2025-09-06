El CB Gran Canaria es arrollado por la apisonadora del Olimpia Milano

Primera piedra de toque y primer tropiezo del remozado Dreamland Gran Canaria 4.0 de Jaka Lakovic, que fue superado en todas las fases del juego a un Olimpia Milano que pudo dedicarle el triunfo a su patrocinador principal, Giorgio Armani, recientemente fallecido (91-64). De las caras nuevas de los amarillos destacar la actuación individual de Isaiah Wong, que tras un inicio dubitativo dejó pinceladas de su calidad, terminando el partido con 15 puntos que le convirtieron en el máximo anotador de los isleños, igualando la marca del mejor de los milaneses, Zach Laday.

Condicionado por las ausencias de Brussino y Kuath, Jaka Lakovic ponía en pista en su primer quinteto de la pretemporada a Albicy, Wong, Salvó, Pelos y Tobey, que le daban un parcial de salida de 0-7 fundamentado en cinco puntos del pívot esloveno, con un triple y un mate a una mano incluidos y los primeros puntos de Isaiah Wong como jugador claretiano.

El Olimpia Milano no dudaba en quemar su primer tiempo muerto y la reacción transalpina no se hacía esperar de la mano de Lorenzo Brown, Bolmaro y Shields que volteaban el marcador y llevaban a Lakovic hasta el pedal del pánico, tras encajar un parcial de 13-0 (13-7).

El Granca aprovechaba para mover su banquillo, debutando Angola y Vila, además de darle minutos a Fynn Schott y Lucas Maniema, que daban la cara gracias a la reacción iniciada por los cinco puntos consecutivos de Ziga Samar, para evitar el despegue de los italianos, llegándose al final del primer acto con un ajustado 20-19.

Comienza el descalabro

El Granca comenzaba golpeando con un triple de Albicy, pero dos errores de Wong, sumados a los triples de Shields y una canasta de Ellis llevaban a Lakovic a quemar su segundo tiempo muerto para reajustar la maquinaria (28-22).

Los amarillos, espesos en ataque y sin tener todavía los automatismos aprendidos como es normal a estas alturas de la pretemporada no podía evitar el despegue de un Milano que con sus transiciones sacaba partido de la falta de ritmo de los isleños (40-24).

La mira telescópica de Angola no terminaba de ajustarse y el estreno de Wong y Labeyrie dejaba unas sensaciones bastante frías en una primera mitad de claro dominio transalpino.

Ellis y Bolmaro se bastaban para mantener a raya a un Granca en el que Tobey era de lo poco destacable del equipo ante los hombres de Ettore Messina que llegaban al ecuador del duelo con un 49-37 a su favor tras cerrar la primera parte Labeyrie con un gancho bajo el aro.

Primeros destellos de Wong

Labeyrie y el primer triple de Wong servía a para mejorar las estadísticas personales de los dos debutantes en el Granca, pero la diferencia de acierto y de intensidad en los milaneses, con Leday en estado de gracia, obligaba a los grancanarios a congelar el reloj con un desolador 61-42 en el electrónico del PalaPirastu.

El martillo pilón de los italianos no cesaba en un tercer asalto que se cerraba con un contundente 69-45, favorable al Olimpia Milano, a pesar de que Isaiah Wong daba algunas pinceladas de su talento.

Con el partido resuelto arrancaban los 10 minutos finales del partido con un parcial de 5-0 para los amarillos, gracias a un triple de Pelos y una buena canasta de Samar, pero era un espejismo, encargándose Leday y Brooks de despertar del sueño a un Granca al que no le bastaba con la mejoría de Wong, el mejor de los nuevos hoy, y el acierto exterior de Pelos para maquillar el marcador a falta de cinco minutos para el final (82-60).

Ambos equipos aprovechaban los últimos minutos para rotar a sus efectivos, aprovechando Mannion para dejar su firma con un triple y una canasta sideral que hurgaba en la herida de un Granca que claudicaba en la primera semifinal del Torneo Internacional Ciudad de Cagliari por un abultado 91-64.

Su rival de mañana en semifinales saldrá del perdedor del duelo entre el anfitrión, el Dinamo Sassari y el Bayern Múnich.