Los derbis canarios, mejor en verano para el CB Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife viven el jueves en el Arena (18.30 horas, Televisión Canaria) el primero de sus dos enfrentamientos ya tradicionales del verano. Un época, la estival, más propicia en cuanto a resultados para los amarillos en los derbis, pues en la competición oficial el dominio de los laguneros resulta apabullante. De los 16 últimos enfrentamientos entre ambos, 14 victorias para los aurinegros y solo dos para el Granca. Una en 2019 con Víctor García en el banquillo en el Santiago Martín (86-90), y otra en 2022 con Porfi Fisac en la dirección técnica en el Arena (89-77).

Un dato de ese gafe que persigue a los grancanarios ante el eterno rival: el actual inquilino del banquillo, Jaka Lakovic, no conoce todavía la victoria en los duelos directos frente al Canarias ni en la Liga Endesa ni en la Copa del Rey en las tres campañas que lleva en la Isla.

Esta racha ha escenificado, quizás, un cambio de hegemonía en el baloncesto canario de élite, que durante muchas décadas dominó el Gran Canaria y donde ahora el dominio ha cambiado de acera ante el crecimiento continuo del conjunto canarista.

Al menos, a los aficionados del Granca les queda el verano como opción para disfrutar de los triunfos de los suyos en unos enfrentamientos de rivalidad regional que tienen su plus de emotividad.

Los amistosos invierten la tendencia

En los últimos años, la suerte ha sonreído con más frecuencia al Dreamland Gran Canaria en la competición a doble partido que enfrenta a los máximos representativos del baloncesto canario. En 2024, el cuadro claretiano se imponía en el Arena por 73-68 y cedía en Tenerife por 84-81, aunque defendió la renta de cinco puntos que llevaba al segundo duelo para adjudicarse el trofeo.

Cosa que también lograba en 2023. En esa ocasión, el derbi disputado en el Santiago Martín finalizaba con un empate a 83, quedando la resolución para la vuelta en el Arena, donde los amarillos vencían de forma clara (83-74).

En 2023, cuando la Copa Isola era a un solo partido, el Granca se traía el título de la isla vecina al vencer por 90-92 en el feudo canarista. Pero luego, en el encuentro que servía de presentación de los amarillos antes sus fieles, el Tenerife conseguía desquitarse en el Arena (77-91).

En 2021, los claretianos ganaron en La Laguna en un partido igualado hasta los segundos finales, donde AJ Slaughter rompió las tablas con una última canasta. En la vuelta, los tinerfeños devolvieron el golpe con un 78-82 en territorio grancanario, en otro partido de intensidad máxima. Por último, en 2020, el Canarias vencía también de visitante por 84-86, mientras que el conjunto claretiano le derrotaba luego en su feudo por otro resultado ajustado: 73-76.