Andrew Albicy, capitán del CB Gran Canaria: "Si no estamos en la Copa habremos fallado en una de nuestras metas"

A sus 35 años, Andrew Albicy se ha convertido en la extensión de su entrenador Jaka Lakovic en la pista y en un líder capaz de guiar a los más jóvenes en un Granca que siente como propio. Afronta su sexta campaña como claretiano, y la tercera como capitán, con la ilusión de un principiante, pero con la experiencia de ser uno de los mejores bases de la historia de la entidad grancanaria por méritos propios y doble medallista olímpico con una Francia a la que, a pesar de su edad, se niega a renunciar.

¿Por qué eligió Arucas como su residencia?

Está muy cerca de Las Palmas y es muy fácil para ir a los entrenamientos. Vivo una buena casa con mi familia y estamos cómodos en esta ciudad. Me gusta comer en los sitios que tenemos por aquí, también tiene un parque para los niños que está muy bien y al que voy con mis hijos... Estamos encantados de poder vivir en un lugar como Arucas

¿Cuánto de importante es su familia en este momento de su carrera?

El primer objetivo de mi vida siempre ha sido formar una familia. Vengo de una familia grande y quería replicarla, no tan grande, pero sí que quería tener mis hijos, mi mujer… Ese era mi objetivo vital. Además, encontré a la chica perfecta y estamos muy felices.

¿Qué ha encontrado en la Isla y en el club para quedarse tantas temporadas?

Vengo de otra isla como Guadalupe y en Gran Canaria es muy similar porque tienen un clima parecido. Es verdad que estamos un poco lejos de todo, pero contamos con vuelos directos a París, lo cual es importante. Si hablamos del club, una de las cosas que más valoro es la estabilidad, algo a lo que también le di importancia a la hora de formar mi familia; estamos muy cómodos y mi novia es de aquí, por lo que todo es mucho más sencillo. Lo mío con Gran Canaria ha sido como un flechazo.

¿Cómo se siente después de un verano sin estar con la selección y hacer toda la pretemporada con el resto de sus compañeros?

Ver a la selección desde fuera ha sido un poco difícil porque yo quiero ser parte del equipo cada vez que puedo. Si sigo jugando creo que puedo ayudar, pero esa es una decisión del seleccionador. Francia cuenta con una nueva generación y han tomado la decisión de apostar por ellos; si es así tengo que aceptarlo. Y en cuanto a la pretemporada, he de decir que ha sido dura a nivel físico para mí. No tengo el hábito de estar con el equipo desde el principio y me he tenido que adaptar. También tengo 35 años y me tengo que adaptar a mí mismo y no es fácil (Risas), aunque creo que estamos trabajando bien. Probablemente, no estemos listos, pero estamos en el camino de conseguirlo. Ahora mismo, estamos en un proceso y debemos de entendernos los unos con los otros para empastar a los nuevos jugadores con los que seguimos.

Capitán de Francia, capitán del Granca, ¿se siente cómodo en esa faceta como líder del vestuario?

Para mí sí, es algo natural. Soy el más viejo de la selección y del Granca (Risas). Tengo mucha experiencia en competiciones europeas, en la ACB también… me lo tomo como algo normal. Me gusta hablar en la pista porque siempre estoy pendiente a los detalles, qué podemos hacer mejor. Siempre intento ayudar a los chicos en todo lo que pueda.

"Para ser un líder debo de ser un ejemplo para el equipo y demostrar que lo doy todo en la cancha"

¿Qué es lo más importante para ser un buen líder?

Ser un ejemplo para el equipo. Debo demostrar que lo doy todo en la cancha porque es la mejor manera de que el resto te siga. De lo contrario, no te va a seguir nadie.

Hablando de líder, por todos es conocida la relación personal que mantiene con John Shurna, ¿cómo recibió la noticia de su no renovación y las palabras del propio John hacia usted en su despedida?

