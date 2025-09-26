Canaragua, nuevo patrocinador del CB Gran Canaria

Canaragua se incorpora como nuevo patrocinador oficial del Club Baloncesto Gran Canaria, fortaleciendo los lazos entre el deporte insular y una entidad clave del sector medioambiental en Canarias.

Con este acuerdo, ambas organizaciones se comprometen a promover valores compartidos como la sostenibilidad, la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad.

Canaragua, referente en gestión ambiental en Canarias

Canaragua es una empresa canaria especializada en la gestión integral del ciclo del agua, actividad que abarca la captación, potabilización, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización. Además, desarrolla proyectos de tratamiento de aguas, consultoría ambiental, construcción de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento, así como servicios de mantenimiento de jardines, gestión de residuos y soluciones energéticas.

La compañía es una sociedad participada por el Grupo Veolia, referente internacional en la gestión optimizada de recursos esenciales (agua, residuos y energía), lo que le permite situarse a la vanguardia en innovación tecnológica, eficiencia en el uso de recursos y excelencia en el servicio tanto para clientes públicos como privados.

Una alianza estratégica para un futuro sostenible

Para el Club Baloncesto Gran Canaria, este patrocinio representa mucho más que un apoyo económico: supone sumar a su proyecto deportivo una identidad comprometida con el medio ambiente, la salud del planeta y un futuro sostenible.

Con esta unión, Canaragua reafirma su propósito de liderar la “revolución de los recursos” en Canarias, afrontando retos globales como el cambio climático, la escasez de agua y la urbanización creciente.

El Club Baloncesto Gran Canaria, por su parte, incorpora a su proyecto una entidad cuyas señas de identidad se alinean con los valores del deporte: esfuerzo, innovación, trabajo en equipo y compromiso.