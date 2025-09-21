El CB Gran Canaria busca en La Laguna recuperar su identidad

El segundo derbi canario de la pretemporada arranca mañana por la tarde (17.00 horas, Televisión Canaria) en el Santiago Martín, con las heridas aún abiertas por la dura derrota encajada por el Dreamland Gran Canaria el pasado jueves en el Arena. En el choque de ida de la Copa Canaria, únicamente hubo un equipo sobre el parqué, La Laguna Tenerife, que se impuso por un rotundo 67-89, lo que le da a los aurinegros una diferencia a su favor de 22 puntos.

Pero nadie debería de llevarse a engaño. El remontar esa diferencia supone un mal menor para un Granca cuya primordial misión debe de ser la de recuperar las señas de identidad. Y lo debe hacer en una cancha en la que siempre sufre y ante un rival idóneo para medir dónde se encuentra realmente el proyecto 4.0 de Jaka Lakovic a estas alturas de la película. Tras cinco partidos disputados de pretemporada, tres derrotas.

Precisamente porque Txus Vidorreta, técnico canarista al que el esloveno todavía no le ha logrado ganar en un partido oficial –ni en la ACB ni en la Copa del Rey– no es amigo de hacer concesiones y menos cuando se trata de sus vecinos.

Además de recuperar sus señas de identidad, el duelo demañana debería servir para medir el orgullo del equipo claretiano. Por momentos, pareció apático el pasado jueves a pesar de jugar en casa, aunque es cierto que la pobre entrada, motivada por la fecha, la hora y el calor, tampoco invitaba al optimismo por mucho derbi canario que se tratase.

Angola no juega

Hasta el momento, Isaiah Wong se ha destapado como el alumno aplicado de las nuevas incorporaciones. En casi todos los duelos disputados hasta el momento, el de Nueva Jersey se ha destapado como el máximo anotador, aunque cuando se ha topado con defensas pegajosas, como ante el Bilbao o al propio Tenerife, no ha brillado tanto y por momentos se le han apagado las luces.

También sale bien parado de entre los nuevos el interior Eric Vila. Sin hacer mucho ruido, está cumpliendo en ese rol de chico para todo que recuerda al papel que antaño disfrutaba en el equipo Miquel Salvó.

En el caso de Kur Kuath también ha dejado pinceladas de lo que puede llegar a ser en un futuro.Se trata de un diamante por pulir, igual que lo fue Khalifa Diop en su día.En ese sentido, Jaka Lakovic ya conoce el camino del éxito para reconducir esa fortaleza y potencia en estado puro.

Braian Angola no ha tenido tiempo de mostrar su calidad por las lesiones y no jugará hoy tampoco. En el caso de Louis Labeyrie, de momento, muchas más sombras que luces en su juego. Desde luego, si quiere reivindicarse esta tarde tiene una oportunidad en el mejor escenario posible y ante el eterno rival .