La marcha de Shurna ha sido triste para mí porque es uno de los jugadores a los que más he apreciado a lo largo de mi carrera. John es alguien muy importante y siempre lo digo: en el mundo del baloncesto no sueles encontrar demasiados amigos y él es uno de ellos para mí. Fue duro verle salir del equipo porque él quería continuar, pero esto forma parte del negocio y fue una decisión del club. Una parte de mí piensa que esto es como una familia, aunque sigue siendo un negocio. Tenemos que tomar distancia de ello y no tomarlo como algo personal porque las cosas funcionan así; cuando piensas que tienes el nivel quieren retenerte y cuando piensan lo contrario toman la decisión de prescindir de ti. Su salida fue complicada a nivel personal para mí porque amo a John, me encanta su manera de jugar y nos dio muchas cosas, pero a veces hay que cambiar. Es parte de la vida. Ahora tenemos a Labeyrie, Pelos y Eric Vila, que también son buenos jugadores.

¿Cómo calificaría el vestuario que ha conformado el Gran Canaria esta temporada en cuanto al grupo humano?

Diría que tenemos un vestuario en el que se han juntado buenos chicos, con buenas mentalidades y que quieren trabajar. También son divertidos, como Braian Angola, al que le gusta mucho bromear y ahora es el mejor amigo de Miqui Salvó (Risas). Se están adaptando muy rápido y entienden cómo trabajamos, así que es perfecto. Quizás, tenemos un vestuario demasiado agradable, pero esa siempre ha sido una de las características del equipo.

¿Veremos al Louis Labeyrie que dejó tan buen sabor de boca en Valencia? ¿Qué parte de culpa tiene en su llegada al equipo?

No sé si fui determinante para que Louis fichara por nosotros. Él me preguntó cómo era el club, el entrenador… Creo que le gustó y por eso firmó. También sé que estaba muy feliz de poder volver a la ACB también y ahora tiene que adaptarse para jugar con algo más de consistencia. Está motivado y se puede ver que tiene carácter. Creo que está en el camino de ser una pieza importante para nosotros. En esa posición tenemos competencia y será el entrenador el que decida quién estará en la cancha en cada momento.

"Fue duro ver salir a Shurna del equipo porque él quería continuar, pero esto forma parte del negocio; Labeyrie está en el camino de ser importante para nosotros"

Usted que suele leer comentarios en redes, ¿está de acuerdo con el descontento, por ahora, con lo visto hasta ahora por Louis? ¿Le gusta leer a la afición?

No siempre respondo a la gente en redes, elijo los momentos en los que considero que debo hacerlo porque me gusta hablar con los aficionados. ¿Sobre los comentarios de Labeyrie? Lo único que puedo decir es que ya veremos a final de temporada. Ahora es muy fácil hablar cuando te tienes que adaptar a un equipo nuevo y solo tienes seis semanas para hacerlo. Sé que la afición tiene muchas expectativas puestas en él porque, además, viene para sustituir a Shurna, así que lo entiendo, pero son jugadores completamente diferentes. Labeyrie tiene que adaptarse a nosotros y nosotros a él, porque no podemos utilizar los mismos sistemas que usábamos con John. Probablemente, necesite tiempo, pero al final de temporada hablaremos. No puedo decir más porque estamos en pretemporada y la pretemporada no importa; he visto a muchos equipos ganar durante la preparación que luego no llegan a los objetivos.

¿Qué le están pareciendo Isaiah Wong y Brian Angola? ¿En qué cree se diferencia esta pareja con la que formaban Thomasson y Homesley?

Es una buena pregunta, pero no me gusta comparar a los jugadores. Son diferentes, no digo si son mejores o peores, pero sí diferentes. Contamos con una pareja de escoltas más física. En cuanto al talento, Braian es muy bueno, pero tiene que estar en forma porque no estuvo con nosotros durante cierto tiempo en la pretemporada, así que ahora tiene que recuperar todo eso porque en el último partido contra Granada tuvo limitación de minutos. Aun así, creo que será muy importante para nosotros, conoce el basket europeo y es un gran jugador. En cuanto a Isaiah, pues tiene que adaptarse a Europa porque viene de Estados Unidos, pero lo que hemos visto en esta pretemporada ves a un jugador muy talentoso; se genera sus propias canastas y es un buen anotador.

