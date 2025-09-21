Lakovic y Samar, entrenador y jugador del CB Gran Canaria, destacan el cambio de actitud en el partido de vuelta de la Copa Canaria

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, dejó claro al término del encuentro de vuelta de la Copa Canaria, en la que sus hombres se impusieron a La Laguna Tenerife (85-86), resultado que no sirvió para remontar la diferencia de 22 puntos favorable a los aurinegros que se traían de la ida disputada el pasado jueves en el Arena, que para él «fue un buen test ante un muy buen equipo que juega de maravilla».

El estratega balcánico reconoció que en este segundo derbi canario «hemos cambiado sobre todo nuestro esfuerzo, nuestra mentalidad, nuestra manera de entrar en el partido», una circunstancia que era el principal objetivo de los claretianos antes del encuentro de ayer, recalcando que «como dije al terminar el primer partido y también hoy, lo menos importante es el resultado», volviendo a incidir en que «todavía estamos construyendo nuestro juego, nuestro equipo y como dije hace dos días, todavía nos falta mucho y tenemos que ser conscientes de esto y seguir mirando adelante».

Lakovic reconoció que «estoy contento por el esfuerzo y por ofrecer una diferente cara».

El entrenador esloveno quiso poner en valor la importancia del duelo de ayer ante los laguneros, incidiendo en que en su opinión «es positivo de todas las maneras, tanto cuando hemos estado arriba, como hemos manejado las emociones cuando el contrario remonta, como acabamos las posesiones defensivas cuando estamos bajo presión y siendo estas acciones positivas o negativas, es muy bueno poder verlas ahora e ir trabajando sobre ello».

Mejora como equipo y como grupo

Además de Lakovic, Ziga Samar también ofreció su valoración al término del encuentro, tras volver a destacar en un encuentro de pretemporada. El esloveno firmó en el derbi canario de ayer siete créditos de valoración en los cerca de 16 minutos que permaneció en pista, aportando siete puntos y un rebote a la causa claretiana.

Para el base balcánico «es muy importante que cada partido de pretemporada estamos incorporando nuevos detalles a nuestro juego, estamos mejorando como equipo y como grupo».

En su opinión «se vio una gran mejoría en el partido de hoy con respecto al del pasado jueves y eso creo que al final es lo más importante para nosotros».

En cuanto a las mejoras que el director de juego ha observado en el partido de ayer, en la misma línea que su entrenador, reconoció que «la energía fue mucho mejor que en el partido del jueves y eso creo que también marcó la diferencia en el resultado final».

En lo personal reconoció sentirse «cada vez mejor, totalmente diferente a la pasada temporada, porque estoy aquí desde el principio con el equipo y he podido ver desde el principio cada detalle y transmitirlo en la pista en los partidos». A nivel grupal cree que «no hay nada en lo que estemos siendo perfectos, así que hay que mejorar en todos los aspectos, en energía, en defensa y en ataque».