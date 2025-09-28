El CB Gran Canaria debutará el domingo ante un Madrid herido

Ni relajado ni confiado llega el Real Madrid a su debut en la Liga Endesa 2025-26 ante al Dreamland Gran Canaria el próximo domingo en el Movistar Arena (11.30 horas, Televisión Española). El conjunto ahora entrenado por Sergio Scariolo sucumbió en la lucha por el prímer título del nuevo curso, el de la Supercopa Endesa, cayendo en la final ante el Valencia Basket de Pedro Martínez (94-98).

Si Jaka Lakovic no ha parado de repetir durante la pretemporada que queda mucho trabajo por delante y que su equipo está en construcción, lo mismo puede aplicarse a los merengues, en pleno proceso de cambio después de un mercado veraniego intenso. La entidad presidida por Florentino Pérez no ha dudado en tirar de talonario para contentar las peticiones del exseleccionador español, que retorna al banquillo blanco dos décadas después como leyenda viva del baloncesto patrio.

La exigencia del Real Madrid le obliga a resarcirse a la primera oportunidad, si bien el debut de los madridistas en la Euroliga, con su doble jornada ante la Virtus (mañana, 19.45 horas) y el Olympiacos (jueves, 19.45 horas), les podría permitir reconciliarse con dos victorias antes del choque del domingo frente a los claretianos.

El Madrid habían dado señales de fragilidad en las semifinales. Sobre la pista del Martín Carpena de Málaga, el La Laguna Tenerife, estuvo a punto de tumbar al vigente campeón de la ACB (72-71).

Pero en la final, la moneda salió cruz para los de Scariolo. El Valencia conquistó la segunda Supercopa de su historia a pesar de la ausencia del díscolo Jean Montero, lo que le dio a Sergio de Larrea la posibilidad de lucirse en la gran final, ante el técnico que le entregó este verano las llaves de la dirección del juego de la selección española en el Europeo. no defraudó el joven base, que acabó como MVP de la cita malagueña. En el duelo definitivo, Pedro Martínez le ganó la batalla de pizarras al hispano-italiano (94-98).

El camino del éxito

Salvando las distancias entre las plantillas del Valencia y el Granca, el preparador claretiano Jaka Lakovic habrá tomado nota de la final intentando encontrar el camino que le permita a los suyos a competir al menos contra este Madrid. Los taronjas hicieron gala de un juego coral y físico que supo desquiciar al exclaretiano Edy Tavares quien acabó descalificado a 3:02 del final. Los valencianos ganaban por cinco puntos, diferencia que gestionó bien para dejar al gran favorito sin título.