La otra pieza nueva en el juego interior es Kur Kuath, ¿qué le ha parecido en estas semanas de pretemporada?

Creo que la pareja que van a formar Kur Kuath y Mike Tobey puede ser perfecta a la hora de complementarse; es un perfil vertical y móvil, aunque debe adaptarse a nosotros. Kur tiene una muy buena mentalidad, tiene hambre y quiere corregir siempre todo lo que hace. Habla mucho conmigo para entender determinadas cosas y creo que será un jugador increíble para nosotros. A lo mejor, es pronto para hablar de ello, pero solo viendo cómo piensa y cómo trabaja creo que lo hará bien.

Andrew Albicy, posa sonriente a los pies de la catedral de Arucas. / Andrés Cruz

¿Cómo ve a Ziga Samar en comparación a la temporada pasada?

La temporada pasada llegó en un momento complicado, después de una lesión. El equipo iba bien, se lesionó Carlos Alocén y aterrizó casi de un día para otro. Su fichaje se hizo cuando el equipo ya no podía inscribir más jugadores en Eurocup y estábamos en pleno final de la fase regular de esa competición, lo que implica menos entrenamientos y que tampoco pudiera jugar demasiado. Tuvo que acoplarse a nosotros muy rápido, entenderlo todo de manera fugaz y no creo que fuera bueno para él. Sin embargo, ahora ha empezado con nosotros desde el principio, ha podido encontrar mejores sensaciones y estoy seguro de que esta temporada veremos qué jugador es de verdad Ziga Samar.

Hablando ahora de esta temporada, usted comentó el otro día que lo mínimo es clasificarse para los Playoffs y la Copa, ¿está el equipo en la línea para conseguirlo o se puede ir a por más? ¿Cómo calificaría la pretemporada?

La ACB crece de nivel cada temporada. Proyectos como los de Joventut, Murcia, Tenerife están muy bien; no hablo de Barça o Madrid porque todos ya sabemos lo que son. Lo mínimo para nosotros es estar en la Copa y en el Playoff porque el equipo está construido para eso, a menos que eso no podemos aspirar. No es fácil, pero si no estamos en la Copa habremos fracasado en una nuestras metas, porque además llevamos tres clasificaciones seguidas. No podemos salirnos de ahí después de lo que hemos conseguido. En cuanto a la pretemporada ha sido dura, pero esto no es cómo se empieza, sino como se acaba. Como dije antes, estamos en medio de un proceso. Hace dos años empezamos con un balance de dos victorias y cuatro derrotas, lo cual parecía un escenario terrible. Pensábamos demasiado y teníamos mucho estrés, aunque al final lo arreglamos todo. Ahora todos tienen que entender su rol y adaptarse. Es por eso por lo que les digo a mis compañeros que no se preocupen por el inicio de curso, necesitamos que se sientan bien y cómodos en la pista, eso es clave; con el talento y la calidad que tenemos en el equipo no estoy preocupado porque los resultados llegarán.

También habló del reto que suponía jugar la BCL, ¿le convenció la decisión que tomó el club de cambiar de competición? ¿se ve entre los favoritos?

¿Favoritos para ganar la BCL? No, de ningún modo. Esta es una competición nueva para nosotros y es imposible ser de los favoritos; Tenerife y Unicaja sí, pero ese no es nuestro papel. Creo que podemos hacer un buen torneo, pero no será fácil porque cada partido es importante, un aspecto que es bastante diferente respeto a la Eurocup. También es verdad vamos a poder tener más tiempo para descansar yeso nos puede ayudar tanto en ACB como en la Champions. Va a ser emocionante debutar esta competición y luego ya veremos; no sabemos nada de esta competición más allá del sistema de competición, no conocemos del todo el nivel, a los árbitros, todo es nuevo para nosotros y tenemos que adaptar, aunque desde mi punto de vista sí que tenemos un grupo complicado para empezar; la gente cree que no, pero le digo que sí que va a ser difícil. Creo que debemos de tomarnos la BCL paso a paso y ya, con el paso de la temporada, veremos si hablamos o no de Final Four.

