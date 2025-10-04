El CB Gran Canaria arranca la nueva temporada en el Tourmalet del Real Madrid

El Dreamland Gran Canaria arranca mañana el nuevo curso liguero subiendo el Tourmalet de la Liga Endesa. Los claretianos, nada más y nada menos, visitan la morada del vigente campeón, el Real Madrid, en el Movistar Arena (11.30 horas, Dazn). Un duelo con claro favoritismo merengue, pero en el que Jaka Lakovic y sus hombres tienen mucho que ganar y muy poco que perder. Las estadísticas no engañan. Los claretianos han derrotado a los blancos solo en 17 de las 76 ocasiones en las que se han cruzado en partido oficial en el contexto de la ACB.

Difícil reto, pero no imposible. La escuadra grancanaria tiene que retrotraerse a la 22ª jornada de la Liga Endesa del curso 2016-17 para encontrar su última victoria en el feudo madridista, en un partido en el que la mejor versión de Sergio Llull no pudo impedir que el Granca consiguiese convertirse en el primer equipo capaz de tumbar a los merengues en su casa aquella temporada, con Luis Casimiro a los mandos técnicos del proyecto amarillo.

Un rival galáctico

El nuevo Real Madrid con el que se va a medir el Granca se encuentra en pleno proceso de formación, comenzando por el banquillo. El mítico Sergio Scariolo sustituye a Chus Mateo, que a su vez ocupa el vacío dejado por el hispano-italiano como seleccionador nacional.

En cuanto al mercado de fichajes, los blancos han tirado de talonario para apuntalar su plantilla tras una campaña en la que ganar la ACB no fue suficiente para la entidad. Ha firmado a jugadores de la talla de David Kramer, Chuma Okeke, Gabriele Procida, Theo Maledon, Izan Almansa y Trey Lyles, contando con un fondo de armario inagotable para poder pelear por recuperar la corona europea.

Precisamente, ese proceso de aclimatación de todas las piezas nuevas es el principal hándicap a superar por Scariolo. Ya pagó el peaje en la Supercopa, donde sucumbió en la final ante el Valencia, y en su debut en la Euroliga, donde cayó derrotado frente a la Virtus (74-68) y se resarció luego derrotando al Olympiacos (89-77) en la doble jornada de esta semana.

El exterior Alberto Abalde, en la previa del duelo ante los amarillos, señaló que espera «un partido que nos va a exigir un gran nivel de concentración, sobre todo defensivo por nuestra filosofía de equipo». Del Granca destacó que «se trata de un equipo que lleva jugando junto mucho tiempo y con nuevas incorporaciones de calidad». «Tiene un buen sistema con su entrenador. Juega muy bien y nos van a exigir concentración y un impacto fuerte desde la defensa», añadía.

En cuanto a las claves para hacerse con el triunfo, el gallego incidió en destacar la importancia de «la defensa», recalcando que «tenemos que ser un equipo al que le sea difícil meternos una canasta, después, intentar tener más claridad y consistencia en ataque; que fluya todo un poquito mejor, que eso vendrá también con el paso de los partidos».

Lakovic: «Un gran reto»

Por su parte, Jaka Lakovic, técnico del Dreamland Gran Canaria, reconocía que «nos espera un partido muy exigente contra un rival del máximo nivel que viene con varios partidos oficiales en las piernas y algo de rodaje, mientras que nosotros estamos comenzando». «Seguro que nos costará un poco más entrar en este tempo de partido y de juego competitivo, pero tenemos que afrontar este encuentro como un gran reto, con el máximo esfuerzo, la máxima intensidad y ambición», destacó el esloveno. «Debemos salir con la máxima intensidad, esfuerzo, comunicación entre nosotros, defender muy bien sus transiciones y coger nuestro rebote defensivo al máximo nivel», añadía.