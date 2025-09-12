El CB Gran Canaria tira de oficio para sumar la primera victoria de la pretemporada

Primer triunfo del Granca en pretemporada tras sus dos primeras derrotas en Italia, ante un Río Breogán que puso en apuros por momentos a los amarillos, todavía en construcción y que no pudieron contar con la presencia del lesionado Braian Angola (93-90).

Por tercer encuentro consecutivo, Isaiah Wong se coronó como máximo anotador de los amarillos con 16 puntos, aunque el máximo anotador del duelo fue Francis Alonso con 23.

El Dreamland Gran Canaria afrontó su tercer amistoso de la pretemporada en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Orense, en la que fue su primera piedra de toque ante un equipo de la ACB, el Río Breogán de Luis Casimiro, durante la primera semifinal del As Burgas Basket Cup.

Los amarillos viajaban a tierras gallegas sin la presencia de Braian Angola, que se quedaba en la Isla con problemas musculares. Los que si viajaron fueron Nico Brussino y Kur Kuath, que se vistió por primera vez con la elástica amarilla ante la que fue su afición, la del CB Ourense.

Wong y Salvó eran los encargados de inaugurar el electrónico colocando un 4-0 de salida que obligaba a los hombres de Luis Casimiro a responder, encontrando en el rifle de francotirador de Francis Alonso el remedio para mantener el pulso con los claretianos en los primeros compases del duelo. Cook y Aranitovic se sumaban a la causa lucense, mientras en el Granca se estrenaba Kur Kuath entre ovaciones del respetable, sumándose a la faceta anotadora Nico Brussino con su primer triple, Ziga Samar, que sigue constatando sus buenas sensaciones en su segundo curso de claretiano y la dupla formada por Vila y Tobey que aseguraban la ventaja al final del primer acto (27-22).

Russell estrechaba el cerco en el arranque del segundo acto, pero el Granca ponía nervioso a Luis Casimiro con un juego coral en el que Wong seguía haciendo de las suyas y Pelos despertaba sus alarmas con un triple (36-26).

El Río Breogán volvía a la lucha gracias al acierto de tres de Francis Alonso, que junto a Aranitovic y Brankovic contrarrestaban el ataque de un Granca en el que Maniemase estrenaba desde fuera del perímetro y Kur Kuath seguía desatando la nostalgia en la afición orensana, llegándose al ecuador con un 48-41, tras un triple lucense sobre la bocina.

Igualdad, pero con final feliz

Russell, Cook y Francis Alonso no bastaban para igualar el acierto del Granca en el arranque del tercer cuarto, a pesar de que Kuath descansaba con tres personales en el reinicio del juego, gracias al acierto exterior de Labeyrie, Wong y Salvó, que con un triple cada uno forzaban un nuevo tiempo muerto a cinco minutos para el final del asalto (61-52).

Un arreón lucense, con Francis Alonso especialmente inspirado desde fuera del arco y desde la línea de castigo, desataba los nervios de Jaka Lakovic que paraba el crono con un 63-58 que amenazaba su ventaja.

Un triple desde la esquina de Aranitovic ponía la igualada en una sola canasta para los lucenses, que amenazaban con completar la remontada.Francis Alonso con una bandeja tras colarse sin llamar hasta la cocina abría otro escenario para los claretianos, con el partido igualado y sin terminar de salir de su sequía anotadora (63-63).

Los tiros libres le servían al Río Breogán para aguantar la reacción final claretiana de Vila y Samar, aprovechando que el Granca se encontraba en bonus, para llegar al asalto final con empate en el luminoso (67-67).

Kur Kuath se mantenía en el arranque del último cuarto como uno de los claretianos más acertados, manteniendo con sus puntos a los amarillos en la pugna por la victoria en un final en el que ninguno de los dos contendientes lograba romper el marcador. Tobey tiraba de experiencia para endosar un parcial de 5-0 al Breogán, lo que daba algo de aire a los amarillos, en la recta final de su tercer duelo de pretemporada.

El pívot esloveno mantenía su feeling con Albicy para mantener a rayo el intento de Cook por recuperar el mando en plaza. Un triple de Francis Alonso mantenía a los lucenses con las espadas en todo lo alto en el último minuto. El intercambio de golpes no le sirvió al cuadro gallego para evitar la derrota por un ajustado 93-90.