Kur Kuath presenta sus credenciales en el CB Gran Canaria

Si Isaiah Wong, uno de los fichajes del verano del Dreamland Gran Canaria 2025-26, se convertía en la sorpresa agradable del primer envite de pretemporada de los amarillos, el torneo celebrado en Italia en el que el cuadro isleño caía ante el Olimpia Milano de Euroliga y el Dinamo Sassari, otra de las caras nuevas de la plantilla firmaba una actuación destacable en el segundo compromiso de la escuadra isleña en este periodo de preparación, el torneo As Burgas Basket Cup que conquistó en Galicia. Nos referimos al pívot Kur Kuath.

El interior de Sudán del Sur, que se estrenaba con la camiseta del Granca en Orense, ciudad donde defendió los colores de la entidad representativa en 2023 en la LEB Oro. El interior sursudanés, después de su participación este mismo verano en el Afrobasket, no acudía a Italia porque el club le había dado permiso para solucionar asuntos personales en su país.

Y llegada la hora del debut, Kur Kuath lo saldaba transmitiendo buenas sensaciones, dejando bien a las claras las virtudes que llevaron al conjunto claretiano a fijarse en él en este mercado estival. «Soy un jugador con mucha energía. Corro la pista constantemente. Juego por encima del aro. Siempre intento dar energía a mis compañeros, a los aficionados. Me gusta jugar en ambos lados, así que los fans pueden esperar mucha defensa por mi parte», se autodefinía nada más pisar territorio grancanario.

Algunas pistas de ello ya dejó en el primero duelo del torneo gallego de la pasada semana, en la victoria en el duelo del viernes frente al Breogán de Lugo (11 puntos). Y también en la final que le ganaba el Granca al Bilbao Basket (ocho puntos) el sábado.

El sursudanés, además de unos números bastante potables, mostró un excelente grado de compatibilidad con el hombre con el que comparte la posición de 5, Mike Tobey, una dupla que mezcla juventud y veteranía. El primero atesora una amplia trayectoria en la ACB, mientras que el africano se estrena este año en la Liga Endesa.

Kur Kuath sabe que con su fichaje por los claretianos da un paso adelante en su carrera y pretende reivindicarse: «Firmar con el Gran Canaria es uno de los pasos más importantes de mi carrera hasta ahora, pero también soy consciente de que me toca trabajar duro. Llegar a la ACB es estar entre los mejores. El Granca es un equipo respetado y vamos a jugar contra rivales de alto nivel, por lo que este es el lugar perfecto. Haré que la gente conozca mi nombre».

Dos derbis

Cumplimentados ya los dos primeros test de la pretemporada, al Dreamland Gran Canaria le queda esta semana una doble ración de derbis ante La Laguna Tenerife. Para el primero, el del jueves en el Arena (18.30 horas), el escolta colombiano Braian Angola repetiría ausencia después de no desplazarse a Galicia aquejado de una lesión muscular.

Para el choque del domingo en el Pabellón Santiago Martín tinerfeño (17.00 horas) no está descartada su presencia con la escuadra amarilla. Ambos encuentros van a ser retransmitidos a través de Televisión Canaria.