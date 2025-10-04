Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "Tenemos que afrontar el partido con el Real Madrid como un gran reto"

Jaka Lakovic, como entrenador jefe del Dreamland Gran Canaria en su cuarta campaña al frente del club, se encuentra ante un nuevo reto en su trayectoria profesional, nada más y nada menos que debutar mañana en el Movistar Arena (11.30 horas), en la casa del vigente campeón de la Liga Endesa, el Real Madrid y reconoció en la víspera del duelo que "nos espera un partido muy exigente contra un rival del máximo nivel que viene con varios partidos oficiales en las piernas y algo de rodaje, mientras que nosotros estamos comenzando".

La diferencia en cuanto al rodaje en partidos oficiales con respecto a su rival, el técnico balcánico afirmó que "seguro que nos costará un poco más entrar en este tempo de partido y de juego competitivo, pero nosotros tenemos que afrontar este partido como un gran reto, con el máximo esfuerzo, la máxima intensidad y ambición para empezar esta temporada".

Sus claves

En cuanto a las claves para afrontar el primer encuentro oficial del nuevo curso, Lakovic recordó que deben tener "muy claros nuestros objetivos, el primero de ellos es salir con la máxima intensidad, esfuerzo, comunicación mutua entre nosotros y hacer nuestras cosas bien, empezando por nuestras cosas básicas, como son defender muy bien sus transiciones, su contraataque, por decir los puntos fáciles y coger nuestro rebote defensivo al máximo nivel, estas dos cosas deberíamos de hacerlas bien y empezar a construir nuestro partido".