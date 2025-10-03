El CB Gran Canaria se reencuentra con sus orígenes en el Colegio Claret

Mañana llena de emoción y alegría la que vivió ayer el Club Baloncesto Gran Canaria en su visita al Colegio Claret de Tamaraceite. Alumnos y alumnas del centro compartieron una jornada muy especial con el presidente de la entidad, Sitapha Savané, y con los jugadores del primer equipo Kur Kuath, Carlos Alocén y Lucas Maniema.

La jornada comenzó con el recibimiento de los protagonistas en el salón de actos del centro. Allí, entre aplausos, emoción y alegría, esperaba el alumnado del Colegio Claret. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de realizar varias preguntas a los protagonistas. Se abordaron temas desde la competición profesional, hasta jugadores favoritos en la infancia, pasando por valores como el compañerismo o el esfuerzo propios del baloncesto. Tras la ronda de preguntas, los miembros del club agradecieron el caluroso recibimiento y el cariño de los presentes.

Carga de energía

Kur Kuath, una de las caras nuevas del conjunto isleño, se mostró muy emocionado tras la visita. «Este tipo de visitas significa mucho, es mucho más que baloncesto» declaró. «Ver cómo los niños disfrutan de nuestra visita, cómo nos animan. Solo son las nueve de la mañana, y ver esa energía que tienen es increíble» finalizó, antes de dirigirse al entrenamiento matinal.

Esta visita forma parte del programa Compromiso Granca, proyecto social del Club Baloncesto Gran Canaria, que tiene como objetivo acercar el club a los diferentes estamentos de la sociedad grancanaria, devolviendo así el apoyo brindado a la entidad durante sus más de sesenta años de historia. Así, el Colegio Claret y el club continúan fortaleciendo los lazos que los han unido durante tantos años, consolidando una relación basada en el respeto, el deporte y la formación en valores.