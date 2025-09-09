Isaiah Wong oposita a nuevo ' jugón' del CB Gran Canaria

Poco ha tardado el Dreamland Gran Canaria en cubrir el vacío dejado en la posición de jugón con la marcha del intermitente Caleb Homesley este mercado veraniego. Dos partidos le han bastado a Isaiah Wongpara presentar su candidatura, con dos actuaciones de peso en los dos primeros encuentros de preparación disputados hasta la fecha por los amarillos. 36 puntos, ocho rebotes y tres asistencias fue su botín de guerra en el doble compromiso italiano durante el XV Torneo Internacional Ciudad de Cagliari.

En el primer amistoso de pretemporada, en el que el Granca no estuvo a la altura de su rival, un Olimpia Milano de Euroliga que jugó con intensidad ante los amarillos que perdieron ante los italianos en todas las facetas del juego, como reflejó el marcador final con un sonrojante 91-64.

A pesar de no arrancar con el mejor de los aciertos, contagiado por el mal juego en general de todo el equipo, el de Nueva Jersey se fue soltando con el transcurso de los 20 minutos y medio que permaneció en cancha, partiendo como titular y firmando un 11 de valoración, aportando 15 puntos -máximo anotador del partido-, cuatro rebotes y una asistencia.

Exhibición ante el Sassari

Ante un rival más asequible como el Dinamo Sassari, Wong terminó de desmelenarse, aunque su brillante actuación individual no sirvió para que los amarillos sumasen su primera victoria, al evitar Nate Johnson la prórroga con un certero triple a un segundo del final y que suponía la segunda derrota consecutiva en pretemporada para los soldados de Jaka Lakovic (87-90).

El combo -base-escolta- repitió como titular y aprovechó los 23 minutos y medio que permaneció en pista para alcanzar una valoración de 21 créditos gracias a sus 21 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias, que le volvieron a erigir por segunda vez en el máximo anotador claretiano.

A diferencia de Homesley, Wong se implica en el trabajo defensivo del equipo y ha mostrado a pesar de estar en el inicio de la pretemporada algún destello de la velocidad que atesora en sus piernas y de su potencia.

Los grancanarios se desplazan a Orense para disputar el viernes y el sábado el As Burgas Basket Cup, en una nueva prueba de fuego para testar el nivel del jugador con más flow de la actual plantilla claretiana. El Río Breogán de Luis Casimiro será el rival en semifinales (17.30 horas), en el primer duelo ante un equipo de ACB en la pretemporada. El sábado, dependiendo de su resultado ante los lucenses, se medirán al CB Ourense o al Surne Bilbao Basket.