"Si has quitado a los equipos rusos de las competiciones, ¿por qué no a los de Israel? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace"

En esta BCL hay dos equipos israelíes; el año pasado usted disputó la final de la Eurocup ante un club de Israel, ¿cree que debería estar fuera de las competiciones?

Primero de todo, tengo que decir que no me gusta mezclar la política con el deporte, pero la gente siempre lo hace y es así. Si has quitado a los equipos rusos de las competiciones, ¿por qué no a los de Israel? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Yo no sé el motivo. La gente sigue yendo a jugar a Israel y son jugadores como nosotros, que quieren jugar, ganar dinero y hacer su trabajo. No creo que mi opinión vaya a cambiar algo, la opinión de millones de personas sí que puede hacerlo. Es una cuestión de política y es ahí donde se pueden cambiar de verdad las cosas. Desde mi vertiente de jugador profesional, si tenemos que jugar contra Israel, vamos a jugar contra Israel; si fuera un equipo ruso, pues lo mismo. Para mí, ¿qué diferencia hay entre ellos? No veo la bandera, solo veo a los jugadores. No tengo más opiniones sobre eso. No pongo a los profesionales del baloncesto en el mismo saco del resto de personas que participan en este conflicto.

¿Cuáles son los rivales más directos en todas las competiciones?

Todos los equipos han mejorado. Si queremos estar en la parte alta de la clasificación vamos a tener que ganarle a los mejores. Tampoco podemos fallar ante esos equipos que, a priori y supuestamente, deberían estar por debajo nuestra. Por ejemplo, en todos mis años en Gran Canaria hemos perdido algunos partidos porque llegábamos muy cansados por los viajes, pero es algo que forma parte de pertenecer a este club: vivir viajes que no siempre son cómodos. Recuerdo el partido contra Manresa del año pasado, que llegamos con cierto cansancio y en el primer cuarto ya se nos habían ido. No me gusta rendirme porque siempre queremos competir al máximo, aunque sabemos que esto forma parte de nuestra realidad; nos pasó también contra Lleida. Se supone que teníamos que ganar, pero te coge un equipo que juega en su casa, que está a tope de energía y te ganan. Eso nos ha hecho dejarnos por el camino algunos partidos importantes. Aun así, tengo la sensación de que, quizás, si todo el equipo se conjunta y entiende cómo jugar juntos podemos tener opciones de estar entre los cuatro primeros, ¿por qué no? Ya lo veremos, pero como dije tenemos que estar juntos en esto. Ya el año pasado sentí que este equipo podía aspirar a estar entre los cuatro o cinco primeros, aunque notamos el cansancio de compaginar la ACB y la Eurocup donde también queríamos competir. Me gustaría acabar más arriba del séptimo u octavo, estoy un poco cansado de eso (Risas).

En cuanto al juego, ¿qué espera ver del Granca este curso? ¿Va a jugar más rápido tal como explicó Lakovic el primer día de la pretemporada?

Depende de la defensa, si queremos correr debemos de ser un buen equipo a nivel defensivo. Este tipo de cosas las podemos decir y todo lo que quiera, pero al final si quieres jugar más rápido tienes que defender bien. Equipos como Valencia y Manresa lo consiguen porque defienden duro. ¿Que por qué no lo hemos conseguido hasta ahora? Pues porque durante la pretemporada todos los equipos han anotado mucho contra nosotros y nos han puesto en muchas situaciones de cinco para cinco; es algo que queremos arreglar. A mí me gustaría poder jugar más rápido y es la idea que tenemos, aunque todo parte desde la defensa.

¿Y cómo es su conexión con Jaka Lakovic? ¿Es todo más fácil con él por haber sido ambos bases?

Tenemos una gran confianza. Hablamos muchísimo y el respeto es máximo. Siempre estamos hablando sobre el equipo, sobre lo que es mejor para nosotros. Yo he podido encajar fácilmente en el sistema de Jaka, pero hay compañeros a los que les cuesta más y tratamos de ayudarles a que consigan adaptarse más rápido. Por ejemplo, nos pasa ahora con Labeyrie; Louis no es Shurna, por lo que no puedes ponerlo en situaciones para que haga de Shurna, por lo que hablamos para poder encajarlo todo y al final siempre nos ha salido bien. No sé si estoy cansado de jugar para él (Risas); son muchos años juntos, sí, pero para mí es genial.

