Albicy, capitán del CB Gran Canaria: «La Copa y el Playoff son el objetivo mínimo»

Galones para el gran capitán de la nave claretiana, Andrew Albicy, quien ha sido el jugador designado por el Dreamland Gran Canariapara que le represente en la gala de presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa, en la que los grancanarios parten una temporada más con el objetivo de clasificarse para la disputa de la próxima edición de la Copa del Rey en Valencia y para la disputa del Playoff por el título, una meta que el galo tiene claro que «es lo mínimo a lo que debe de aspirar el equipo». «Este año estrenamos nueva competición, siempre estuvimos en la Eurocup, pero ahora intentaremos llegar a la Final Four de la Basketball Champions League (BCL)». «Sé que será difícil, pero es uno de los objetivos del club», matizó el director de orquesta.

Angola estará en Granada

Albicy avanzó la presencia de Braian Angola en el último encuentro de pretemporada que se disputará el próximo jueves (19.00 horas), a puerta cerrada, en Granada ante el Covirán, tras superar su sobrecarga en los isquios: «Angola estuvo lesionado dos semanas, así que volverá en el último partido de pretemporada para tener a todo el equipo junto».

Sus sensaciones son buenas de cara al estreno del equipo en la próxima temporada de la Liga Endesa. Declaró que «entrenamos bien y tenemos buena química». «Los nuevos siempre preguntan cómo mejorar en la cancha», desveló el capitán.

En su opinión, el último partido ante La Laguna Tenerife, en la vuelta de la Copa Canaria, «fue un buen ejemplo» y se mostró convencido de que «vamos por buen camino para tener un buen rendimiento en la Liga Endesa».

Precisamente la exigencia de la ACB por el alto nivel competitivo de todos los equipos es lo que hace de la competición doméstica un campeonato «diferente a la Eurocup, donde puedes perder uno o dos partidos y no cambia nada». Precisamente esa circunstancia es la que hace que los jugadores cuando compiten en la Liga Endesa, deben de tener «una mentalidad diferente cuando compites en la ACB o lo haces en la BCL».

El reto de la BCL

Para Andrew Albicy, la nueva competición de la BCL convierte a la nueva temporada en «muy interesante para nosotros». El base francés reconoció que «estamos aprendiendo mucho de esta competición FIBA, porque las reglas también son diferentes, al igual que los jugadores». «Sabemos cómo son los árbitros y el arbitraje de la FIBA, pero como todo, al final es un proceso de adaptación», razonó, al tiempo que recalcó que «somos un equipo inteligente, así que creo que lo disfrutaremos».

«Tenemos un gran reto por delante, y creo que el equipo está preparado para ello», apostilló el 6.

En cuanto a la posible ventaja para los rivales que se van a encontrar en la nueva competición, el galo matizó que aunque «es cierto que nos conocen, no necesariamente tienen porque conocer al Dreamland Gran Canaria de la FIBA». «Quizás sea mucho más difícil, porque los árbitros dejan jugar mucho más, pero como dije antes, se trata de una adaptación del equipo a la nueva competición, pero creo que estamos listos», sentenció.

Como excampeón de la Eurocup y subcampeón en otras dos ocasiones, hace que con el cambio de competición, la autoexigencia del propio Gran Canaria le lleve a intentar pelear hasta el final por el título o como menos clasificarse para la Final Four: «Es posible, pero con humildad, tendremos que ir partido a partido. La competición de la BCL no es fácil. También tenemos que considerar los viajes y los partidos de la ACB. Iremos avanzando poco a poco, pero tenemos confianza». En toda una declaración de intenciones del galo.