Centrándonos en usted ahora, ¿qué más podemos esperar de Albicy esta temporada?

Pues un jugador similar al del año pasado, ojalá que un poco mejor, aunque repito que me considero ya un viejo (Risas). Si puedo estar, como mínimo, como el año pasado sería perfecto porque sé que así puedo ayudar al equipo.

¿Qué hay detrás de su mejoría en el lanzamiento exterior en los últimos años?

Depende de las situaciones en las que tire, aunque también de la confianza o la manera que tiene el equipo de jugar. En Andorra creo que en una de mis temporadas llegue a tener un 38% de acierto y tirando incluso hasta más. Es una cuestión que se puede explicar desde muchos factores. No obstante, no me enfoco del todo en el porcentaje porque intento tomar los tiros de la mejor manera posible y si no estoy acertado intento cambiar algo. No quiero que mi juego se vea afectado por eso porque anotar dos o tres puntos más no va a cambiar mucho el partido; si no tengo un buen día en el tiro, no hay problema, voy a intentar robar balones, voy a defender lo más fuerte que pueda e intentaré frenar al mejor jugador del rival. Eso sí que tiene impacto en el partido de verdad. Esa es mi mentalidad.

"No somos favoritos para ganar la BCL, como sí lo son Tenerife y Unicaja, es una competición nueva para nosotros y debemos de afrontarla paso a paso"

Esta temporada podría superar a Albert Oliver como máximo asistente en la historia del club en ACB, ¿le hace especial ilusión supéralo y que la gente le vea como uno de los mejores bases de la historia del club?

No es algo muy importante para mí. Albert Oliver tiene una trayectoria impresionante. Antes que yo vinieron aquí otros bases increíbles como el propio Albert o Tomás Bellas, entre otros. Evidentemente, todo el mundo quiere tener un impacto positivo, pero si al final la gente reconoce lo que he hecho por este club me quedaré satisfecho. Sin embargo, recuerdo que cuando empecé, en mi primer año en Gran Canaria había mucha gente a la que no le gustaba (Risas); vieron que no estaba rindiendo sobre la pista y era lo que pensaban, aunque es algo que forma parte de mi trabajo. Pero al final les mostré mi juego, lo que le doy al equipo y ahora siento un cariño enorme por parte de la afición. Con el equipo nacional no tuve un buen comienzo, pero al final he conseguido 5 medallas; ahora le toca a la nueva generación, quizás lo harán mejor, quizás no, no lo sé, pero al final la gente me recordará por eso. Para mí eso es lo más importante. Pasar el récord no es importante, lo vital es ganar, ganar un título, una medalla... La gente te recordará porque has ganado algo.

Tiene 35 años y en nada cumplirá los 36, ¿ya piensa en el momento de decir adiós al deporte? No le queremos retirar...

Por supuesto que lo he pensado. Como ya les he dicho, mi familia es lo más importante de mi vida y ahora sé que no les falta de nada, tengo esa parte asegurada, pero el hecho de no tener el mismo salario cuando lo deje es algo que nos puede afectar. Aunque es un poco secreto, he de decirles que hace poco empecé un nuevo proyecto; quizás, en uno o dos años ya lo veremos, pero es algo relacionado con el mundo del baloncesto. Creo que siento el juego, lo entiendo y estoy conectado con él. Me gusta ver cómo evoluciona el juego y pienso que me puede ir bien por ahí. No sé si entrenador a nivel profesional, a nivel de cantera… No sé, es algo que ya veremos (Risas).

¿Y cómo director deportivo?

No. Para mí es un mundo muy difícil y que no me gusta demasiado. Tienes que negociar con gente que no te gusta y hay muchas mentiras. Yo no quiero eso, y tampoco quiero cambiar mi personalidad. Entrenador sí, pero director deportivo es algo en lo que no me veo. Entrenador a jugadores jóvenes es algo que me encantaría porque creo que puedo ayudarles a llegar al objetivo de ser profesionales.